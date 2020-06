Los casos crecieron en los últimos días en Luján

Siete bebés y niños menores de 2 años de la ciudad bonaerense de Luján tienen coronavirus , según confirmó hoy un comunicado de ese distrito.

El municipio dio a conocer esta mañana su parte número 85, en el que detallaron: "Hasta el momento, el Partido de Luján registra 60 casos positivos (de los cuales 3 fallecieron, 16 fueron dados de alta y 41 se encuentran en tratamiento), 527 casos descartados y 29 casos en estudio para Coronavirus".

Además, agregaron que en el día de ayer se confirmaron 12 nuevos casos positivos de Covid-19, siete menores y cinco adultos. Sobre los pequeños, detallaron que dos bebas, de tres y cuatro meses, están internadas en el Hospital Nuestra Señora de Luján; además otra beba de 4 meses y un bebé de seis meses, están con aislamiento domiciliario.

Sobre los otros tres bebés, dijeron que se trata de un nene de un año, que cumple aislamiento domiciliario; una nena de un año, internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján y una nena de dos años, con aislamiento domiciliario.

La secretaria de Salud de Luján, Mariana Girón, reconoció, en declaraciones al portal El Civismo de esa ciudad: "A nosotros nos llama la atención. Es una consulta que estamos haciendo a la Región Sanitaria 7".

Bebés infectados, padres sanos

"Lo que nos llama la atención en otros casos de niños que ya tuvimos -no en estos porque todavía están en estudio los grupos familiares- es que el único positivo fue el bebé y el resto de la familia no", destacó Girón, y agregó: "Hasta ahora los adultos no tienen síntomas, aunque no significa que en estos días aparezcan positivos. El relato que nos dan las familias es que son bebés que estuvieron en sus casas. La claridad es que hay una circulación comunitaria del virus".

En un video difundido anoche, el intendente de Luján, Leonardo Boto, afirmó: "Es un día difícil, un día en el que hasta ahora ya tenemos 12 confirmados. Esto significa un crecimiento de los casos del 25 por ciento".

"Lo que le sucede a Luján ocurre también en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en muchas localidades vecinas. Es una etapa que se mencionaba, el famoso pico que no llegaba y que de acuerdo a la opinión de los epidemiólogos estamos empezando a transitar", puntualizó, y advirtió: "Seguramente vamos a empezar a ver una escalada de casos en los próximos días. Transitemos este pico que se viene con la mayor de las responsabilidades".

Agencia Télam.