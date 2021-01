Una muestra de sangre, en un laboratorio. Foto ilustrativa. Fuente: Archivo

Una suba de casos de coronavirus Covid-19 en el país comenzó a registrarse en las últimas tres semanas del 2020, por el incremento de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según un análisis de investigadores que evalúan las estadísticas oficiales y que fueron consultados por LA NACION, los que empujaron el incremento de los contagios en AMBA fueron los jóvenes entre 20 y 29 años, la franja etaria que más creció durante ese período. Esto puso en la mira a las fiestas clandestinas, que proliferan de ambos lados de la General Paz y en la costa atlántica.

Si se tiene en cuenta a los nuevos infectados en función de su edad, según los últimos datos oficiales hasta el 31 de diciembre, casi uno de cada cuatro nuevos contagiados en el AMBA tiene entre 20 y 29 años.

Para ser más exactos, el 12,39% tiene entre 25 y 29 y el 12,20% tiene entre 20 y 24 años. Si se mira la misma franja etaria tan solo tres semanas atrás, los de 25 a 29 representaban el 11.79%, mientras que los más jóvenes solo el 9,58%.

La tercera franja etaria que más contagios sumó este mes fue la de adultos mayores entre 30 y 34 años, con el 10,88% del total. En el cuarto y quinto lugar se ubicaron los de 35 a 39 y de 40 a 44, respectivamente.

Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y asesor presidencial, analizó los datos: "El joven y el adulto joven es la franja que más tiende a incumplir y cuyo pensamiento es: 'si me toca me da leve' o 'a mí no me va a tocar'. Es uno de los grupos que menos usa barbijo, el que más hace reuniones. Creo que alguna medida hay que tomar, porque la mayor parte de estos jóvenes están en la costa o en lugares de veraneo. En unos días, vamos a tener aumento de casos en Mar del Plata, Pinamar y el Partido de la Costa".

Consultados sobre si la suba se debe a un aumento en la cantidad de testeos, desde la ciudad de Buenos Aires descartaron la hipótesis y dijeron ayer a este medio: "De los nuevos datos se desprende que los contagios y la positividad siguen rondando el 10%".

"Desde principios de diciembre, coincidiendo con el fin de semana largo, comenzó a notarse la suba de casos, pero incluso un par de semanas antes comenzó a notarse el incremento a nivel proporción en jóvenes de 15 a 25 años. Inicialmente era un poco más difícil de analizar porque en simultáneo la ciudad de Buenos Aires inició con el operativo de testeo turístico y eso podía llevar a suponer que se diagnosticaría más gente joven. Sin embargo, cuando se aclaró que eran pocos los positivos registrados de ese modo, ya quedó claro que estábamos en presencia de otro cambio", dijo a LA NACION Mauro Infantino, de 39 años, que es ingeniero en sistemas y creó su propio sitio (https://covidstats.com.ar/), que permite analizar los datos de la pandemia en la Argentina que figuran en la base del Ministerio de Salud de la Nación.

El porcentaje de personas infectadas en el AMBA según grupos etarios entre el 1 y el 31 de diciembre Crédito: https://covidstats.com.ar/

Sobre la posibilidad de que la suba se traslade al resto del país, Infantino dijo: "El mismo fenómeno está presente en la provincia de Buenos Aires fuera del AMBA. En el resto del país la tendencia no es tan clara. En Santa Fe, por ejemplo, incluso pareciera disminuir, siempre en proporción, el contagio de esa franja"

"No tenemos mucha información sobre rastreo por lo que es difícil dilucidar la mecánica. En consecuencia, se complica saber si esto es el resultado de reuniones para despedir el año, un diciembre agitado o alguna otra razón que llegó para quedarse", dijo el analista, y cerró: "Lo cierto es que en muchos países de Latinoamérica suben los casos, pero no en todos ha cambiado la proporción de igual modo. Los datos se están escribiendo sobre la marcha y no tenemos experiencias pasadas para contrastar. En enero sabremos más".

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación consultadas por este medio reconocieron también que la tendencia de mayor presencia de jóvenes entre los contagiados comienza a verse en el resto del país, aunque aún no se refleja en aquellos centros turísticos más frecuentados por los grupos de amigos.

"Hay una correlación directa entre la edad de los nuevos casos y la injerencia que pueden tener las fiestas clandestinas. Son los jóvenes y jóvenes adultos los que más se están contagiando en la actualidad", dijeron desde la cartera que conduce Ginés González García.

Las fuentes consultadas agregaron: "Lo vemos con preocupación porque se comienza a ver una especie de falta de solidaridad generacional de los más jóvenes con los adultos mayores".

Sobre la posible suba de casos en las zonas elegidas por los turistas, dijeron: "En los lugares de veraneo les pedimos que tengas los mayores cuidados posibles porque ahí es donde más se relajan las medidas, por estar descansando. Eso deriva en mayor número de contagios".

Las fiestas clandestinas en la mira

En el arranque de la temporada en la costa y con Mar del Plata como uno de los distritos con más contagios en la provincia de Buenos Aires, las fiestas clandestinas fueron una constante en la madrugada del primer día del 2021.

Según datos oficiales, unas 20 fiestas clandestinas fueron desarticuladas en la ciudad balnearia, en las que participaban más de 1300 personas que se reunieron para celebrar el Año Nuevo, informó ayer el municipio de General Pueyrredón.

Además, como parte de los operativos fueron secuestrados 12 autos y 3 motos en controles de alcoholemia y se detectaron más de dos toneladas de pirotecnia clandestina.

En esta misma ciudad "se recibieron más de 70 denuncias" de las cuales "20 fueron sobre eventos ilegales" y en algunos casos "se tuvo que pedir la intervención de la policía por la cantidad de asistentes", detalló la comuna, según un reporte de la agencia Télam.

El operativo de mayor envergadura tuvo lugar en el parque ubicado en Daprotis y la Costa, donde fueron retirados más de 600 participantes. Otro tuvo lugar en la calle Libres del Sud al 1100, en donde 300 menores de edad participaban de una reunión.

También se desarticularon reuniones en la calle Lijo López al 7800, con 70 personas; Alvear al 3800, con 60 personas; Estrada y Pirán, con 140 personas; Chubut al 2600, con 50 personas, Kraguievich al 5800, con 65 personas y Derqui 651, con 45 personas.

