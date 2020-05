Las calificaciones serán reemplazadas por valoraciones pedagógicas Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 15:13

En muchas de las escuelas porteñas, los primeros boletines de calificaciones del año deberían estar listos pasado mañana, junto con el cierre del primer bimestre escolar. Pero ante la incertidumbre actual por la epidemia de coronavirus , y como una medida necesaria para poder seguir trabajando en la continuidad pedagógica y no profundizar la brecha educativa, ahora la Ciudad decidió suspender las calificaciones . La medida, que fue inaugurada en la provincia de Córdoba, regirá para las escuelas de gestión estatal o privada, y en todos los niveles .

"Se considera necesario modificar la agenda educativa y dejar sin efecto las fechas de cierre de bimestre, trimestre, cuatrimestre, según corresponda, en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria para seguir focalizando en la continuidad pedagógica, el fortalecimiento del vínculo entre docentes y estudiantes, las oportunidades de enseñanza y aprendizaje en forma remota y el acceso a los contenidos priorizados en el marco de los diseños curriculares", señala el informe redactado, y publicado hoy, por el ministerio de Educación porteño .

En lugar de notas, la calificación será suplantada por el momento, y mientras duren las clases virtuales, por una valoración pedagógica , "que no pretende concluir en una calificación final de este período, sino que promueve una mirada integradora del recorrido de los estudiantes durante la suspensión de clases presenciales : cómo es el vínculo que se estableció con los docentes, qué avances pudieron hacer, qué desafíos encuentran para seguir mejorando", explica el documento.

A fines de abril, y en una entrevista con este diario, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, había sido tajante sobre este tema : "No creo que esta deba ser una instancia para evaluar. Es una situación que los alumnos no gobiernan, y la realidad en cada familia es distinta. Hay padres que pueden acompañar a su hijo y otros que no. Hay hijos únicos y otros que tienen que compartir la única computadora que hay en la casa con cuatro, cinco o seis hermanos. Evaluar en este momento no genera un impacto positivo en los alumnos ni en las familias. Tampoco suma en lo pedagógico. Creo que hay que valorizar el esfuerzo de lo que cada uno puede hacer. En una Argentina tan desigual, sabremos cuánto más grande es la brecha educativa recién cuando los alumnos vuelvan a las aulas".

Todas las escuelas, de acuerdo con las nuevas medidas, tendrán un período cuatrimestral, que se extenderá hasta el 30 de junio del corriente año, para informar a las familias y a los estudiantes sobre dicha valoración del proceso pedagógico sin calificación, en función de los criterios y alcances propios de cada nivel educativo.

Para los alumnos que están en los ciclos de terminalidad, es decir en el último año de la primeria y de la secundaria, también hay novedades. "Se suspenden para el ciclo lectivo 2020 la realización de las evaluaciones de finalización de los estudios primarios (Fepba) y secundarios (Tesba) en todos los establecimientos de gestión de educación estatal y privada de la Ciudad de Buenos Aires, en concordancia con la necesidad de priorizar el cuidado de las trayectorias educativas, que en este contexto particular demandan estrategias diversas y específicas orientadas a su seguimiento y continuidad", cita el documento.

Otras medidas que serán implementadas

Los equipos de conducción y docentes continuarán profundizando el acompañamiento y seguimiento a sus estudiantes. Se llevará un registro sistemático y una valoración del proceso pedagógico desarrollado de forma remota sin calificación.

Todo esto se implementará para reforzar el vínculo entre docentes, estudiantes y familias, con el fin de que permita anticipar qué estudiantes requieren de mayor acompañamiento.

La valoración de los procesos pedagógicos de los estudiantes durante el período que dure la suspensión de clases presenciales, se complementará al retomar la presencialidad, con instancias presenciales que permitan ratificar, rectificar o completar la valoración realizada, y acreditar en el momento oportuno el proceso de aprendizaje realizado.