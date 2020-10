En la costa, la temporada turística comenzará el 1 de diciembre próximo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Confirmado por las autoridades provinciales que habrá temporada de verano, entendida como un período de apertura inminente con condiciones para que se ponga en marcha un movimiento de viajeros hacia destinos bonaerenses, la preocupación en las localidades balnearias pasa ahora por disponer de medios -equipamiento y recursos humanos- para dar respuesta a un incremento de la población en medio de una pandemia que no termina de dar tregua.

Pinamar, que fue pionero en el reclamo de habilitar el ingreso de turistas a sus localidades, busca fortalecer su limitado sistema sanitario y anticipa la posibilidad de cobrar una tasa especial para reforzar la infraestructura de la salud municipal.

Su intendente, Martín Yeza, confirmó a LA NACIÓN que se evalúa una "tasa turística transitoria" con una suma mínima, pero que podría ser significativa en volumen si se toma en cuenta la dinámica de visitas que tienen estas playas y bosques durante el período estival.

"Sería algo parecido a lo que ya existe en muchas ciudades argentinas destinado a equipar nuestro sistema de salud con personal", señaló sobre un proyecto que aparece firme en sus lineamientos y que da casi por hecho en su futura aplicación.

Se piensa, según se pudo conocer, en el cobro de una suma fija de 100 pesos por turista. Las autoridades de Pinamar la consideran mínima si se tiene en cuenta lo que cuesta un hisopado para Covid-19 -de 5000 a 7000 pesos-, alternativa que fue descartada para la provincia por el propio gobernador Axel Kicillof durante el acto de anuncio de la próxima temporada.

A la fecha la iniciativa se mantiene en la instancia de proyecto y Yeza, según dijo a LA NACIÓN, la considera necesaria "si es que no se dan los acuerdos que se vienen trabajando con (empresas de salud) prepagas".

Verano

Pinamar tiene una infraestructura de salud limitada para la dimensión que cobra en verano, cuando llega a triplicar su población estable. Está el Hospital Municipal con 80 camas, de las que ocho tienen respirador mecánico. Los casos más complejos los derivan a Mar del Plata, hoy el punto más crítico de contagios en la zona, con más de 300 nuevos contagios diarios y con el 80 a 90% de su camas de terapia intensiva en ocupación constante.

La tasa Covid-19 que podría implementar Pinamar a partir del inicio de la temporada sería de pago obligatorio. Aunque el intendente confía en la predisposición de quienes elijan estas playas para sus días de descanso. "Vamos a apelar a la buena voluntad de nuestros visitantes para poder tener el mejor verano posible y en paralelo tener equipado nuestro sistema de salud con personal", insistió. La idea es que tenga más fuerza de colaboración que de tributo. Y que, quien quiera, pueda aportar más si es que lo desea. "Casi como la cooperadora de un hospital", confiaron fuentes desde la comuna.

Queda ahora por confirmar su aplicación y también desde cuándo entraría en vigor. A partir del 1° de noviembre se habilitará el libre ingreso de propietarios no residentes en toda la provincia y un mes después tendrán similares condiciones los turistas en general.

Otra tasa

No sería el único cobro adicional que se podría exigir a los turistas que vacacionen en la costa pinamarense. El municipio evalúa un segundo tributo de aplicación durante la temporada. Sería una "ecotasa" que estaría dirigida a aquellos que bajan con sus vehículos a la playa por el denominado "corredor seguro". El gobierno local, como ya publicó LA NACIÓN, no quiere que el movimiento de vehículos en arena -en particular motos y cuatriciclos- derive en lesionados que distraigan el servicio de salud, enfocado casi por completo a casos de coronavirus.

En este caso los fondos estarían destinados a costear el operativo de seguridad adicional y la remediación de ese frente marítimo tras el masivo paso de miles de motovehículos por esas arenas.

Desde el gobierno nacional anuncian la construcción de dos nuevos hospitales modulares en la costa atlántica para cubrir la eventual demanda que se genere durante la temporada. Los plazos se acortan y muy rápido habrá que contratar y ejecutar para que esas obras estén listas en poco menos de dos meses.

La idea sería disponer de un hospital modular en Villa Gesell y otro en Monte Hermoso, ambos similares al que ya funciona en Mar del Plata, donde se montaron 24 camas de terapia intensiva, pero con algunas complicaciones. Por falta de recursos humanos -médicos especializados, kinesiólogos y enfermeros- solo la mitad están en uso.

