LA PLATA.- Sin posibilidad de ejercer un férreo control policial para las salidas recreativas durante la cuarentena por el coronavirus , apenas un cuarto de los municipios de la provincia de Buenos Aires ensayan desde hoy distintos modelos creativos para que los vecinos puedan pasear una hora en la calle , sin otro fin que caminar y oxigenarse.

Para evitar que todos lo hagan al mismo tiempo, hay municipios que fijaron las salidas de la población en forma alternada según el lugar de residencia y el día de la semana. Otros lo hicieron por número de DNI. Hay comunas que exigen un certificado médico. Los distritos más pequeños y libres de Covid-19, en cambio, solo apuestan a la responsabilidad ciudadana, ya que admiten que no es posible hacer un férreo control policial. Y también hay comunas que comenzarán a permitir los paseos por grupos etarios.

Incluso, hay municipios que, pese a tener vía libre para habilitar salidas, no lo permitirán : están convencidos de no querer asumir el riesgo de llevar el virus allí donde hoy no circula.

Pero algo sí rige igual para todos los municipios: desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se afirmó a LA NACION que "no es función" de los policías controlar a los vecinos que saldrán a recrearse .

Los intendentes lo saben. Y entonces deben optar por medios alternativos, para otorgar libertades y evitar el contagio. Y si no directamente prohibirlo.

En Monte Hermoso , por ejemplo, a fines de implementar las salidas de esparcimiento, el municipio quedó dividido en dos. Los vecinos de la zona Este pueden salir martes, jueves y sábado. Los de la zona Oeste, los días miércoles, viernes y domingos.

En esa comuna las salidas están permitidas por 60 minutos, por un radio de 500 metros de la residencia, entre las 10 y las 17 horas. Todos deben salir con barbijos y a dos metros de distancia. Los niños pueden salir con sus padres, sin bicicletas, pelotas ni patines.

"No vamos a ejercer controles porque no es fácil y es un desgaste para las fuerzas de seguridad. Los policías no pueden salir a controlar si se salió hace más de una hora. O a más de 500 metros. Es una discusión desgastante. Si la gente lo hace bien lo mantendremos. Si no lo suspenderemos", dijo a LA NACION , el intendente de Monte Hermoso, Enrique Dichiara.

En otros municipios, como Exaltación de la Cruz , cada vecino que quiera salir a tomar una hora de esparcimiento, solo de las 14 a las 15 horas, debe tramitar un certificado en la Dirección de Salud Mental. No se permitirán grupos, ni se permitirá la salida de menores de edad. Los controles estarán a cargo de una guardia urbana. "En caso de que haya mucha gente dando vueltas a la manzana se dará marcha atrás con la decisión", admitió el jefe comunal.

En municipios aún más pequeños como Villarino, de apenas 31.000 habitantes y sin casos Covid-19, se van a instrumentar las salidas en un horario más amplio, de 8 a 17 horas. "La policía va a estar controlando, pidiendo DNI y domicilio. Si está más allá de los 500 metros serán detenidos", informó Gonzalo Silva, Secretario de Gobierno de esa intendencia.

"Los recursos humanos para controlar nunca alcanzan. Hay 140 efectivos para controlar a toda la población. Si no funciona se dará marcha atrás", admitió.

En ciudades del interior como Carlos Casares el intendente Walter Torchio evalúa las salidas administradas desde este jueves. Primero se habilitarán paseos para mayores de 50 años, desde las 13 hasta las 15. Luego se sumarán a los mayores de 40 años. "Si el resultado es positivo se pasará a una siguiente fase ampliando una hora desde las 13 hasta las 16, incluyendo a todas las personas. Pero podremos avanzar o retroceder según el cumplimiento, la circulación y el avance o no de las personas infectadas", explicó el intendente.

Otras ciudades comenzarán a instrumentar las salidas recreativas de acuerdo al número de finalización del DNI. Pero hay distritos como Coronel Suárez que, pese a no tener casos de Covid-19 y contar con el permiso del gobierno provincial, no habilitará las salidas recreativas. Así lo decidió el intendente Ricardo Móccero.

El gobierno de Axel Kicillof informó que los municipios autorizados para las salidas recreativas son: Marcos Paz, General Las Heras, General Alvarado, General Madariaga, Villa Gesell, Pinamar, Punta Médanos, Partido de la Costa, General Paz, Brandsen, Lobos, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas, Leandro N. Alem, General Pinto, General Viamonte, Carlos Tejedor, Rivadavia, Carlos Casares, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Guaminí, Daireaux, Adolfo Alsina, General La Madrid, Coronel Suárez, Puán, Tornquist, Villarino, Monte Hermoso, Laprida, Benito Juárez, Azul, Rauch, Las Flores y 25 de Mayo.