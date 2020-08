Los datos que se difunden a los medios diariamente no se condicen con la realidad de los sanatorios; cada centro de salud debería notificar en el día las muertes por coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Vera Rosemberg / archivo

José María Costa
12 de agosto de 2020 • 14:03

Ayer se anunció un nuevo récord de "muertes en 24 horas" por coronavirus en el país. El Ministerio de Salud informó 21 decesos a la mañana y otros 221 a la noche. Eran, en total, 241. Pero una mujer que vive en la provincia de Buenos Aires había sido cargada, por error, como fallecida, aunque en realidad no lo estaba. Por lo que el saldo final fue de 240 víctimas fatales por Covid-19.

Sin embargo, las muertes ocurridas realmente ayer, registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), fueron 17, apenas el 7% de esas 240. Mientras tanto, en los dos días previos (domingo y lunes), la cifra fue de 26 (10,8%) por jornada.

Es decir, del "récord de muertes diarias" de ayer, el 28% ocurrieron en las 72 horas previas a ser informadas. El 72% restante (171 fallecimientos por coronavirus) tuvieron lugar con una antelación superior. Incluso, una mujer de 85 años del partido bonaerense de San Martín que murió el 17 de abril recién ingresó a los listados oficiales ayer. Un retraso de 117 días.

Entonces, ¿cuál fue realmente el día en que más personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 murieron en el país? Según los datos ingresados hasta anoche en la base de datos oficial, que comenzó a actualizarse con algunas irregularidades en mayo, fue el jueves 6 de agosto, con 106 muertes. Ese día, el reporte oficial difundido a la prensa marcó 138 decesos.

El 30 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la resolución 680/2020, sumó al coronavirus en la categoría de enfermedad de notificación obligatoria "con periodicidad inmediata (doce horas) y cuya ficha de investigación del caso será la que disponga el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) en su plataforma informática". En la práctica, esta resolución no se cumple en el sector público ni en el privado.

Los responsables de la carga de los datos a la base del SNVS, desde donde se extrae la información para difundirla en los partes matutinos y vespertinos de la cartera que dirige Ginés González García, son cada uno de los centros de salud del país, públicos y privados. Si bien las fechas de diagnóstico, fallecidos y altas son rigurosas, la carga de datos en general se hace fuera de término, lo que provoca la alteración en los informes diarios.

Esto llevó a que el domingo pasado, Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, quien escolta en cada conferencia de prensa matutina a Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, informara 61.867 altas, cuando el promedio diario ronda los 3000.

Según explicó, se había revisado la base del SNVS y en aquellos casos de coronavirus Covid-19 sin internación que no reportaron síntomas, se tomó como fecha de diagnóstico el día que se cargó el caso y se consideró que diez días después esa persona estaba libre de Covid. Con ese cambio, de un día para el otro, hubo un salto del 45% de los infectados recuperados al 70%.

Por qué sucede

La pregunta es, entonces, cómo se llega a esta situación, para encontrar una solución a partir de la detección del origen del error.

"Hay un muy pequeño grupo de muertos por Covid-19 que ingresan a las terapias intensivas con insuficiencia respiratoria grave antes de que se le diagnostique la enfermedad, que puede suceder a los dos o tres días y, en ese periodo, pueden morir. Ahora, diez días o más me parece complejo", respondió Eduardo López, médico infectólogo, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

"La única explicación puede ser un retraso en el diagnóstico por la técnica PCR, sumado a la carga de los datos al SNVS y una tercera variable, que es el ingreso a terapia de personas con insuficiencia respiratoria, sin diagnóstico de Covid-19, aunque ahí se le saca la muestra", consideró el infectólogo y asesor presidencial.

Para Pedro Cahn, director de la Fundación Huésped, "la demora es una expresión más de lo tensionado que está el sistema". "El SNVS no fue diseñado para producir dos informes diarios ni los prestadores, tanto públicos como privados, están habituados a reportar esta cantidad de casos y de fallecimientos, sobre todo cuando la atención de pacientes exige largas jornadas de labor", dijo el médico, también asesor del presidente Alberto Fernández.

López marcó una diferencia en este sentido: "La explicación de la demora por la tensión en el sistema de salud no sería lógica porque tuvieron cinco o seis meses para preparar también esa parte del sistema. Cuando tenés 22% de demora no se acomoda en los siguientes días. Se debería buscar la forma de nivelarlo".

En tanto, Cahn descartó que esta demora influya en la toma de decisiones sobre las etapas de la cuarentena. "No debería, ya que las estrategias se definen mirando la evolución quincenal o mensual. Con el tiempo se van nivelando", dijo.

El Ministerio de Salud no respondió a este medio ante la consulta sobre las demoras que se hicieron cada vez más evidente en las últimas semanas.

Sí lo había hecho al principio de la pandemia cuando LA NACION detectó que había, al menos, tres fallecidos por Covid-19 que no estaban en los reportes. Al respecto, la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, dijo a principios de abril: "No deberían suceder estos casos de delay. Se deberían notificar automáticamente los casos de fallecimiento de cualquier persona, sobre todo, en este contexto. La resolución que sacamos el 30 de marzo justamente es para esto. Nosotros tenemos mucho control sobre el sistema público, pero mucho menos sobre el privado".

En ese momento, señaló que "la obligación, casi penal, es del médico tratante". "Porque puede pasar que aparezca una persona con una neumonía y que no tenga nada que ver con el coronavirus, son los casos habituales. En ese caso, si el médico que recibió la neumonía no sospechó coronavirus, ahí hay un problema del médico que debería haberlo notificado y no lo hizo. Si existe una notificación de muerte por neumonía, este equipo de epidemiología del Ministerio llama para ver si no fue un coronavirus que se les pasó", expresó.

Cuando pasaron 162 días desde el primer contagio y ya lleva casi una semana circulando por redes sociales las demoras en la carga de datos, las cifras comenzaron a subir rápidamente. ¿Cuántas personas mueren por día de Covid-10? Estamos lejos de saber y, como publicó LA NACION el pasado domingo, recién se podría tener un registro cabal recién dentro de un año.