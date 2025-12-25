La Navidad se celebra el 25 de diciembre, fecha que este año cae jueves. Se trata de una de las festividades cristianas más populares en el mundo, que conmemora el nacimiento de Jesús Cristo, pero que con los años adoptó diferentes alteraciones y sentidos. En nuestro país se celebra desde el día anterior, en la Nochebuena. Las familias se reúnen a compartir una cena, intercambiar regalos y disfrutar del momento.

¿Qué se celebra en la Navidad?

¿Por qué se celebra hoy la Navidad?

La jornada celebra el nacimiento de Jesús, un hito trascendental en la historia y la fe cristiana. Sin embargo, durante muchos años los fieles solo conmemoraban la Pascua de Resurrección y el natalicio del Hijo de Dios no era considerado como un día destacado, puesto que no se sabía con exactitud su fecha.

Luego de siglos, los creyentes comenzaron a sugerir la importancia de recordar este día, pero había diferencias en la jornada para ello. Es así que la Iglesia armenia determinó el 6 de enero como el día del nacimiento de Cristo, mientras que otras como las orientales, egipcios, griegos y etíopes se decidieron por el 8 de enero.

La Navidad recuerda el nacimiento del Niño Jesús Pexels

Con el Concilio de Nicea del año 324, se decidió declarar a Jesús como una divinidad. De esta manera, se trasladó su día de nacimiento para que coincida con el solsticio de invierno del hemisferio norte, que cae el 25 de diciembre. Esta jornada coincide también con el Natalis Solis Invicti, un culto de fe que se lleva a cabo durante la noche del 24 de diciembre.

Este hito condujo a la recuperación de la celebración de los cumpleaños en el Occidente, lo que promovió el registro de fechas de nacimiento de las personas hacia el siglo XII. Fue a partir del siglo VIII cuando esta festividad adoptó un carácter festivo similar al de la actualidad, con reuniones comunitarias, decoraciones y el uso de símbolos que se mantienen hoy en día.

La Navidad en la actualidad

En la Navidad se acostumbra hacer cenas familiares e intercambio de regalos (Fuente: Pexels)

Si bien es una fiesta religiosa, con el paso de los años su sentido original sufrió ciertos cambios. Muchos asocian esta fecha con la llegada de Papá Noel y el intercambio de regalos. En países de América Latina se celebra la Nochebuena con una cena familiar que aguarda la llegada de la medianoche. Estas reuniones se caracterizan por las comidas, los fuegos artificiales e incluso la visita de Santa Claus para los más chicos.

Durante la víspera de Navidad, muchos fieles asisten a la Misa de Gallo, que en muchos casos se celebra en medianoche. Otra de las costumbres contemporáneas es el árbol de Navidad, que si bien es un símbolo pagano, se asoció rápidamente con el cristianismo por su similitud gráfica triangular con la Santa Trinidad.

Otro de los símbolos navideños es el pesebre Pixabay

Esta decoración es acompañada por el pesebre, que se suele ubicar a sus pies. Este contiene la escena de nacimiento de Jesús con María y José, diferentes animales e incluso los Reyes Magos.

En la cima del árbol puede encontrar la estrella de Navidad o de Belén, en representación del acontecimiento cristiano que ayudó a los Reyes Magos a localizar a Jesucristo recién nacido para venerarlo y darle obsequios.