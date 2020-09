Esta mañana las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de respetar las medidas sanitarias para frenar el coronavirus

En un nuevo reporte oficial sobre la pandemia de coronavirus, esta mañana la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó 68 nuevas muertes en el país, cifra que aumenta el total de fallecidos a 9807. Asimismo, ratificó que ayer se contabilizaron 9924 nuevos casos que llevaron el número global a 471.806 infectados.

En un mensaje en que insistió en respetar las medidas sanitarias impuestas desde marzo pasado, para evitar el aumento de contagios pese a las flexibilizaciones del aislamiento obligatorio, la funcionaria detalló que la edad promedio de las víctimas mortales es 72 años y que en los últimos días el promedio diario de enfermos fue de 9975.

Además Vizzotti indicó que no hay provincias que no hayan registrado positivos en las últimas 24 horas, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires hay 2456 pacientes internados en terapia intensiva y que a nivel nacional, la ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier motivo, no solo Covid-19, es del 61,7 por ciento.

Respecto de los 68 nuevos fallecidos, agregó que se trató de 34 hombres y 34 mujeres, residentes en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Neuquén, Salta, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego.

En el parte también se confirmó que a la fecha son 349.132 las personas que recibieron el alta. Ayer fueron realizados 22.363 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.396.887 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 30.784,2 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados es de 764.815 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).