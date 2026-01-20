Hay alerta amarilla por tormentas para este martes 20 de enero: la provincia afectada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 20 de enero que alcanza al oeste de la provincia de Jujuy. Los fenómenos meteorológicos, según detalla el organismo, pueden tener “capacidad de daño” y generar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el área bajo alerta será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

La alerta emitida por el SMN para este martes SMN

Ante este escenario, el SMN recomendó adoptar una serie de medidas preventivas. Para la zona en la que regirá la alerta, se aconseja evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Para este martes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 19°C. El cielo estará despejado durante la mañana, algo nublado hacia el mediodía y la tarde, y ligeramente nublado por la noche. Durante el cierre de la jornada podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Para el resto de la semana, las condiciones se mantendrían estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé un panorama similar, con una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 17°C. La jornada comenzará despejada, con nubosidad en aumento durante el mediodía y la tarde, y cielo ligeramente nublado por la noche. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora durante la tarde y la noche, mientras que para el miércoles podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones para los próximos días.

En cuanto al resto del país, el pronóstico del SMN indica que este martes Córdoba tendrá una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 15°C; Tucumán, 25°C y 18°C; Santa Fe, 29°C y 17°C; Entre Ríos, 29°C y 17°C; Jujuy, 24°C y 16°C; Salta, 24°C y 17°C; Misiones, 30°C y 16°C; La Rioja, 30°C y 18°C; y Santiago del Estero, 30°C y 20°C.

En tanto, en San Luis se esperan 33°C de máxima y 18°C de mínima; en San Juan, 34°C y 20°C; en Mendoza, 32°C y 18°C; en Río Negro, 34°C y 17°C; en Chubut, 28°C y 17°C; y en Santa Cruz, una máxima de 21°C y una mínima de 9°C.