La ensayista criticó duramente la medida anunciada por el Gobierno porteño

La ensayista Beatriz Sarlo calificó como "estado de sitio selectivo" a la medida que implementará, desde el lunes próximo, el gobierno porteño con un permiso de circulación obligatorio y específico para todas las personas mayores de 70 años que no estén exceptuadas de cumplir con el aislamiento.

"Un estado de sitio impide la movilidad de los habitantes de una ciudad, provincia o toda una Nación por el territorio. Esta mañana se ha hecho uno selectivo, que yo sepa sin aprobación de la Legislatura. La Constitución debe estar volatilizada o le agarró coronavirus", dijo la escritora en diálogo con TN Central.

A Sarlo la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires le pareció "insultante y de carácter discriminatorio", ya que es muy complicado para aquellos que trabajan. "En la imaginación de [Horacio] Rodríguez Larreta las personas mayores de 70 años somos todos rentistas, jubilados o lo que fuera, pero no hay trabajadores".

Sobre la idea de que hay una "infantilización del adulto mayor", la ensayista sostuvo que sería parecido para con los adolescentes si se cerraran todas las discos después de Cromañón: "Yo me hubiera opuesto. No podemos decir que un acontecimiento puede agarrar una entera capa social por edad y condenarla a que no baile o, en este caso, a que no ande por la calle".

"A Larreta me gustaría llevarlo a pasear por mi barrio, Caballito, para ver la alegría moderada que tenían los mayores de 65 cuando salían a hacer sus compras. Era como una interrupción de la cuarentena sin ningún peligro. Ellos deberían ocuparse de qué pasa en los barrios más pobres de esta ciudad. No sé en qué tipo de robot sobreviviente quieren convertir a los adultos mayores. Quienes trabajamos no nos convertiremos en cadáveres vivientes, pero los otros sí", remarcó.

Además, agregó que le "extraña" esta medida dado que el jefe de Gobierno porteño dijo que tenían los recursos médicos necesarios para cualquier emergencia que provocara en los adultos mayores. "No sé si terminar de creer eso o empezar a dudar, o simplemente atribuirlo a una ceguera cultural ideológica del macrismo", dijo.

Con respecto al apoyo del presidente Alberto Fernández a Larreta, resaltó que le preguntaría, al ser un hombre de leyes, "si puede caracterizar esto como un estado de sitio selectivo por edad". Y, en segundo lugar, "si no piensa que tiene que haber más garantías legales fundadas constitucionalmente para tomar la medida".