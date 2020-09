Los muertos por Covid-19 ingresos al sistema ya superan los 8000 en la provincia de Buenos Aires Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

José María Costa
22 de septiembre de 2020 • 17:13

El nuevo salto de fallecidos por coronavirus Covid-19 reportados ayer en el país generó un cimbronazo. De la mano del récord de 429 nuevas víctimas fatales del virus SARS-CoV-2 se conoció que 276 (64% del total) correspondían a la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, al analizar en detalle el listado, se comprobó una gran demora en la carga de fallecidos en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) de los centros de salud públicos y privados de la provincia de Buenos Aires.

Solo 34 de esas muertes informadas ayer por Buenos Aires, el 12% de los 276, ocurrieron entre el sábado y el lunes. El resto se remonta a fechas anteriores que llegan hasta el 30 de junio. Incluso, la provincia más populosa del país es la única que ingresó fallecidos con fecha anterior al 1° de agosto.

Del total, 201 (72%) ocurrieron hace más de un mes. Las más "antiguas" son cuatro personas que murieron hace 84 días y recién fueron contabilizadas anoche dentro de las estadísticas nacionales.

Consultados por esta situación desde la administración de Axel Kicillof explicaron a LA NACION que se debe a que están rastreando en los registros si hubo muertos por Covid-19 que fueron ingresados con otra causa de muerte y que se pidió a los centros de salud que se pusieran al día con la carga de datos. Además, adelantaron que el récord de ayer se puede repetir o superar esta semana.

"Estamos actualizando la base de datos. Hay fallecidos que se confirmaron Covid-19 post mortem y no habían sido actualizados en las bases. Las clínicas y hospitales los cargaron como fallecidos por otros motivos y cuando se confirmaron Covid-19 no los actualizaron. De acá al jueves se va a hacer ese trabajo por lo que va a haber más fallecidos porque se suman estos de antes", explicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.

Desde la cartera que dirige Daniel Gollán, añadieron: "Nosotros estamos haciendo un trabajo de controlar caso por caso y estamos encontrando a estos fallecidos Covid-19 que fueron cargados como fallecidos por otros motivos. Empezamos a revisar desde abril y vamos cargando mes a mes".

"Estamos tratando de hacer un trabajo serio para que no haya un subregistro de muertos. Lo que notamos es que los centros de salud, principalmente del interior, no vuelven sobre sus propios registros. Al fallecido que lo tienen que cargar en el día, se lo ingresa con el diagnóstico de muerte aunque aún no tengan la confirmación del hisopado. Cuando llega la confirmación, tres o cuatro días después, en algunos casos se actualiza y en otros no. Entonces, lo que estamos haciendo es cruzar las bases de datos nacionales y provinciales. Así logramos encontrar nuevos fallecidos de Covid-19 que no estaban contados como tales, sino con otras patologías", resumieron sobre el proceso que se está llevando adelante esta semana.

Si se mira en detalle, de los 276, son 194 los fallecidos antes del 1° de agosto pero ingresados al SNVS ayer. El ránking de los partidos con mayor cantidad de víctimas lo encabeza La Matanza, con 24; le sigue San Martín, con 13; Lomas de Zamora y Tres de Febrero tienen 12 cada uno y Avellaneda, con 11. Con 10 cada partido se ubican: Lanús, Quilmes y Esteban Echeverría. En total, son 33 los municipios que ingresaron muertes con más de 50 días de retraso.

"Somos la única provincia que está haciendo esto"

"No es la primera vez que tuvimos que pedirles a los centros de salud que se pongan al día con la carga de sus muertos. Es un trabajo de hormiga que, con la tensión y el estrés propio de la pandemia, se va atrasando en la carga. Creo que se fueron actualizando, pero había quedado este subregistro en función de que no se había modificado la causal de muerte a Covid-19", dijeron desde Salud y agregaron: "Por lo que sé, somos el único distrito que está haciendo esto".

Ante la consulta sobre si, con los datos cargados hasta ayer, se había logrado actualizar la base, dijeron: "No. Va a haber toda la semana algo de esto porque vamos haciendo un trabajo mes a mes y recién llegamos hoy a mediados de julio. Es un grupo de personas que mira los registros. Ayer fueron los de abril, mayo, junio. Hoy llegamos hasta julio. Entonces hoy aparecerán más, mañana también y así hasta que lleguemos a septiembre".

Sobre la demora de los resultados de los hisopados que derivan en la carga de datos errónea, respondieron: "Lo que está sucediendo es que hay muchos adultos mayores que ingresan a los centros de salud y que fallecen a las pocas horas. Por lo general, no son casos que llevan varios días internados. Incluso, son los casos de personas que murieron en sus casas. En estos casos, se les hace el análisis Covid-19 ya fallecidos, no son prioritarios sus análisis. Entonces, cuando llega el resultado no se actualiza en los registros. Por eso nos encontramos con estos casos".

Las fuentes consultadas recordaron: "En agosto pasó algo similar, que aparecieron más de 200 muertos en un día. Ahora se da otra vez, pero tiene que ver con que queremos hacer bien las cosas y que no queden dudas".

Sin embargo, expertos que analizan el dataset del Ministerio de Salud de la Nación, en el que figura la fecha de muerte y no la del momento en que fue cargada al sistema, explicaron que casi ninguna de las muertes antiguas sumadas ayer fueron de personas ya ingresadas al sistema y que se recategorizaron como fallecidos por Covid-19. "De las 429, 394 eran no fallecidos que ya tenían diagnóstico confirmado el día anterior", aclararon.

Una reglamentación que cuesta cumplir con la pandemia

El 30 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la resolución 680/2020, sumó al coronavirus en la categoría de enfermedad de notificación obligatoria "con periodicidad inmediata (doce horas) y cuya ficha de investigación del caso será la que disponga el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) en su plataforma informática". En la práctica, esta resolución no se cumple en el sector público ni en el privado.

Los responsables de la carga de los datos a la base del SNVS, desde donde se extrae la información para difundirla en los partes de la cartera que dirige Ginés González García, son cada uno de los centros de salud del país, públicos y privados. Si bien las fechas de diagnósticos, fallecidos y altas son rigurosas, la carga de datos en general se hace fuera de término, lo que provoca la alteración en los informes diarios.

Esto llevó a que a que, a principios de agosto, Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, quien acompaña en cada conferencia de prensa matutina a Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, informara 61.867 altas, cuando el promedio diario rondaba los 3000.

Según explicó Costa ese domingo, se había revisado la base del SNVS y en aquellos casos de coronavirus Covid-19 sin internación que no reportaron síntomas, se tomó como fecha de diagnóstico el día que se cargó el caso y se consideró que diez días después esa persona estaba libre de Covid. Con ese cambio, de un día para el otro, hubo un salto del 45% de los infectados recuperados al 70%.

