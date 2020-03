Coronavirus: Chile y Brasil se suman a la lista de países de riesgo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 06:47

Hoy por primera vez desde que comenzó el brote del coronavirus , en un mercado de animales salvajes del centro de China, el país asiático registra menos casos de contagiados que el mundo. Ante el avance de la enfermedad tanto en Europa como en América Latina, y frente al freno en Asia, ya son más los enfermos fuera de la nación en la que se originó, que en estos más de dos meses registró alrededor de tres mil muertes por la pandemia.

La situación en Europa, mientras tanto, parece empeorar. Durante el fin de semana, las noticias no fueron alentadoras: Italia llegó a los 2800 muertos, España se declaró en estado de alarma y Alemania impuso fuertes restricciones para evitar casos.

En la región, ayer el presidente argentino Alberto Fernández anunció una serie de medidas para evitar que el pico del coronavirus afecte con fuerza al país: decretó la suspensión de clases y el cierre de fronteras, entre otras cuestiones.

Seguí las novedades del coronavirus minuto a minuto:

20.00. Nueve casos nuevos: uno es un profesional de la salud

El gobierno nacional confirma que se registraron nueve casos nuevos de personas infectadas por el nuevo coronavirus Covid-19 en la Argentina y ya hubo 65 contagios en total desde que se detectó el primero, la semana pasada. Dos pacientes resultaron fallecidos.

18.00 Suspenden todo el fútbol

Fuentes de la AFA, la Superliga y el propio Ejecutivo confirman a LA NACION que el Gobierno anunciará que la actividad queda suspendida en el marco de las medidas para frenar la pandemia del coronavirus.

17.00 Trabajo a distancia en el gobierno nacional

El Gobierno adelanta que dispondrá el trabajo a distancia para la administración pública nacional y reforzará las recomendaciones para que la modalidad se aplique también en el sector privado, para redoblar los esfuerzos de contención del coronavirus.

16.00 Agregan a Chile y Brasil a la lista de países de riesgo

El gobierno nacional informó que incluyó a Chile y Brasil en l a lista de países considerados "de riesgo" de transmisión del nuevo coronavirus Covid-19. Es decir, que los viajeros que lleguen desde allí, deberán cumplir cuarentena obligatoria.

13.36. Suspenden la audiencia para tratar la apelación de las prisiones de los rugbiers

Ante las recomendaciones oficiales para prevenir el contagio del coronavirus, se supendió la audiencia oral que iba a realizarse el próximo jueves en Dolores , para tratar las apelaciones a las prisiones preventivas de los ocho acusados por del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

13.27 España restablece controles fronterizos

El ministro de Interior de España , Fernando Grande Marlaska, anunció que el país europeo restablecerá los controles terrestres en las fronteras , siguiendo a otros países de la Unión Europea, como Alemania.

13.00 | Trump, optimista

El presidente de Estados Unidos se mostró optimista ante el brote que causó hasta ahora 68 muertos en el país y dijo que los estadounidenses "saldrán reforzados" de la crisis, que ya tiene 170.000 contagiados. "Todo el mundo está unido y trabajando muy duro. Es algo muy bonito de ver. Aman nuestro gran país. íSaldremos de esta mucho más fuerte que antes!", escribió en Twitter. Su mensaje llega tras las duras críticas por la mala gestión y la falta de medidas cuando comenzaron a registrarse los primeros casos.

12.30 | Paraguay restringe la circulación

El gobierno paraguayo anunció que restringirá la circulación de personas en horas de la noche para evitar la aglomeración en un esfuerzo por contener la propagación del brote. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, dijo que la medida estará activa entre las 20 y las 4 hora local. La Policía podrá detener y poner a disposición de la fiscalía a quienes no la cumplan. "No es un toque de queda, pero es lo más parecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho a la circulación se va a restringir con el objetivo de ser drásticos con respecto a la cuarentena, que no es otra cosa que el aislamiento", dijo Acevedo en rueda de prensa.

12.00 | Paciente 31

11.30 | Desembarco en Cuba

Las autoridades cubanas autorizaron el atraque de un crucero con personas infectadas, en respuesta a una petición del gobierno de Reino Unido, anunció hoy el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. El barco, de propiedad británica, había quedado varado frente a las islas Bahamas tras el rechazo de varios países de la región. Rodríguez explicó que a bordo hay "un pequeño número de viajeros" diagnosticados, por lo que las autoridades adoptarán "medidas sanitarias" para permitir el desembarco de pasajeros y tripulación.

11.20 | Comitiva de Bolsonaro, enferma

Pese a los intentos del presidente de Brasil de minimizar el avance de la pandemia de coronavirus, pese a que la llamó una "fantasía" de los medios, ayer se confirmó que once miembros de su administración están enfermos. Todos integraron la comitiva que acompañó al mandatario de derecha a su viaje por Estados Unidos, donde visitó Florida y se reunió con su par Donald Trump.

11.00 | También se cierra Chile

El gobierno de Sebastián Piñera anunció el cierre de todas las fronteras del país ante un fuerte aumento de los casos de coronavirus, que duplicó el número de contagiados en las últimas 24 horas: pasó de 75 a 155. "Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga", afirmó el mandatario en un mensaje en el palacio presidencial.

10.20 | Nuevo golpe a los mercados

Wall Street se hundió apenas comenzaron las operaciones hoy y las operaciones debieron ser suspendidas luego de que el índice Dow Jones perdiera un 9,5% y el S&P 500 cayera un 7%, otro fuerte derrape a pesar de las medidas de emergencia que anunció la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, en la jerga financiera) ayer.

10.00 | A fondo

9.40 | Detenida en Rosario

Una joven de 21 años que el 7 de marzo regresó de Europa y no cumplió con el aislamiento obligatorio fue detenida en su casa de la ciudad, informaron hoy fuentes judiciales. El arresto se llevó a cabo ayer a la tarde en su domicilio particular, ubicado en la calle Italia al 300 de la zona centro de Rosario. La mujer, según una denuncia anónima, había viajado por España e Inglaterra.

Tras su regreso al país, la muchacha -que no tiene síntomas del virus- estuvo en contacto con otras personas y tuvo actividad en las redes sociales, donde se "burlaba" de la cuarentena, explicaron las fuentes.

9.33 | Una ciudad argentina, "sitiada"

Ceres, departamento de San Cristóbal, 270 kilómetros al noroeste de Santa Fe, está desde anteanoche en estado de alerta máximo y virtualmente "sitiada" por fuerzas policiales luego de que se detectara que 17 jóvenes participaron de una fiesta a la que asistió un vecino de Selva, Santiago del Estero, próxima al límite con esta provincia. Este hombre está siendo evaluado porque, según relatos de sus familiares, mantuvo contacto íntimo con su novia, que regresó de España y quedó internada en Córdoba, con confirmación de coronavirus.

9.10 | Una postal de Madrid

9.00 | Irán no consigue frenar el brote

El gobierno anunció hoy 129 nuevos fallecimientos debidos al coronavirus, la cifra diaria más elevada hasta ahora, lo que llevó el número oficial de decesos por la epidemia en el país a 853. "Rogamos a todo el mundo que se tome en serio el virus y no viaje bajo ningún caso" en el país, declaró el portavoz del ministerio de Salud, Kianoush Jahanpour, en una rueda de prensa televisada. También informó de 1053 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, elevando el total de infecciones a 14.991.

8.45 | Se cierra la ciudad de Buenos Aires

Para disminuir la circulación de vecinos, se clausuran los espacios de juegos en plazas y parques, se prorrogan los vencimientos de algunos trámites, como la renovación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o las licencias de conducir, y se resguardan a los adultos mayores con restricciones de sus visitas en hogares. Así lo anunció hoy temprano el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

8.37 | Sicilia, aislada

El gobierno italiano dispuso hoy suspender el movimiento de personas desde y hacia Sicilia para evitar la difusión del virus en la isla. Con el objetivo de "limitar al máximo el riesgo de posibles fuentes de contagio provenientes de fuera de Sicilia", se dispuso hoy "la suspensión de las conexiones y de los transportes ordinarios de personas de y hacia" la isla.

8.20 | Alarma en España

El país ibérico registró cerca de mil casos más de coronavirus en las últimas 24 horas, con un total de 8744 casos confirmados y 297 fallecidos, frente a los 288 del día anterior, informó hoy el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. En toda España 410 personas se encontraban ingresadas en unidades de cuidados intensivos de hospitales, hasta un 70% de ellas en Madrid, la zona más afectada con más de la mitad de todos los casos (4695).

8.00 | Vuelta al trabajo

China suavizó las restricciones a los desplazamientos en la provincia de Hubei, la más afectada por el virus. La medida permitía a miles de trabajadores regresar a sus puestos. Las ciudades fuera del epicentro del brote, Wuhan, estaban arrendando transportes para devolver a sus lugares de trabajo a los vecinos que habían regresado a sus poblaciones natales para celebrar el Año Nuevo Lunar a finales de enero.

7.30 | Llegar a casa

7.00 | Tensión entre Trump y Merkel por la vacuna

El gobierno de Alemania acusó al presidente de Estados Donald Trump de haber intentado apropiarse de un proyecto de vacuna contra el coronavirus desarrollado por un laboratorio alemán y tras ello advirtió que hará todo lo posible para que sea desarrollado en Europa.

En medio de la pulseada está el laboratorio alemán CureVac, ubicado en el sudoeste del país, que trabaja en una vacuna contra el Covid-19, gracias a subvenciones del gobierno alemán. El laboratorio afirma estar "a algunos meses" de poder presentar un proyecto para que sea validado clínicamente y según el diario Die Welt , Trump intentó atraer con millones de dólares a científicos alemanes que trabajan en esta potencial vacuna para conseguir la exclusividad para su país.

6.44 | Para los turistas

6.20 | 1700 argentinos varados en España

La cónsul en Madrid aseguró en diálogo con LA NACION que junto a las autoridades de Aerolíneas Argentinas están organizando la vuelta de estos turistas, que debieron interrumpir sus vacaciones en medio de la pandemia. La embajada lleva adelante un registro online para que los argentinos comuniquen su situación y se anoten para regresar al país.

6.06 | Emergencia en Perú

El país declaró ayer el estado de emergencia nacional, el aislamiento de la población y el cierre de todas sus fronteras como parte de una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia, que ya registró 71 casos. "Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus", anunció el presidente Martín Vizcarra. "La medida tendrá una vigencia de 15 días e implicará el aislamiento social obligatorio de nuestra población", agregó.

5.40 | España, con militares en las calles

Cientos de oficiales se desplegarán en las zonas de mayor riesgo de propagación del virus de algunas ciudades españolas para realizar reconocimientos previos que permitan identificar necesidades. La medida la anunció el Ministerio de Defensa, tras una reunión en a que se estudiaron las acciones que liderarán las Fuerzas Armadas en cumplimiento con el decreto de estado de alarma aprobado por el gobierno.

5.15 | En Chaco

Un niño de cuatro años se convirtió en el primer menor de edad del país en dar positivo y permanece en cuarentena. El gobierno de la provincia informó que "se trata de un contacto estrecho de los primeros casos importados de coronavirus del Chaco, de cuatro años, residente en Resistencia, quien se encuentra en buen estado y en aislamiento domiciliario".

4.50 | Fernández confirmó que se suspenden las clases hasta el 31 de marzo

El Presidente de la Nación brindó ayer una conferencia de prensa, acompañado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, donde anunció las medidas de prevención para contener el avance del coronavirus. Comunicó también el cierre de la frontera del país por 15 días. "Nadie podrá ingresar al país salvo los argentinos y extranjeros residentes", dijo el mandatario.

4.30 | Pandemia

Agencias AP, AFP y DPA

Edición fotográfica: Fernanda Corbani