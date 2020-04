La Ciudad tomará acciones penales contra los dueños del geriátrico con 19 casos positivos de Covid-19 Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 09:45

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós informó hoy que la Ciudad tomará "acciones penales contra los responsables del geriátrico" Residencias Apart Incas de Belgrano en donde 18 personas dieron positivo por Covid-19 , entre asistentes y adultos allí internados. Así lo explicó en una conferencia de prensa liderada por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la que además se detallaron las nuevas medidas económicas para enfrentar la pandemia.

Quirós explicó que el sábado último, el Sanatorio Güemes volcó en el Sistema Nacional de Vigilancia que tres hisopados dieron positivo por Covid-19. Entonces, como indica el protocolo, se hizo el rastreo de esas personas y dónde trabajan.

"Los positivos eran de tres asistentes de un geriátrico de Belgrano , en donde ya había habido cuatro casos de Covid-19 , y nos contactamos con la médica responsable del lugar. Fuimos hasta allí y evaluamos las condiciones epidemiológicas, verificamos que se cumplan con las medidas de bioseguridad, la cantidad de personas y que se mantenga el distanciamiento físico", relató Quirós sobre el protocolo que según informó se aplica en los geriátricos de la ciudad.

"Se le pidió a la doctora que haga un plan con el seguimiento clínico de todas las personas. El domingo volvimos al lugar, se revisó lo realizado por la doctora y se revisó a todas las personas internadas. Los pacientes no tenían síntomas ni fiebre, pero al tercer día [el lunes] se realizó el hisopado de todos porque tuvieron contacto estrecho con los asistentes y porque había habido cuatro casos antes. Si bien no lo indica el protocolo, pero como medida extraordinaria lo hicimos. Los hisopados los hicimos el lunes a la mañana, tres días después de los otros positivos para que no dé negativo el estudio", explicó.

El martes se obtuvieron los resultados y se determinó que hay "18 personas positivas por Covid-19, cuatro empleados del lugar y 14 personas internadas", dijo el ministro de salud porteño.

"Hablamos con los responsables del geriátrico y como no dieron una respuesta para la debida derivación de los casos, fue el SAME a iniciar las derivaciones y luego hicimos la evacuación y se clausuró el geriátrico. Seguramente vamos a iniciar acciones penales contra las autoridades del geriático ", afirmó Quirós.

Uno de los apoderados de la sociedad propietaria del geriátrico Residencias Apart Incas, Luis Megyes, justificó anoche que los responsables del geriátrico quisieron anticiparse "a tiempo", que se comunicaron el fin de semana con la subsecretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y que siguieron las indicaciones de las autoridades. Sin embargo, los familiares se quejaron sobre el pedido de la institución para que pasen a buscar a sus familiares.