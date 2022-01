Coronavirus: cómo avanzó la producción de la Sputnik V en la Argentina

La aplicación de las terceras dosis o dosis de refuerzo contra el Covid-19 en la Argentina ya alcanzó al 20,8% de la población. Las vacunas que se están usando con ese propósito, tal como informó el Ministerio de Salud de la Nación, son las de AstraZeneca, Cansino, Pfizer, Moderna y la Sputnik V. La marca varía según la disponibilidad. Sobre la vacuna rusa, buena parte de las que aplican en el país son filtradas y envasadas en la planta de Laboratorios Richmond, ubicada en Pilar, cuya participación en el proceso de producción se enfocó sobre todo en el componente dos, que fue uno de los grandes faltantes del plan de vacunación nacional. Y ahora, ambos se usan para reforzar los esquemas.

Hasta el momento, desde la primera entrega que fue el 12 de agosto pasado hasta ahora, Richmond entregó 6.500.000 dosis del componente uno y dos, de las cuales el 70% corresponden al segundo. La Sputnik V fue la primera vacuna desarrollada para combatir al Covid-19 en el mundo y la Argentina desde entonces fue uno de los principales consumidores. De hecho, a nivel local ya se aplicaron 18.618.805 dosis.

En un principio, la vacuna creada por el Instituto Gamaleya fue criticada por la falta de publicaciones que respaldaran su seguridad y eficacia. Sin embargo, en diciembre de 2020 el Ministerio de Salud de la Nación autorizó su uso de emergencia y ese fue el primer fármaco contra el Covid que se aplicó en la Argentina. No obstante, aún no fue avalada por la Organización Mundial (OMS) de la Salud, lo que genera grandes inconvenientes para las personas que desean viajar al exterior. En septiembre del año pasado, la entidad suspendió la aprobación de la vacuna por detectar irregularidades en una de las plantas de producción, que está ubicada en la ciudad de Ufa.

En un primer momento, Laboratorios Richmond tenía como objetivo construir una planta que permitiera la producción integral de la vacuna rusa, pero dada la falta del fármaco en la Argentina decidieron comenzar por el filtrado y envasado para poder nutrir al mercado local

En cuanto a la producción local de la Sputnik V, según informaron desde Laboratorios Richmond, todo comienza con la materia prima elaborada en una planta ubicada en las afueras de Moscú. Luego el antígeno llega a la Argentina donde se realiza un proceso complejo de filtrado y envasado y, por último, se envían algunas muestras a la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su respectivo control, además del chequeo que realiza la empresa.

Desde Richmond describen que en un primer momento el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) realizó un acuerdo con Hetero, una compañía farmacéutica de la India que adquirió la posibilidad de realizar la transferencia tecnológica de la vacuna para producirla en ese país. Luego esa compañía india puso a Richmond en contacto con el RDIF para comenzar un proceso similar. Inicialmente, el objetivo, indican, era construir una planta que permitiera la producción integral de la vacuna, pero, dada la escasez de vacunas en la Argentina, empezaron la transferencia de tecnología por etapas y eso le permitió a Richmond acelerar la posibilidad de nutrir el mercado local a partir de la materia prima producida en Rusia. Mientras tanto, comenzaron la construcción de la planta en la Argentina.

“En la actualidad nos encontramos trabajando en la aprobación definitiva de la Sputnik V por parte de la Anmat y realizando el seguimiento de las vacunas en el mercado de acuerdo con nuestras políticas internas de calidad y farmacovigilancia, a fin de seguir abasteciendo al mercado local y prepararnos para realizar exportaciones futuras. Dimos inicio a la construcción de la planta de Biotecnología y Vacunas que contará con una capacidad productiva a pleno de 400 millones de dosis al año”, señalan desde Laboratorios Richmond.

Por la etapa del plan de vacunación en la que se encuentra la Argentina, ahora la Sputnik V se usa, sobre todo, para las terceras dosis o de refuerzo. Y eso ocurre tanto con el componente uno como con el dos.

Ya comenzó la construcción de una planta en la Argentina que permitirá fabricar hasta 400 millones de dosis por año Macarena Bultri-mig/GCBA

Poca celeridad

Las terceras dosis ha tenido gran aceptación por parte de la sociedad argentina. Ya se han aplicado 9.423.006 unidades, lo que representa el 20,8% de la población. Sin embargo, Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, señala que esta variable debería avanzar con mayor celeridad: “El ritmo de aplicación de la terceras dosis es muy bajo, se dan cerca de 200.000 por día y deberíamos aplicar el doble para estar bien cubiertos antes de la llegada del otoño”.

De hecho, la diferencia entre las dosis distribuidas y las que se administran muestra que hay muchas vacunas en las heladeras de las distintas jurisdicciones. Hay 100.170.778 que se repartieron en las provincias y 82.438.934 fueron aplicadas.

Según el Ministerio de Salud bonaerense, el nivel de ausentismo frente al llamado para la aplicación de la tercera dosis osciló entre el 15% y el 20%. Desde la cartera que dirige Nicolás kreplak indicaron que ese nivel se mantuvo durante toda la pandemia con las primeras y las segundas dosis. En la Provincia, el 20,21% de la población ya recibió el refuerzo.

Mientras que desde el Ministerio de Salud de la Ciudad, señalan que no cuentan con una cifra exacta de personas que no se presentan a recibir la tercera dosis, y que en todo caso ese número no representaría el desinterés por vacunarse, porque hay muchas personas contagiadas, aisladas o de vacaciones. En el distrito porteño, el 30,7% de la población ya cuenta con su tercera dosis.