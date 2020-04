300 argentinos varados se tuvieron que mudar de hotel en Cuba. El gobierno usará esas instalaciones para hacer un hospital de campaña Crédito: Gentileza: Mariano Hiralde

El lunes por la mañana les llegó un mensaje. El texto era de la E mbajada Argentina en Cuba e informaba que el hotel Tulipán, en la Habana, en donde estaban alojados cerca de 300 argentinos varados por la pandemia de coronavirus , iba a cerrar sus puertas para transformarse en un hospital de campaña. Mariano Hiralde, de 28 años, era uno de ellos. Al recibir ese comunicado supo que era momento de emprender la mudanza hacia el tercer alojamiento desde que empezó su cuarentena en la isla, el 24 de marzo.

De a poco todos empezaron a bajar al hall central que se llenó de personas y valijas con destino incierto. De pronto llegaron los ómnibus y los listados que fueron confeccionados sin consultarle a los varados, por eso muchos grupos de amigos que viajaban juntos tuvieron que separarse. A Hiralde le tocó mudarse al hotel Habana Libre. Pero solo unas horas después de haber llegado, le sonó nuevamente el celular. Debía emprender su tercera mudanza, esta vez, al hotel Neptuno.

"Acá todo está cerrando. Nuestra mayor preocupación es que sentimos que Cuba es una bomba de tiempo, no sé dónde vamos a terminar. Sentimos que esto en cualquier momento se les va a ir de las manos, como pasó en todos los países del mundo, y que nosotros no podamos volver", dice Hiralde, que está viajando solo.

Mariano Hiralde, de 28 años, está varado en Cuba Crédito: Gentileza: Mariano Hiralde

A los 300 argentinos que estaban en el hotel Tulipán los dividieron en cuatro grupos. Según, Hiralde, algunos de los hoteles que les asignaron no tienen internet, por lo que muchos ahora están casi incomunicados.

"El día que nos fuimos del hotel, la gente empezó a salir y a preguntar qué estaba pasando. Se armó un lío tremendo. Pedimos que llamen a nuestra embajada y logramos hablar con el embajador. Nos dijo que él también se enteró ese mismo día que nos teníamos que ir, y una o dos horas después llegaron los colectivos. Muchos no querían subirse, pero tampoco querían contradecir a las autoridades cubanas", relata Hiralde.

La situación es compleja. La vida en los hoteles se va tornando cada vez más difícil. Algunas personas llevan más de un mes varadas. Deben pasar día y noche encerradas en sus habitaciones y al momento de comer bajan a un gran comedor donde les sirven el almuerzo o la cena. Para muchos esto es un gasto enorme de dinero y otros, como en el caso de Hiralde, debieron declararse insolventes porque no podían afrontar ese gasto. En esos casos la embajada les abona la estadía.

"Hay mucho nerviosismo. Una noche yo estaba durmiendo en mi habitación y me desperté por los gritos de una mujer. Abrí la puerta y había una chica tirada en el pasillo con un ataque de nervios, llorando desconsoladamente porque habían pasado la lista de pasajeros de un vuelo de repatriación y ella no estaba en ese listado. Esto pasó en el tercer piso y los gritos se escuchaban hasta la planta baja", recuerda Hiralde.

Según dice, otros están callados, deprimidos. La incertidumbre de no saber cuándo van a volver afecta a cada uno de manera distinta. Como sucede con todos los varados, también existe la angustia de los que dependen de una medicación para vivir. "Se siente el desabastecimiento de los medicamentos que no llegan y no se pueden conseguir por más que la embajada lo intente. Siempre que pedimos medicamentos llega la mitad de lo que se encargó".

Hasta el momento hubo tres vuelos de repatriación desde Cuba y pasado mañana habrá otro más. Hiralde no está dentro de los pasajeros seleccionados. "Lo que necesitamos es que las aerolíneas se pongan de acuerdo con la ANAC, el Ministerio de Salud o las autoridades que puedan decidir sobre eso, para que nos saquen de acá antes de que sea demasiado tarde. Nosotros sentimos que los próximos aviones van a empezar a volver con ataúdes", concluye.