Coronavirus: el Gobierno publicó un informe con datos sobre la seguridad de las vacunas y los efectos adversos

El Ministerio de Salud reveló hoy los datos sobre la seguridad de las vacunas contra el coronavirus Covid-19 que se aplicaron durante los primeros 13 meses de la campaña en el país y, de 40 millones de personas inoculadas, 60.000 tuvieron efectos adversos y se investigan cuatro muertes

Según explicaron los datos, surgen del informe realizado por el Ministerio de Salud de la Nación muestra que desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Covid-19 y hasta el 31 de enero de 2022 se aplicaron 88.232.021 dosis de vacunas a 40.174.564 personas y que la tasa global de notificación de Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunizaciones (Esavi) fue de 67,8 cada 100.000 dosis administradas.

Según el 17° informe de vigilancia de seguridad en vacunas, elaborado en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva), se han notificado en el país 59.797 eventos, donde más del 96 por ciento de los casos fueron leves a moderados y los más comunes fueron: fiebre, dolor de cabeza, debilidad, dolor o reacción en el sitio de inyección, y alergia leve.

Vacuna por vacuna, cuántos efectos adversos fueron reportados en los primeros 13 meses de la campaña de vacunación.

Se define como Esavi a cualquier situación de salud no esperada (síntomas o signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico.

En el caso de la vacunación contra el coronavirus Covid-19, al llevarse adelante con fármacos que tenían aprobación de emergencia, la vigilancia se extremó en el arranque de la campaña de vacunación. Esto se ve reflejado en que el 70% de los casi 60.0000 Esavi fueron reportados en los primeros tres meses de la campaña, cuando la sensibilidad del sistema de vigilancia es muy alta ante la introducción de nuevas vacunas.

Si se hace un ránking de cuáles vacunas reportaron mayor número de Esav i, por cada 100.000 dosis aplicadas en el país, queda conformado de la siguiente manera:

Sputnik V: 218,8 (cada 100.000 dosis)

AstraZeneca: 37,4 (cada 100.000 dosis)

Moderna: 24,1 (cada 100.000 dosis)

Sinopharm: 17,6 (cada 100.000 dosis)

Cansino: 114,9 (cada 100.000 dosis)

Pfizer: 11,8 (cada 100.000 dosis)

Mes a mes, los Esavi reportados según cada una de las vacunas que se aplican en el país.

En el documento de 11 páginas los especialistas también indicaron que el 69,9% de los Esavi notificados fueron hechos por mujeres y el promedio de edad, entre ambos sexos, fue de 41,5 años. “Este perfil podría tener relación con que la mayoría de los eventos fueron notificados al inicio de la campaña que comprendía al personal de salud. La vacunación con Sputnik V fue la primera en implementarse en Argentina iniciando la Campaña Nacional el 29 de diciembre de 2020 y fue la más utilizada al inicio de la campaña. Es esperable que la sensibilidad del sistema de vigilancia sea muy alta al inicio de las campañas de vacunación con introducción de nuevas vacunas”, argumentaron desde la Conaseva en el documento.

En el informe se expone que El 3,7% de los eventos (2212) fueron reportados como graves de acuerdo con la clasificación de Organización Mundial de la Salud. Si se hace un ránking de cuáles vacunas reportaron mayor número de Esav i graves, por cada 100.000 dosis aplicadas en el país, queda conformado de la siguiente manera:

Sputnik V: 3,7 (cada 100.000 dosis)

AstraZeneca: 3,3 (cada 100.000 dosis)

Moderna: 2,3 (cada 100.000 dosis)

Sinopharm: 1,6 (cada 100.000 dosis)

Cansino: 1,6 (cada 100.000 dosis)

Pfizer: 1 (cada 100.000 dosis)

Al desglosar los Esavi graves, desde la Conaseva hicieron la distinción entre los “relacionados a la vacuna” (A1) y los indeterminados que se dividen en dos grupos:

B1. La relación temporal es consistente, pero hay insuficiente evidencia definitiva de una relación causal con la vacuna (puede ser un evento recientemente asociado a la vacuna (Senal))

B2. Factores determinantes para la clasificación muestran tendencias conflictivas y no son consistentemente favorables a una asociación causal con la vacuna/proceso de vacunación.

Cada uno de los Esavi graves reportados en el país según tipo de vacuna y clasificación utilizada por la Conaseva.

“Al analizar los eventos clasificados como relacionados (A1) en personas de 3 años y más, se evidencia que la fiebre, la cefalea acompañados de mialgias y artralgias son los diagnósticos más frecuentes. Diez eventos con diagnóstico de síndrome de trombosis con trombocitopenia según definición de Brighton Collaboration fueron analizados y clasificados por la Conaseva como eventos indeterminados B1, según clasificación de OMS. Un evento fue clasificado como indeterminado B2. Cuatro de estos eventos tuvieron un desenlace fatal . Los eventos en análisis se tratan de casos en seguimiento por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, los cuales se encuentran aún en estudio para cerrar su clasificación final”, describió la comisión en uno de los últimos párrafos del informe, en el que no se detalló qué vacuna habían recibido las cuatro personas que murieron.

Consultado por LA NACION, Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, analizó el nuevo informe y destacó que algunos datos son correctos y coinciden con lo reportado en otros países, pero se mostró sorprendido ante la decisión oficial de no relacionar directamente a las vacunas algunos cuadros que los propios fabricantes de los fármacos ya habían informado que se podían dar.

“Me sorprende que cuadros como el Síndrome de trombosis con trombocitopenia, para Sputnik y AstraZeneca o la miocarditis para vacunas como Pfizer y Moderna que tienen la misma tecnología, la comisión los califique como “indeterminados” y no como relacionados, que es lo que debería suceder”.

Ante la consulta de si los porcentajes de Esavi reportados está dentro de los parámetros internacionales, López dijo que sí y remarcó: “Los efectos adversos graves son bajos. Esto demuestra que las vacunas son seguras. El informe también identifica más Esavi en mujeres, pero creo que se debe a que son más meticulosas y suelen identificar mejor los cambios y reportarlos”.

El fin de la tercera ola

Por otro lado, el Ministerio de Salud también indicó que con más del 80 por ciento de la población vacunada con esquema completo, Argentina registró por undécima semana consecutiva un descenso pronunciado en la cantidad de casos de Covid-19, ya que la última semana mostró una baja del 99,41 por ciento respecto del pico máximo de la pandemia en enero con más de 800.000 infectados.

Además, al 12 de abril se registró un total de 39.421 casos activos, representando un 0,43% del total de casos registrados hasta la fecha (9.049.250). En lo relativo a camas de terapia intensiva se ubica en el 37,3 % a nivel nacional y un 39 % en la región metropolitana del AMBA.

Asimismo, la cantidad de personas internadas en terapia intensiva por Covid-19 registró un 10 por ciento menos que la semana anterior.