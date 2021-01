El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue dado de alta tras padecer Covid-19 Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2021 • 08:18

Tras dar positivo al test de Covid-19 el 6 de enero pasado y mantenerse aislado 10 días, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó hoy desde su cuenta de Twitter que fue dado de alta.

"Quiero contarles que ya me dieron el alta médica. Si bien durante el aislamiento estuve en contacto con el equipo y trabajando de manera remota, a partir de hoy iré retomando de a poco las actividades presenciales", escribió el funcionario. Además agradeció los mensajes de apoyo que recibió y aconsejó "A seguir cuidándonos".

Poco después de la publicación se lo vio en la cancha de River para presentar oficialmente el plan de nuevos testeos en el marco de la pandemia. Allí aseguró que "se está en un momento de rebrote en la Ciudad y en el mundo", por lo que volvió a pedir a los ciudadanos "responsabilidad con los cuidados individuales" para la prevención del contagio.

Testeos y prevención

"Seguimos a fondo con nuestra estrategia sanitaria: el fortalecimiento del sistema de salud, retomando la estrategia de aislamiento en hoteles, sumamos 4600 personas al sistema de salud a trabajar y estamos sumando más ahora para los testeos y plan de vacunación", detalló. "El segundo pilar es nuestra estrategia de detección, rastreo, seguimiento, testeo y aislamiento de contactos estrechos. Tenemos desplegados 29 puntos como este", dijo al referirse al estadio de River Plate, donde se desarrolló el acto.

Por otra parte, pidió a la ciudadanía que no se relaje y apeló al cuidado personal, y enfatizó con que "no hay rol del Estado que pueda suplir la responsabilidad individual". Así pidió que se cumplan "con las pautas de cuidado: reuniones al aire libre, de no más de 10 personas; el uso del tapaboca, que previene; la distancia social; y seguir con el lavado de mano y el alcohol en gel".

Además recordó que quienes lleguen de estar fuera de la Capital Federal por cuatro o más días, deben hisoparse. "La tasa de positividad es de 25 por mil [de quienes se testean a la vuelta de vacaciones], que es más del doble de quienes permanecen en la Ciudad", advirtió.

El contagio

Larreta había regresado el 5 de enero de la localidad de Cariló, en el partido de Pinamar, donde pasó Año Nuevo junto a sus hijas. De vuelta en la Capital, sintió dolor de cabeza y decidió hisoparse.

"Como tuve dolor de cabeza, decidí no esperar e hisoparme. Hoy el resultado dio positivo. Estoy bien en casa. Por favor sigamos cuidándonos y, ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test", había escrito la semana pasada Larreta desde Twitter.

Conforme a los criterios de Más información