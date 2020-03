Federico Llamas

Federico Llamas, el surfer detenido en Ostende por supuesto incumplimiento de la cuarentena por el coronavirus, dijo que en ningún momento la violó, sino que estaba de regreso de Brasil en auto y que su destino final, desde que regresó a la Argentina, era la ciudad balnearia. "Estaba en tránsito", sostuvo.

"Me encuentro un estado catastrófico, me dicen barbaridades", dijo Llamas esta noche, en diálogo con la señal TN. Según aseguró, cuando fue interceptado en un control de Panamericana ayer se encontraba "en tránsito", de regreso de una visita a Brasil.

Había llegado al país vecino el 8 de marzo y planeaba quedarse allí por un mes. Pero decidió regresar a la Argentina el fin de semana pasado, al enterarse de la gravedad de la situación internacional por el coronavirus.

"Decidimos retornar a la Argentina y arrancamos el lunes a la madrugada, manejando. El 23 a la noche llegamos a Paso de los Libres y llenamos un formulario diciendo que estábamos yendo a Ostende", dijo Llamas. Su plan era quedarse en la casa de familiares suyos en esa localidad bonaerense. Pero antes planeaba ir a buscar un bolso de ropa en la casa de su padre, que vive en Flores y es considerado población de riesgo.

"Tenía que ir a Ostende porque no podía ir a quedarme en lo de mi papá, que tiene problemas cardíacos. Hace poco tuvo una hemorragia, estuvo internado, y le tuvieron que hacer una transfusión. Mi mejor opción era ir a Ostende, donde está toda mi familia, mi mamá", dijo.

Según declaró, cuando lo interceptaron a las cuatro de la tarde en Panamericana, estaba en regla. " Tenía una foto de mi declaración jurada de Paso de los Libres para poder transitar, donde figuraba que me dirigía al domicilio de Ostende. Pero cuando los periodistas y camarógrafos vieron las tablas de surf en mi auto, fui carne de cañón. Es terrible cómo se manejan. No respetaban la distancia, yo no sabía si estaban infectados y se me acercaban", denunció.

Y aseguró: "En ningún momento tuve problemas con las autoridades. En Panamericana los policías me dijeron que como los medios me habían tomado para "la chacota", y con el circo que se había armado, no me iban a dejar ir. Así que me dijeron que tenía que firmar un acta diciendo que había incumplido con la cuarentena y que me iban a acompañar hasta mi domicilio", contó.

Llamas se negó a firmar el acta porque, asegura, nunca incumplió con la cuarentena . "Vengo con una declaración jurada de Paso de los Libres que dice que las personas que ingresan al país, que atravesaron la frontera, pueden ir al domicilio donde pasarán la cuarentena. Yo estaba en Panamericana, pero no estaba volviendo de la costa. Estaba volviendo de Brasil. Me negué a firmar el acta porque me acusaban de algo que yo no había hecho y no me correspondía firmarla", dijo.

"El acta decía que yo había incumplido la cuarentena y que por eso me podían dar desde un año a cinco de cárcel, y una multa", agregó.

Después de esa discusión, la policía lo acompañó al domicilio que figura en su DNI, en la calle Fabre, en Flores. Según informó, esa dirección corresponde a un departamento de su propiedad que "no está habitable". "Tengo una casa propia, pero siempre viví con mi papá y de viaje. No necesitaba el cambio de domicilio, pero no vivo ahí hace rato", relató.

" Yo les dije a los policías que no iba a Flores, sino a Ostende, pero que antes había quedado con mi papá en recoger un bolso. Después iba a seguir hasta Ostende. Me dejaron en Fabre y me dijeron que desde ahí me podía ir" al destino final, aseguró.

Llamas relató que su padre le dio un bolso con ropa, y luego partió hacia Ezeiza. Allí le tomaron la temperatura y los datos, y luego siguió manejando con rumbo a Ostende. Cuando llegó a la rotonda de Pinamar, en un control le pidieron los datos, mostró su declaración jurada, corroboraron su dirección y se dirigió a la casa de su madre. Eran las 4.30 de la mañana.

"Al día siguiente, hablo con mi abogado y me dice que tengo que llamar a la comisaría para avisar que estoy en el domicilio que declaré en Paso de los Libres. La policía me toma declaración, empiezan a venir medios, gente, se forma un grupo en la puerta de mi casa. Y veo en las noticias que tenía un pedido de captura, porque supuestamente me había fugado de mi dirección en Flores", siguió.

En ese momento, aseguró, la policía local no le había llevado aun la declaración de domicilio donde informaba dónde pasaría la cuarentena. "Cuando me trajeron lo de la prisión domiciliaria no lo podía creer. Tengo una causa penal, no sé cómo me va a afectar esto", finalizó.