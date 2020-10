Defendieron al Gobierno de las críticas por la carga de datos de fallecidos y de testeos, y dijeron que el tema es responsabilidad de cada provincia Crédito: Ministerio de Salud

A través de una carta, que firmaron los 24 ministros y ministras de salud provinciales y que fue difundida por el equipo de prensa del Ministerio de Salud de la Nación, los responsables sanitarios locales avalaron la gestión de Ginés González García en torno a la pandemia del coronavirus Covid-19. Además, defendieron al Gobierno de las críticas por la carga de datos de fallecidos y de testeos, y dijeron que el tema es responsabilidad de cada provincia.

El texto, de casi dos páginas, fue rubricado por todos los ministros provinciales. Según pudo saber LA NACION, el precursor fue el titular de salud de una de las provincias más castigadas por la pandemia en los últimos dos meses.

"En nuestro país, desde el comienzo de la pandemia y con la detección del primer caso positivo el día 3 de marzo pasado, se pusieron en marcha una serie de acciones comandadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce el doctor Ginés González García, que transcurridos 7 meses han permitido lograr un abordaje adecuado de la contingencia sanitaria", dice el texto.

La carta, titulada "Apoyo y defensa de las políticas sanitarias federales del Gobierno Nacional para contener la pandemia", agrega: "En cada una de las jurisdicciones se pudieron incrementar (duplicando y hasta triplicando) las capacidades de nuestras terapias intensivas, con la incorporación de equipamiento aportado en su mayor parte por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a un criterio de equidad. Además, la estrategia de amesetamiento de la curva de contagios mediante el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) ha sido sin lugar a dudas una estrategia efectiva, que logró el efecto buscado: tener un sistema de salud preparado y con mayor capacidad de respuesta".

"Una pandemia es un evento único y extraordinario, más aún cuando se trata de una enfermedad nueva, que no se conoce y para la cual no hay estrategias de abordaje previamente diseñadas. Por tal motivo, la dinámica de la enfermedad nos obligó a tomar decisiones de alto grado de impacto, no solo sobre el sistema sanitario sino también sobre otras aéreas del Estado", argumentaron los ministros provinciales.

Luego aclararon: "Esas decisiones nunca fueron tomadas unilateralmente, sino que siempre fueron discutidas, consensuadas y aplicadas con el acuerdo del conjunto de ministros y ministras de Salud de cada una de las jurisdicciones del país. Algo totalmente inédito e innovador dentro de nuestro sistema, que permitió que se materializara un federalismo real, gracias al acompañamiento permanente que recibimos desde la Nación, no solo en lo referido a equipamiento, sino también en cuanto a la presencia permanente de funcionarios y equipos técnicos, cuando así lo requerimos".

En uno de los últimos párrafos del texto, que se acordó a través del grupo de WhatsApp que comparten los ministros provinciales, se abordaron varias de las polémicas de los últimos meses. En todos los casos, argumentaron que los problemas generados fueron su responsabilidad y no de la cartera que conduce Ginés González García.

"Mención aparte merece el gran debate que se ha generado con respecto a la carga de datos, en el cual se ha hecho responsable al Ministerio de Salud de la Nación, cuando la responsabilidad exclusiva es de cada una de las jurisdicciones, que cargan sus propios datos en el sistema nacional de vigilancia, donde algunas no pudieron llevar la carga en los tiempos adecuados. La demora en la carga de los testeos negativos dio un alto porcentaje de positividad en las muestras, pero desde la cartera sanitaria nacional se nos han brindado las herramientas para corregir dicha situación", aseguraron los ministros y ministras.

Para cerrar, dijeron: "Manifestamos, desde cada una de las provincias, nuestro absoluto respaldo y acompañamiento a las políticas sanitarias implementadas por el Ministerio de Salud de la Nación, agradeciendo el acompañamiento permanente y el respaldo con el que contamos ante las situaciones críticas que estamos afrontando en cada una de las jurisdicciones".

La carta, la primera de este tono desde la llegada del coronavirus Covid-19 en el país, se produjo cuando la Argentina ya superó los 1.143.000 contagios y registró cerca de 31.000 muertos. Números que sitúan al país entre las naciones más afectadas por el virus SARS-CoV-2.

