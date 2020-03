Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020 • 00:46

La pandemia del nuevo coronavirus ya sobrepasó el medio millón de infectados en todo el mundo desde que se conoció el primer caso en diciembre de 2019, en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China central.

Estados Unidos pasó ayer los 83.000 contagios y se convirtió así en el actual epicentro mundial del brote, superando, de esta manera, a Italia, que hasta ayer registraba 62.000 casos y 8215 muertos.

Para coordinar esfuerzos en la batalla contra la pandemia, los países del G-20 se reunieron ayer por videoconferencia. En ese marco, Xi Jinping y Donald Trump , líderes de China y Estados Unidos, respectivamente, dialogaron y se mostraron dispuestos a cooperar mutuamente.

En la Argentina, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio desde el viernes 20 de marzo hasta el martes 31. Desde el Gobierno no descartan que el plazo se extienda, aunque aún no hay confirmación oficial . Hasta el momento, en el país, se confirmaron 690 contagiados con Covid-19 y 17 de ellos murieron.

Seguí las novedades minuto a minuto:

23.32 | China vuelve a no registrar ninguna transmisión local de coronavirus

El Ministerio de Salud de China informó que no se registró ningún caso de transmisión local de coronavirus, tampoco en la ciudad de Wuhan -epicentro del brote-, aunque han confirmado 54 casos importados de Covid-19.

Con estos nuevos contagios, el número total de casos importados de coronavirus ascendió a 649. De los 54 casos nuevos, 17 se han registrado en Shanghái, 11 en la provincia de Guangdong, seis en Fujian, cinco en Tianijn, cuatro en la provincia de Zhejiang, tres en Pekín y en la provincia de Liaoning. Por último, se han reconocido dos casos en Mongolia Interior y en la provincia de Jilin y uno en Shandong.

23.04 | El fútbol australiano reduce en un 70% los salarios de los jugadores

La Federación de Fútbol Australiano (AFL) anunció haber alcanzado un acuerdo con los jugadores para reducir sus salarios hasta en un 70%, para garantizar la supervivencia de este deporte en tiempos de confinamiento debido al coronavirus.

El deporte más popular en el país, que puede llegar a congregar multitudes de hasta 100.000 aficionados, suspendió la temporada la semana pasada después de su primera jornada. Varios altos cargos afirmaron que era la peor amenaza para el deporte creado en 1896.

Ante el riesgo de perder el dinero de las transmisiones televisadas de los partidos, de los patrocinadores o de la venta de entradas, los jugadores, algunos de los cuales ganan más de un millón de dólares australianos (552.000 euros, 616.000 dólares) por temporada, aceptaron los recortes salariales.

22.30 | México informó 132 nuevos casos de coronavirus y las víctimas fatales llegan a 12

Este viernes México reportó 132 nuevos casos del coronavirus en el país, elevando la cifra a un total de 717 personas contagiadas, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron, además, cuatro nuevas muertes relacionadas al brote, con lo que el número de víctimas fatales subió a 12, dijo Christian Arturo Zaragoza, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en una conferencia de prensa.

21.46 | Se sumaron 101 casos nuevos y ya son 690 los contagiados en el país

El Ministerio de Salud informó que 43 son de la ciudad de Buenos Aires, 36 de la provincia de Buenos Aires, 3 de Chaco, 5 de Córdoba, 6 de Tucumán, 9 de Santa Fe, 3 de Entre Ríos, 4 de Neuquén, 1 de Mendoza, 3 de Río Negro, 2 de Corrientes, 1 de Santiago del Estero y 1 de Misiones.

21.28 | Venezuela reportó seis nuevos infectados y otro muerto por coronavirus

El gobierno de Venezuela informó que en las últimas horas hubo seis nuevos casos de personas infectadas con Covid-19 y una fallecida por esa causa, por lo que el país totaliza 113 contagiados y dos muertos.

La última persona fallecida era una mujer de 79 años que además sufría hipertensión arterial, diabetes e infecciones respiratorias, afirmó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

20.47 | Aerolíneas Argentinas hará dos vuelos para traer argentinos desde San Pablo

La compañía aérea concretará mañana dos vuelos especiales desde San Pablo para traer de regreso a los argentinos que se encuentran varados en Brasil, luego de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus informaron fuentes de la compañìa.

Los vuelos serán con aviones Boeing 737-800 con capacidad para 170 pasajeros cada uno y están programados para mañana con horario de salida a las 14 y 15 horas y regreso a las 17,20 y 18,20 horas, respectivamente.

20.06 | Víctima número 15 por Covid-19 en la Argentina

18 | Evacúan un geriátrico por un posible caso

Veinte adultos mayores fueron evacuados esta tarde de un geriátrico del barrio porteño de Floresta, debido a que una enfermera que los asistía presentó algunas líneas de fiebre y las autoridades sanitarias decidieron el traslado en prevención del coronavirus, informó una fuente del gobierno de la ciudad.

El miércoles pasado hubo una denuncia según la cual una enfermera presentaba problemas de salud y, al presentarse hoy médicos del SAME se constató la veracidad del caso en el geriátrico Cervantes.

En forma inmediata se trasladó a los adultos mayores hacia distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, mientras las enfermeras fueron derivadas a sus domicilios para que cumplan la cuarentena. El establecimiento fue clausurado por personal de salud del gobierno porteño, de acuerdo con los protocolos vigentes desde el inicio de la pandemia.

18 | Paquete económico en EE.UU.

El presidente Donald Trump promulgó un paquete de rescate económico por 2,2 billones de dólares , después que el Congreso lo aprobara esta semana de manera casi unánime, con el fin de apoyar a las empresas, acelerar la entrega de recursos a los sobrec argados proveedores de atención médica y ayudar a las familias durante la pandemia por coronavirus.

16.52 | Alarma en Estados Unidos

La pandemia del nuevo coronavirus provocó un récord de 345 muertos en Estados Unidos en las últimas 24 horas, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins, que registra 1475 víctimas fatales en el país por esta enfermedad.

15.22 | Cuatro muertos en un crucero

15.20 | Santiago del Estero cierra sus accesos para los residentes que hayan quedado fuera de la provincia

El gobierno de Santiago del Estero dispuso hoy que los residente de la provincia que se encuentren fuera del territorio del distrito no podrán regresar hasta después del 31 de marzo y deberán cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en los lugares donde se encuentren, según una resolución oficial.

La medida fue dispuesta por las autoridades gubernamentales ante la alta afluencia de santiagueños que ingresaron desde el extranjero y de otras provincias en los últimos días.

14.50 | Bélgica prolonga el confinamiento hasta el 18 de abril

Bélgica prolongó durante dos semanas, hasta el 18 de abril, el confinamiento decretado para contener la pandemia del nuevo coronavirus, que costó la vida a casi 300 personas por ahora, anunciaron este viernes varios responsables políticos a la cadena RTBF.

La prolongación de las restricciones de movimientos, en vigor desde el 18 de marzo, se aprobó durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

14 | El Papa y un histórico rezo en la Plaza de San Pedro vacía

El papa Francisco aseguró hoy que "nadie se salva solo" de la crisis mundial generada por la difusión del coronavirus, durante un histórico rezo que encabezó en soledad en la Plaza San Pedro para pedir el fin de una pandemia con la que, afirmó, "nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados".

13 | Bolsonaro anuncia 8.000 millones de dólares para Pymes

Brasil anunció hoy una línea de crédito al 3,75 por ciento anual para pequeñas y medianas empresas de unos 8.000 millones de dólares con el objetivo de cubrir 2 meses de salario de un franja de 2 millones de empleados y frenar la ola de despidos en el sector privado, en el marco de las medidas anticrisis por la pandemia de coronavirus.

El anuncio lo hizo el presidente Jair Bolsonaro acompañado por el titular del Banco Central, Robero Campos.

12 | Parte global: 25.000 muertos y más de 550.000 infectados

A casi tres meses de que China informara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la aparición de una "extraña neumonía" en la ciudad de Wuhan, el mundo quebró hoy la barrera de las 25.000 muertes a causa del nuevo coronavirus, mientras el número de infectados ya supera los 550.000, según la herramienta de monitoreo de la Universidad Johns Hopkins.

11.35 | Muerte y caso sospechoso en la Ciudad

Un hombre que había vuelto de Miami el martes y hacía su aislamiento obligatorio en un hotel de Recoleta se descompensó en la tarde de ayer, fue llevado al hospital Fernández y murió anoche. Investigan si se trata de una nueva víctima fatal de coronavirus Covid-19.

11.15 | Mercados en baja

Muy preocupados por la aceleración de la pandemia de coronavirus, sobre todo en Estados Unidos, los mercados caen de nuevo, dejando atrás el optimismo que insuflaron las medidas de apoyo de gobiernos y bancos centrales. Aunque los índices en Asia cerraron en verde, siguiendo la estela del cierre de Wall Street la víspera, con la bolsa de Tokio en alza de 3,88%, los mercados en Europa iniciaron la sesión con pérdidas.

A media jornada, París retrocedía 4,34%, Londres 4,95% y Fráncfort 3,24%. Las bolsas de Milán y Madrid, en los países más afectados por la pandemia en Europa, caían 3,13% y 3,73% respectivamente. En Wall Street , el Dow Jones perdía un 3,64% y el Nasdaq, 2,90% en la apertura de los negocios.

10.40 | La muerte de una adolescente que conmociona al mundo

10.20 | Se buscan ratones

Científicos del mundo entero se afanan en hallar un tratamiento y una vacuna contra el coronavirus, pero también buscan ratones de laboratorio y no todos sirven: deben ser roedores transgénicos, de los que hay escasez. "Los ratones de laboratorio habituales no pueden ser utilizados para estudiar el SARS-CoV-2", explica a la AFP Christophe D'Enfert, director científico del prestigioso Instituto Pasteur de París. Les falta un receptor sensible al coronavirus, el que permite a este penetrar en las células: por lo tanto "no somos capaces de infectar a estos ratones eficazmente", añade D'Enfert.

09.56 | El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tiene Covid-19

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson , confirmó hoy por las redes sociales que tiene el nuevo coronavirus . El funcionario fue cuestionado por su reacción tardía ante el avance de la pandemia a la que subestimaba. Finalmente, esta semana ordenó el confinamiento de la población para prevenir contagios. Hoy también se supo que el secretario de Salud británico contrajo la enfermedad.

09.42 | En la Argentina murió un médico y ya son 13 los muertos

El médico Alejandro Passarelli, que estaba internado en Neuquén por coronavirus, murió ayer . Con él ya son 13 las víctimas por el Covid-19 en el país. La víctima, oriunda de Río Negro, había vuelto de Europa el viernes 13 de marzo y al día siguiente fue ingresado al hospital por un grave cuadro respiratorio. Passarelli se convirtió en el primer fallecido que registra la provincia de Neuquén.

07.48 | España vivió su día más letal, con 769 muertos en 24 horas

El número de víctimas fatales por día volvió a subir y alcanzó la cifra de 769 muertos en 24 horas, lo que llevó a 4858 el balance total. Mientras tanto, ya son 64.059 los casos registrados en el país.

Los nuevos números dan una muy mala noticia para el país ibérico: mientras ayer había caído el número de víctimas fatales en 24 horas (de 738 a 655), hoy volvió a subir en un 19%, a 769, el día más letal desde que comenzó la crisis sanitaria.

06.53 | El Ejército israelí se despliega para ayudar a la Policía mientras los casos rebasan ya los 3.000

El Gobierno desplegará a partir de este domingo a cerca de 500 militares en todo el país para ayudar a la Policía a preservar el confinamiento de la población, que rige desde el último miércoles. El balance de casos arroja 3.035 infectados y una decena de fallecidos.

En este marco, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , se reunirá con representantes institucionales para discutir un nuevo endurecimiento de las restricciones al movimiento para contener la propagación del coronavirus.

06.23 | Rusia suma 196 casos y eleva el balance a más de 1.000 contagiados y tres víctimas mortales

Según informó el centro operativo para la prevención y la lucha contra el coronavirus, el balance de contagios asciende a 1.036 casos de coronavirus en 58 regiones. La mayoría de los contagiados (703) se han registrado en Moscú, incluidos 157 positivos en las últimas 24 horas.

Ante el aumento de casos, Rusia cerrará a partir de mañana todos los restaurantes y cafeterías para limitar la propagación del nuevo coronavirus.

06.20 | Sudáfrica anuncia sus dos primeros muertos

La epidemia de coronavirus ha dejado sus dos primeros muertos y superó el umbral de los mil casos en Sudáfrica. Ante la progresión exponencial de la enfermedad, el presidente Cyril Ramaphosa impuso a los 57 millones de habitantes del país un confinamiento de tres semanas , que se inició el último viernes.

06.11 | Principales bolsas europeas abren con bajas de en torno al 2%

Las principales bolsas europeas abrieron con bajas de alrededor de un 2%, después de tres días de resultados positivos en reacción a las medidas anunciadas por gobiernos e instituciones multilaterales para paliar el avance del coronavirus.

En la apertura de los negocios, el índice FTSE-100 de Londres caía un 2,7%, el Ibex-35 de Madrid, un 2,34%, Fráncfort perdía un 2,4% y el CAC-40 de París, un 2,2%.

03.18 | Uzbekistán registra su primera muerte por coronavirus

El Ministerio de Salud del país asiático informó este viernes la primera muerte ocasionada por el nuevo coronavirus. Se trata de una mujer de 72 años que sufría de otras enfermedades crónicas.

03.00 | Xi Jinping le dice a Trump que China y EE.UU. "deben unirse"

El mandatario chino envió buenas señales a Washington , para que ambos países trabajen juntos contra el nuevo coronavirus, así lo informó este viernes un medio oficial.

Xi Jinping dijo que los dos países "deben unirse contra la epidemia" de Covid-19, a pesar de su rivalidad.

Se trata de un mensaje de apaciguamiento después de una serie de ataques verbales entre Pekín y Washington en los últimos días sobre este tema. "China está dispuesta a continuar compartiendo sin reservas información y experiencias con Estados Unidos", afirmó Xi.

02.00 |Singapur encarcelará a quienes incumplan la distancia establecida

Según nuevas normas anunciadas este viernes, los singapurenses pueden ser encarcelados hasta seis meses si permanecen cerca de otra persona de forma intencionada en las filas o en los lugares públicos.

La ciudad-estado ha introducido nuevas medidas para combatir el virus, como el cierre de bares y cines y la prohibición de eventos que agrupen a un gran número de personas.

00.30 | China informa de 54 casos de coronavirus importados

El país asiático reportó este viernes 55 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 54 son "importados" del extranjero, cuando el país se dispone a cerrar temporalmente las fronteras y reducir drásticamente los vuelos internacionales.

Por primera vez en tres días, se identificó un caso de contagio de origen local en el este del país, según el balance oficial.

00.00 | Cerraron las fronteras del país

El gobierno nacional dispuso hoy el cierre de todas las fronteras del país para el tránsito aéreo, terrestre y marítimo a partir de la hora 0 de este viernes, para reforzar las medidas contra el coronavirus, informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

"Hay un decreto de necesidad y urgencia que será publicado y que dispone que a partir de mañana se cierran absolutamente" las fronteras de la Argentina.

Rossi recordó que ya se había establecido el corte del sistema aéreo, pero ahora se amplía la prohibición a los pasos terrestres y marítimos.

Fuente: Agencias AP, AFP, DPA, Reuters y Télam