La Argentina registra 2.669 contagiados Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020 • 03:35

La pandemia del nuevo coronavirus ya superó los 2.000.000 de casos en el mundo y las cifras indican que la mayor cantidad de contagiados se encuentran en Estados Unidos, que se acerca a las 33 mil muertes. En Europa, España e Italia encabezan la lista. Llegaron a registrar alrededor de mil muertos en un día, aunque ahora, en ambos países, la curva epidemiológica comienza a descender.

De todos los enfermos por el brote, por lo menos 130.000 murieron, mientras que otros 500.000 se recuperaron. El virus, que nació en diciembre en el centro de China, en la ciudad de Wuhan, está presente en casi 200 países.

En la Argentina , desde que se conoció el primer caso el 3 de marzo hasta el momento, se registraron 2.669 contagiados, 123 fallecidos y 631 personas que ya se recuperaron. Para evitar que se sature el sistema sanitario, el presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril y evalúa cómo seguir en función de la evolución del brote en del país.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23:42 | Cierran áreas en dos hospitales porteños por contagios de coronavirus

La sala de terapia intensiva del Hospital Zubizarreta y el área de neonatología del Ramos Mejía fueron cerradas temporalmente, luego de que se comprobara que profesionales de la salud que trabajaban en esos sectores contrajeron coronavirus.

De acuerdo con la investigación epidemiológica se estima que la médica que trabaja en el Zubizarreta se contagió en una clínica privada, donde asiste pacientes de Covid-19 positivos. Después de haber estado asintomática, presentó fiebre y, tras el análisis de rigor, se confirmó hoy que era positivo de coronavirus.

Por otra parte, la dirección médica del Hospital Ramos Mejía se vio obligada a cerrar el Servicio de Neonatología y Obstetricia luego de que se confirmaran la infección por Covid-19 de tres enfermeras y otros 38 agentes.

22:54 | Prorrogan la inscripción en la Anses para la beca Progresar

La prórroga abarca a la totalidad de los aspirantes a obtener los beneficios de esa línea de becas, incluyendo a los grupos de "vulnerabilidad multidimensional", indicó la Anses Fuente: Archivo

La inscripción para la finalización de la educación obligatoria que se encuentra dentro de las becas Progresar fue prorrogada por la Anses hasta 30 días después de que se levante la medida de aislamiento social dispuesta con el fin de evitar la propagación en el país de la pandemia de coronavirus, informó el organismo

21:30 | Reportan 88 nuevos casos en la Argentina

En la Argentina se reportaron 88 nuevos casos positivos de coronavirus Covid-19 y los infectados llegaron a 2758. Además, las nuevas muertes en las últimas 24 horas fueron siete y el total subió a 129. En el extremo opuesto, 666 personas ya superaron el virus.

Las muertes en el país llegan a 129 Fuente: Archivo

20.27 | Para la OIT las respuestas al virus deben basarse en la solidaridad humana

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificó a las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que "las respuestas a la pandemia que azota al mundo deben basarse en la solidaridad humana", y se pronunció por "el estímulo de la economía y la demanda de mano de obra".

"La dimensión humana de la pandemia es devastadora, y sus repercusiones sanitarias, sociales y económicas combinadas serán la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial", dijo el exsindicalista británico Guy Ryder, director general del organismo laboral tripartito mundial. Además, instó al FMI y al BM a centrar su respuesta en "una ayuda inmediata a los trabajadores y a las empresas para proteger sus actividades y sus medios de subsistencia".

20.20 | El senado bonaerense habilitará sesiones por videoconferencia

Durante una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires acordó que modificará su reglamento interno para habilitar la posibilidad de que tanto las reuniones de comisión como las sesiones puedan llevarse adelante mediante videoconferencias.

Los legisladores pusieron énfasis en resaltar la importancia de dotar al Senado de las herramientas pertinentes para que, en caso de ser necesario, el mismo pueda funcionar en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional.

19.59 | Diseñan políticas nacionales para combatir la violencia de género

Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, sostuvo que desde el Estado Nacional están trabajando "en la planificación de políticas transversales que puedan ser aplicables en todo el país".

Lo dijo en el 5° Foro Federal Participativo para la Formulación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género convocado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD). Allí, destacó también la importancia de trabajar de forma articulada con los gobiernos provinciales, locales y con las distintas instancias gubernamentales.

19.45 | Repartidores convocan a un paro para pedir elementos de protección

Los repartidores reclaman que las empresas les brindan elementos de seguridad Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Una semana atrás, la tradicional revista estadounidense The New Yorker dedicó una portada especial para uno de los sectores de trabajadores que cumplen un rol importante en medio de la pandemia: los repartidores . En Argentina también forman parte de los denominados esenciales, aunque dicen a través de las redes sociales que "las empresas no nos brindan elementos de seguridad" y anunciaron un paro de actividades para el próximo miércoles 22. Las empresas de delivery, por su parte, aseguran que están colaborando con la seguridad sanitaria de los trabajadores.

La Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos Argentina son los que convocan al paro nacional, durante toda esa jornada, bajo el lema #YoNoReparto. "Desde que se declaró la pandemia hasta el día de la fecha, las empresas no han tomado ningún tipo de recaudo con sus repartidores", dijeron en un comunicado.

18.50 | "En este momento vemos la luz al final del túnel", aseguran en Milán

Piazza del Duomo, en Milán Fuente: AFP - Crédito: PIERO CRUCIATTI

Maurizio Cecconi, director del departamento de anestesia y terapia intensiva del hospital Humanitas de Milán , no esconde que está agotado, pero tampoco su entusiasmo. Desde el 21 de febrero, cuando estalló la pandemia de Covid-19, no ha parado un minuto. Junto a su equipo, trabajó 18 horas por día para readaptar su hospital a una situación sin precedente, nunca antes vista. Con ingenio y creatividad, cuadruplicó el número de camas de cuidados intensivos para enfermos de coronavirus .

No solo se vio obligado a organizar de forma totalmente distinta su trabajo, sino a separase también de su familia -su mujer, Claudia y sus dos chiquitos, Matteo, de 4 y Giulia de 2-, para no ponerlos en peligro.

A casi dos meses del inicio de una pandemia que causó hasta ahora en Italia 22.745 muertos -más de la mitad en Lombardía-, Cecconi, nacido en la ciudad de Udine hace 42 años, se define optimista.

17.30 | Chocó la camioneta donde viajaba el titular del Same, Alberto Crescenti

El vehículo en el que se trasladaba el Dr. Crescenti Crédito: Twitter

El titular del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia, Alberto Crescenti, chocó esta tarde cuando se dirigía a asistir a las víctimas de un accidente de tránsito. Si bien se encuentra fuera de peligro, debió ser internado para su atención.

Según confirmaron fuentes sanitarias porteñas a LA NACION, el médico emergentólogo se trasladaba junto a tres personas en una camioneta del SAME cuando fue embestido de costado, justo en el lugar donde viajaba Crescenti.

16.48 | Para traer 2900 argentinos

15.50 | Más de 150.000 muertes en el mundo

En otro dramático avance del nuevo coronavirus, el número de muertos causado por el Covid-19 a nivel mundial superó hoy los 150.000, según el último recuento de la Universidad John Hopkins. Los casos positivos ya están cerca de los 2,2 millones, con Estados Unidos como epicentro, con 673.000, que a su vez es el país con más muertos: casi 34.000. En cantidad de infecciones le sigue España, con casi 185.000.

14.30| La Ciudad mantiene el permiso para mayores de 70 años, pero no habrá sanciones

Rodríguez Larreta justificó el control de circulación

"Entiendo que son decisiones antipáticas y difíciles, lo hacemos para cuidar a todos", dijo hoy el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , al anunciar la nueva medida por la cual los mayores de 70 años deberán pedir un permiso especial cada vez que necesiten circular en la vía pública en medio de la pandemia de coronavirus . De esta manera, a pesar de las críticas, la Ciudad mantendrá el permiso especial, si bien no habrá sanciones para quienes violen la medida, como había trascendido. En caso de que un mayor de 70 no tenga el permiso, se le acompañará a su casa.

Larreta anunció hoy que desde el lunes próximo entrará en vigor un permiso de circulación obligatorio y específico para todas las personas mayores de 70 años que no estén exceptuadas de cumplir con el aislamiento.

Este documento deberá usarse para circular por la vía pública, aunque no será necesario tramitar en los casos de cobro de jubilación, tratamiento médico y vacunación. Sí, se requerirá para otras salidas como compras de alimentos, medicamentos y pago de servicios en locales habilitados.

13.15 | Alberto se sumó a un pedido del presidente de Costa Rica al FMI

A pocas horas anunciar la propuesta para renegociar la deuda argentina, el presidente Alberto Fernández se sumó al pedido que hizo su par de Costa Rica para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) baje las tasas de interés.

Carlos Alvarado Quesada, el mandatario costarricense, había expresado ayer a través de su cuenta de Twitter: "El FMI planteó que las medidas frente al Covid-19 deben ser extraordinarias y para las personas".

11.15 | En la Argentina. Desde el lunes, se flexibilizará la cuarentena

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , afirmó que "a partir del lunes se van a ir reanudando muchas actividades en lugares de la Argentina" . Aludió así a la puesta en marcha de la "cuarentena administrada" que fue habilitada por el presidente Alberto Fernández para la fase en curso del confinamiento nacional. La decisión del Gobierno tomará como punto de partida los pedidos de los gobernadores y pasará por el filtro del Ministerio de Salud, que deberá autorizar qué actividades o lugares pueden reanudar su actividad y con qué protocolo sanitario.

11.36 | En la Argentina, murió un hombre de 62 años en Mendoza

Hoy se confirmó la muerte de un hombre de 62 años en Mendoza que había viajado a Cuba antes de la cuarentena preventiva y obligatoria contra el nuevo coronavirus. El paciente había sido internado la semana pasada con síntomas, pero el primer test dio negativo. De esta manera, ya son 123 las víctimas mortales en la Argentina por el Covid-19 .

11.10 | Un "fantasma" contra el coronavirus

En Malasia un fantasma se asegura que cumplan la cuarentena Fuente: AFP - Crédito: Mohd Rasfan

Desde hace algunos días un espectro blanco de largos cabellos atormenta a un pueblo del noreste de Malasia, aterrando a sus supersticiosos habitantes para que permanezcan en sus casas, y respeten el confinamiento destinado a contener la epidemia del coronavirus. Este "fantasma" es Muhamad Urabil Alias, un habitante del pueblo de Kemaman que tuvo la idea de vestirse con una larga túnica blanca, una máscara y una peluca para hacer rondas nocturnas. "Miraba las noticias, y como veía que cada vez más gente moría (...) decidí dar miedo a los habitantes" para que respeten el confinamiento, dice a la AFP este hombre de 38 años.

Como en varios países, Malasia impuso un confinamiento estricto para evitar la propagación del virus. El país registró más de 5000 casos de contaminación por el virus, y más de 80 muertos.

Esta original iniciativa para convencer a la gente de que se queda en casa se revela eficaz en un país donde las creencias en seres sobrenaturales están muy implantadas, en particular en las regiones más rurales

10.40 | 847 muertes en el Reino Unidos

El Reino Unido contabilizó este viernes 847 muertos más en hospitales de pacientes afectados por el nuevo coronavirus, un balance parecido al de ayer (861), lo que eleva a 14.576 el número total de víctimas de Covid-19 en el país. El número de personas infectadas llegó de su lado a 108.692, un aumento de 5599 con respecto al jueves, según el ministerio de Salud.

10 | La recomendación sexual del Ministerio de Salud

"El distanciamiento social es la medida más efectiva de prevención del coronavirus. Entonces cuando hablamos de distanciamiento es importante evitar el contacto cara a cara y eso incluye encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Pueden ser buenas alternativas, las herramientas como las videollamadas, el sexo virtual o el sexting ", señaló el médico infectólogo José Barletta, sentado junto a Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, durante el reporte de la mañana del ministerio de Salud.

09.30 | Alemania anuncia que tiene la epidemia "bajo control"

La pandemia del nuevo coronavirus se encuentra "bajo control y es manejable" en Alemania , después de un mes de restricciones sociales, celebró hoy el gobierno, que promete una producción masiva de mascarillas y ya le ofrece ayuda a los países europeos más afectados.

08.50 | El "plan para resucitar" del Papa

El Papa tiene "un plan para resucitar" Crédito: DPA

El Papa tiene "un plan para resucitar" al mundo ante la crisis mundial generada por la expansión del coronavirus. Así se titula una meditación que Francisco escribió en exclusiva para el semanario español católico Vida Nueva, publicada hoy, en la que no esconde su inmensa preocupación por la situación actual y revela su hoja de ruta para reconstruir el planeta y conformar "la civilización del amor" frente a "la pandemia de la exclusión y la indiferencia".

08.10 | En España aumentaron las muertes

En España aumentaron las muertes Crédito: DPA

En España ha vuelto a crecer la cantidad de muertes por el nuevo coronavirus: en las últimas 24 horas se registraron 585 fallecidos y ya son 19.478 las víctimas de la pandemia en ese país , según informó hoy el ministerio de Sanidad español, en medio de una polémica en torno al recuento de víctimas. El ministerio modificó este viernes su metodología de recuento para homogeneizar las cifras enviadas por las distintas regiones, lo que provocó un cambio en los recuentos de los días anteriores y despertó cruces con gobiernos regionales del país.

07.15 | Murió un niño de 4 años en El Salvador

Un niño de cuatro años falleció a causa del coronavirus en El Salvador, cuyas autoridades prorrogaron por 15 días el decreto de emergencia para hacer frente a la propagación del virus y que implica la suspensión de clases y el confinamiento domiciliario.

El presidente Nayib Bukele informó anoche que el menor es la víctima mortal más joven del coronavirus en la nación centroamericana y sus padres han sido puestos en cuarentena. "Esto es demasiado duro. No me imagino lo que están pasando los padres ahorita. Dios, ayúdanos ", dijo Bukele en su cuenta de Twitter, donde después anunció la sanción de una ley aprobada horas antes por el Congreso para prorrogar un decreto de emergencia dictado el pasado 14 de marzo.

05.30 | Precios máximos para barbijos y alcohol en gel

El Gobierno definió, a través del Boletín Oficial, precios máximos para los barbijos (los no quirúrgicos no podrán salir más de $40) y el alcohol en gel (de $110 el de 60 mililitros a $500, de 1000 mililitros).

03.40 | En El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador Crédito: DPA

Un niño de cuatro años murió hoy por coronavirus, en El Salvador, así lo anunció el presidente de ese país centroamericano, Nayib Bukele. Según indicó el mandatario, se trata de la víctima mortal más joven que registraron hasta el momento.

03.20 | En Alemania

Informan que una persona enferma de Covid-19 contagia al menos otra.

02.00 | Efectos en Europa

El sector del automóvil europeo, que ya estaba en retroceso, registró una caída del 55,1% en marzo Crédito: DPA

El sector del automóvil europeo, que ya estaba en retroceso, registró una caída del 55,1% en marzo, por el cierre de concesionarios debido al confinamiento decretado por la pandemia del nuevo coronavirus.

01.20 | Reporte en China: casi 1300 muertos adicionales

El saldo de muertos por la Covid-19 en China aumentó hoy considerablemente, cuando el ayuntamiento de Wuhan revisó las cifras al alza, con 1.290 muertos adicionales. Este nuevo recuento eleva el número de muertos registrados en el país más poblado del mundo a 4.632, tras las críticas y sospechas por la gestión china de la crisis.

01.00 | Vuelo humanitario de Venezuela a España

Vuelo humanitario con 275 pasajeros rumbo a Madrid Fuente: AP

Un vuelo humanitario abandonó Venezuela rumbo a Madrid con 275 pasajeros, en su mayoría españoles, que habían quedado varados a raíz de la suspensión de viajes decidida para prevenir la expansión de la COVID-19, informaron este jueves autoridades europeas en el país petrolero.

00.40 | En Estados Unidos

Estados Unidos alcanzó este jueves cerca de 33.000 muertos por el coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Ahora, registraron 4.491 muertes más en 24 horas. Se trata, con diferencia, del mayor balance diario de fallecidos, aunque es muy probable que esa cifra incluya muertes "probablemente vinculadas" a la COVID-19 pero que no habían sido contabilizadas como tales.

00.30 | Biden insiste en que es "falso" tener que discernir entre salud y economía

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden Crédito: DPA

El exvicepresidente de Estados Unidos y virtual candidato demócrata a las elecciones presidenciales Joe Biden cree que tener que discernir entre salud y economía en el marco de la crisis del coronavirus es una "elección falsa".

00.16 | En China

La economía china se contrajo por primera vez en su historia en el primer trimestre, con una caída del 6,8% interanual, debido sobre todo a la epidemia de COVID-19 que prácticamente detuvo la actividad del país. Sin embargo es el peor resultado desde que comenzaron las publicaciones trimestrales del PIB al comienzo de los años 1990.

00.00 | Harry y Meghan Markle repartieron comida a enfermos en Los Ángeles

Harry y Meghan Markle repartieron comida a enfermos en Los Ángeles Fuente: AFP

El príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan Markle repartieron comida a enfermos crónicos, en su primera actividad pública desde que se mudaron a California al comienzo del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La pareja, que oficialmente abandonó sus funciones como miembros de la realeza, se ofreció como voluntaria del proyecto Angel Food, que entrega al día unas 600.000 comidas médicamente aprobadas a enfermos con condiciones que pueden ser mortales.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam