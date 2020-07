Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 02:34

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera las 500.000 personas y los contagiados ya son más de 10.000 .000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (sobrepasó los 2.600.000) y tiene más de 128.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con 1.360.000 casos, y lo sigue Rusia, con 640.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 43.600 aproximadamente. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. A 100 días del inicio de la cuarentena, la Argentina contabiliza hasta el momento 64.530 positivos, 1307 muertes y más de 22.028 personas que recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1 hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.36 | Jujuy extrema medidas para comerciantes que viajen por provisiones al norte de Salta

Los comerciantes jujeños que viajen por provisiones al norte de Salta deberán a su regreso cumplir con el aislamiento obligatorio por 14 días en hoteles, anunció esta noche el Comité Operativo de Emergencia (Coe) provincial por el coronavirus.

La medida tiene relación con la aparición de casos aislados que se presume puedan derivar de contagios en viajes por provisiones hasta la frontera con Bolivia en territorio de la vecina provincia, según indicó el gobernador Gerardo Morales.

23.00 | EE.UU. registra más de 1.000 muertes en 24 horas

Las muertes por Covid-19 terminaron al alza en el conteo diario en Estados Unidos, con 1.199 muertes en las 24 horas. El número diario de fallecidos no superaba la barrera del millar desde el 10 de junio.

Este último registro eleva el conteo total a 127.322 muertos, cifra que coloca a Estados Unidos como el país con mayor pérdida de vidas por la pandemia en todo el mundo.

21.40 | Aumentan los casos en Turquía

- Los casos de Covid-19 en Turquía sumaron 199.906, con 1293 contagios registrados sobre 50.492 tests efectuados.

Las nuevas víctimas son 16 con un total de 5131 decesos confirmados desde el inicio de la pandemia. Los internados en terapia intensiva llegaron a 1026 con 368 entubados.

20.30 | Reporte diario

Hoy fueron confirmados 2.262 nuevos casos de Covid-19 en la Argentina. Con estos registros, suman 64.530 positivos en el país.

Además, hubo 27 nuevas muertes y la cifra total de fallecidos trepó a 1307. En el extremo opuesto, los recuperados ya alcanzan los 22.028.

Del total de esos casos, 1.065 (1,7%) son importados, 23565 (36,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 28.732 (44,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

20.00 | En Perú

Tras más de tres meses de cuarentena y pese a los altos números de contagios y muertos por coronavirus, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó hoy en un mensaje a la nación cómo el país avanzará mañana hacia la fase tres de la reapertura, mientras siete regiones se mantendrán durante un mes más en una cuarentena focalizada.

A 107 días del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio decretado el 15 de marzo para contener la pandemia que ya sumó 285.213 infectados y 9.677 muertos, el mandatario anunció los próximos pasos.

19.40 | La OPS alerta de que Latinoamérica y el Caribe podrían registrar más de 400.000 muertos para octubre

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado este martes de podrían registrarse más de 400.000 muertos para el mes de octubre en Latinoamérica y el Caribe a causa de la pandemia de coronavirus.

En una rueda de prensa, la directora de la organización, Carissa Etienne, confirmó que, tras una serie de evaluaciones, la "OPS prevé que se constaten más de 438.000 fallecidos". Así, ha manifestado que actualmente la región de las Américas es "claramente el epicentro de la pandemia de coronavirus".

19.30 | Brasil supera 1,4 millones de contagios por coronavirus

Brasil alcanzó 1.402.041 casos confirmados de Covid-19 tras registrar 33.846 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, reportó el martes el Ministerio de Salud, que además informó otros 1.280 decesos para que la cantidad de muertos llegue a 59.594 personas.

Brasil es el segundo país del mundo con el mayor número de casos y muertes debido al coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos.

19.20 | Aumento del desempleo en Colombia

La tasa de desempleo en Colombia durante mayo se situó en el 21,4%, luego que se reportara que 4,9 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, de manera que el total de ocupados se redujo a 17,3 millones de personas.

Las cifras fueron divulgadas este martes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y revelan la catástrofe que ha significado la pandemia en el país, que debió encerrarse desde marzo pasado para reducir el número de contagiados y fortalecer su capacidad hospitalaria para cuando llegara lo peor de la enfermedad, que aún no se dio.

15.40 | ¿Cierra Mondelez?

Una de las plantas de la fábrica de alimentos Mondelez podría quedar virtualmente paralizada por un brote de contagios de coronavirus. Se trata de la sede de Pachecho, donde se registraron 29 casos, según precisó a LA NACION el delegado gremial Jorge Penayo, integrante de la oposición en el Sindicato de la Alimentación que lidera Rodolfo Daer .

14.21 | Preocupación en Costa Rica

Productores de café de Costa Rica temen que el augurio de la buena cosecha anunciada por la abundante floración de los cafetales se torne en el presagio de una crisis, en caso de no hallar sustitutos a los recolectores que quedaron fuera cuando el país cerró sus fronteras por la epidemia de coronavirus. En un intento por blindar su territorio de contagios del virus, Costa Rica cortó el paso a ciudadanos de Nicaragua y Panamá a mediados de marzo, dejando fuera también a la mayoría de los extranjeros que cada año recogen las cerezas de los cafetos, un 65% del total de la mano de obra.

13.56 | Repunte de casos en Tokio

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, anunció que la ciudad comenzó a revisar su sistema de supervisión del coronavirus ante un r epunte de los casos, que podría llevar a un nuevo cierre de los negocios y a la puesta en marcha de otro tipo de medidas de restricción. El nuevo sistema de supervisión seguirá teniendo en cuenta las cifras de casos, pero prestará una mayor atención a si los hospitales son capaces o no de admitir un mayor número de pacientes.

12.44 | Contra el coronavirus

La asociación de los medicamentos antivirales lopinavir y ritonavir, empleada contra el virus del sida, no "es eficaz entre pacientes hospitalizados debido a Covid-19", según las conclusiones del ensayo clínico británico Recovery. "Estos resultados preliminares muestran que para los pacientes hospitalizados que no se hallan bajo respiración artificial, (la asociación) lopinavir-ritonavir no es un tratamiento eficaz", indicó el doctor Peter Horby, de la Universidad de Oxford.

12.19 | Retroceso

11.52 | "Una gripe más"

El gobernador de Brasilia, Ibanés Rocha, aliado al presidente Jair Bolsonaro, anunció que pretende reabrir en agosto todas las actividades de la capital brasileña y que pasará a tratar al coronavirus como "una gripe más". "Yo en agosto ya dejaría todo abierto. No sería con restricciones, las restricciones no sirven para nada, la gente no puede estar más en la casa, estamos en el límite del aislamiento", dijo. Brasilia, que tiene 2,3 millones de habitantes, decretó el lunes el estado de calamidad para acceder a presupuestos federales para hospitales y defensa civil. "No tengo miedo de que se llenen los hospitales, esto será tratado como una gripe, como debió haber sido tratado desde un principio".

11.25 | Brasil

La tasa de desempleo aumentó a 12,9% y afectó a 12,7 millones de personas en el trimestre marzo-mayo, cuando los efectos de la pandemia provocaron la pérdida de 7,8 millones de puestos de trabajo, en su mayoría informales, un retroceso récord. Comparado con el trimestre anterior, diciembre-febrero (11,6%), el índice registró un aumento de 1,3 puntos porcentuales, precisó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

11.13 | Asintomáticos

Un estudio sobre infecciones de coronavirus que cubrió casi la totalidad de la población de un pueblo en confinamiento del norte de Italia encontró que el 40% de los contagios no mostraban síntomas, lo que sugiere que los casos asintomáticos son importantes en la propagación de la pandemia. El informe, dirigido por un científico de la Universidad de Padua y el Imperial College de Londres, además entregó evidencia de que los tests masivos combinados con aislamiento de los casos y confinamiento de las comunidades pueden detener rápidamente los brotes locales.

10.45 | Geriátrico

Cuatro adultos mayores del geriátrico Olimpia, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, fallecieron ayer con coronavirus y son 55 los casos positivos en esa residencia, de los cuales 10 son trabajadores de la salud, informó el Ministerio de Salud porteño. "Lamentablemente, a pesar del esfuerzo del equipo médico de los centros de salud donde permanecían internados, cuatro residentes fallecieron a causa de un cuadro grave", explicó un comunicado oficial.

10.10 | Desocupación

El desempleo en Chile subió al 11,2% en el trimestre a mayo, su nivel más alto en una década, impulsado por el impacto del coronavirus en la economía. El registro para el quinto mes del año está 4 puntos porcentuales por encima de igual período del año anterior y 2,2 por delante del trimestre a abril, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas, que agregó: "Los desocupados crecieron 35,1%, incididos únicamente por los cesantes (44,3%)".

9.31 | Reporte oficial

9.12 | Los más castigados

Las mujeres y los menores de 35 años son los más perjudicados por la crisis del coronavirus en España, al estar sobrerrepresentados en los sectores económicos más perjudicados por las restricciones impuestas para controlar la propagación de la enfermedad. Según un informe del Banco de España, el confinamiento restrictivo desencadenó a nivel económico un declive histórico que se cifra en entre un 9% y un 11,6% del PBI, que afecta de modo particular a estos dos sectores.

8.47 | Cirque du Soleil

La compañía, una de las empresas de espectáculos más conocidas del mundo, se declaró en quiebra y en simultáneo sus principales inversores presentaron un plan de reestructuración con el apoyo de la provincia de Quebec, Canadá. Según explicó en un comunicado, los tres inversores del circo -la compañía estadounidense TPG Capital, la china Fosun Capital Group y la institución financiera Caisse de dépôt et placement du Québec- aportarán 100 millones de dólares mientras que el gobierno de Quebec inyectará otros 200 millones.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que hay 3950 personas aisladas en la Ciudad por haber estado en contacto estrecho con casos positivos de coronavirus. "Es un esfuerzo enorme pero con eso reduce a cero la posibilidad de que sigan contagiando", dijo durante una conferencia de prensa.

8.03 | Los mexicanos muertos

1513 ciudadanos mexicanos fallecieron por Covid-19 en los Estados Unidos, casi la mitad de ellos en Nueva York y áreas aledañas, la región más afectada por el virus. El balance, elaborado en base a reportes de la red consular del país, detalla asimismo que en el estado de California, limítrofe con México, murieron 198 personas.

7.40 | Inversión pública

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un masivo plan de inversión pública inspirado del "new deal" estadounidense de los años 30 para sacar al Reino Unido de la crisis por el coronavirus. "No sólo nos recuperaremos, sino que avanzaremos, más fuertes, mejores y más unidos", afirmó en un discurso desde el centro de Inglaterra al anunciar este plan de 6130 millones de dólares.

7.01 | Tres meses cerrada

6.32 | En medio siglo

La paralización económica impuesta para frenar la propagación del brote tuvo un impacto en la economía de España como nunca antes desde que comenzaron los registros trimestrales en 1970. El Producto Bruto Interno se contrajo un 5,2% en los tres primeros meses del año con respecto al trimestre anterior, el mayor descenso en al menos medio siglo, explicó el Instituto Nacional de Estadística.

5.55 | Irán

El país sumó en las últimas 24 horas casi 2500 nuevos contagios, lo que confirma el repunte que viene sufriendo tras haber puesto inicialmente bajo control la pandemia. Según la portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari, ayer se contabilizaron además 147 fallecidos. Con estos datos, el total se sitúa en 227.662 casos y 10.817 muertos.

5.15 | Promedio

La edad media de los pacientes de coronavirus en Italia bajó de los 61 años durante los primeros meses de la pandemia a los 51 años en el último mes, cuando el país inició el proceso gradual de flexibilización, al tiempo que la letalidad de la enfermedad se redujo del 14% al 1,4%, según datos del Instituto Superior de Sanidad.

4.54 | Alemania

Las autoridades elevaron por encima de 194.000 el recuento provisional de personas contagiadas por la pandemia, después de sumar en las últimas 24 horas medio millar de casos. El Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas, confirmó 498 positivos, hasta un total de 194.259. La cifra de fallecidos subió a 8973.

4.21 | Suman restricciones

3.55 | En el agua de Barcelona

Una muestra de aguas residuales recolectadas el 12 de marzo de 2019 en Barcelona, España, resultó "claramente positiva" en el análisis para detectar la presencia de coronavirus, confirmó Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología. Asimismo destacó que el descubrimiento indica que "en aquel momento circulaba de forma inadvertida". "Era un virus que no se buscaba y se desconocía. Coincide también con un período de infecciones respiratorias", relató Bosch.

3.30 | Venezuela suma cuatro muertos y 233 casos

Estas cifras elevaron a 48 el número de fallecidos y a 5530 el de infectados por coronavirus en el país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que arrancó la semana de flexibilización con "la fórmula venezolana del 7+7, donde 24 sectores económicos se reactivan" y recordó que 12 estados que registran aumento en los casos "no se incorporan o total o parcialmente a esta flexibilización". Sin embargo, varios especialistas tanto locales como internacionales dudan de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro y también de los datos oficiales que arrojan del brote.

3.04 | Las mujeres, al frente

En la India, un grupo de activistas sanitarias sociales se enfrenta a la desconfianza y al riesgo de contagio para detectar a enfermos de coronavirus entre los más pobres. Son alrededor de un millón de mujeres voluntarias, llamadas ASHA por las iniciales en inglés de "Accredited Social Health Activists" (Activistas de Salud Social Acreditados). "Nuestros jefes nos dan órdenes por teléfono desde la comodidad de su hogar u oficina. Nosotras sacrificamos las vidas de nuestras familias para educar y ayudar a la gente", declaró Alka, una voluntaria de 32 años.

2.38 | Vuelos hacia China

Las aerolíneas internacionales reactivaron sus vuelos hacia la parte continental del gigante asiático, que alivió sus restricciones. Lufthansa reanuda los vuelos programados entre Fránkfurt y Shanghái una vez por semana, el primero en meses después del estallido de la pandemia. Según los informes mediáticos, se esperan vuelos de entre Austria, Suiza y China en las próximas semanas.

2.12 | Récord en El Salvador

Hoy se contabilizó la mayor cantidad de positivos de coronavirus en el país, con 239 contagios, además de 12 fallecimientos. Con esos registros, la nación centroamericana alcanza la cifra de 164 víctimas mortales, así como 6173 casos confirmados. Los 12 muertos corresponden a seis hombres y seis mujeres, que tenían entre 30 y 80 años. Las autoridades sanitarias también sumaron 91 personas recuperadas, para un total de 3648 pacientes curados, el 59% de los casos.

1.45 | Rusia

El país confirmó 6.693 casos nuevos y su total ascendió a 647.849. El número de víctimas creció en 154 hasta los 9320, mientras que 412.650 pacientes fueron dados de alta. Moscú sigue como la región más afectada: reportó otros 745 casos en las últimas horas, con lo que sumó 221.598 infecciones. Hasta el lunes, 288.932 personas permanecían bajo observación médica.

1.02 | Sube el desempleo en Japón

La tasa aumentó al 2,9% en mayo, ajustada a variaciones estacionales, una subida de 0,3 puntos con relación a abril, y las ofertas de empleo cayeron significativamente. Esta suba es ligeramente superior a los pronósticos de economistas consultados por la agencia Bloomberg (2,8%), pero sigue siendo muy baja en comparación con la tasa de desempleo en Estados Unidos o en Europa en los últimos meses debido a la pandemia.

00.25 | Brasil supera las 58.000 muertes

El Ministerio de Salud comunicó que se contabilizaron 1.368.195 casos acumulados de coronavirus y 58.314 muertes, en plena reapertura económica de muchos estados, como el de Río de Janeiro, donde el movimiento en el transporte público dejó imágenes de vagones llenos y grandes aglomeraciones en trenes y ómnibus.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam