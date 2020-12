La enfermera mexicana Irene Ramírez recibe la primera de dos inyecciones de la vacuna Pfizer y BioNTech Covid-19, en el Hospital General de la Ciudad de México, el 24 de diciembre de 2020 Fuente: AFP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya rondan las 1.765.000 mientras que los contagios superan los 80.720.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 19.433.800) y víctimas mortales (cerca de 340 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con alrededor de 10.188.400 contagios y 147.600 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 7.465.800 positivos y 190.800 muertes.

En Europa, Italia tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera los 71.600. En tanto, con casi 995 mil casos y superando las 26.500 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.583.927. Hubo 42.650 muertes y 1.407.926 personas recibieron el alta. Cabe resaltar que, por la Navidad, el 24 y 25 de diciembre no se publicó el reporte de casos, por lo que la cifra se actualizará el sábado 26.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.55 | "Traición a la patria"

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, consideró que aquellos profesionales de la salud que prefieren atender casos de coronavirus tan solo en instalaciones privadas están cometiendo un acto de "traición a la patria".

"La mayor parte de nuestros trabajadores están en primera línea, muchos colegas han perdido la vida, y si algunos médicos están haciendo eso, la Contraloría ya está detrás", dijo. Y enfatizó: "Esto tendrá su castigo, serán mis colegas, pero es una traición a la patria y a sus propios colegas".

22.53 | México roza los 122.500 fallecidos

Autoridades mexicanas reportaron el domingo 400 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 122.426, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el cuarto con más víctimas a causa del virus en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India.

El brote, surgido en China a fines del año pasado y que empezó a repuntar en el país norteamericano en los últimos dos meses, dejaba además 1.383.434 infectados conocidos, 6.217 más que en la víspera.

22.41 | Panamá extiende cuarentena total por explosión de casos

El gobierno panameño extendió en una parte del país y hasta mitad de enero, la cuarentena total anunciada por las fiestas de fin de año, ahogado por la pandemia y un incremento considerable de nuevos casos de Covid-19. "La velocidad de contagios en nuestro país ha aumentado en este ultimo mes", dijo el domingo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

22.27 | Venezuela suma 365 casos y 1 fallecido

Venezuela sumó 365 nuevos casos positivos de Covid-19 y 1 muerto en las últimas 24 horas, lo que eleva a 112.316 el total de contagios y a 1014 el número de fallecidos desde que se detectaron en marzo los primeros casos por coronavirus en el país.

22.26 | Paquete de ayuda económica en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó un paquete de ayuda económica de 900.000 millones de dólares que entregará dinero a empresas e individuos afectados por la pandemia. También evita el cierre del gobierno.

Dos personas familiarizadas con la acción del presidente dijeron a The Associated Press que el presidente firmó la medida. No estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y solicitaron el anonimato.

22.21 | En Alemania, 151 mil dosis; en Francia, 19.500

Alemania recibió 151.125 dosis de vacunas de la empresa Biontech de Maiz en una primera entrega para el inicio de la vacunación, informó la prensa local. Se distribuyeron a nivel nacional el sábado. Según el ministro federal de Salud, Jens Spahn, al menos otras 670.000 dosis llegarán cada semana en enero.

En España el ministro de Salud, Salvador Illa, anunció que la primera entrega de vacunas de Pfizer asciende a 9.750 dosis, ya distribuidas entre todas las comunidades autónomas. La misma cantidad se distribuyó en varios otros países europeos, incluidos Italia, Bulgaria, Croacia, Hungría y Eslovenia.

En Francia, el sábado llegaron las primeras dosis de la vacuna contra el virus: 19.500 unidades entregadas en la farmacia central de los Hospitales de París.

21.52 | El vicepresidente de Brasil da positivo

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, de 67 años, está contagiado con el nuevo coronavirus, informaron este domingo desde su despacho, aunque no brindaron detalles sobre su estado de salud.

"En la tarde de hoy, domingo 27 de diciembre, fue confirmado el examen positivo para covid-19 del vicepresidente de la república, Hamilton Mourao, que permanecerá en aislamiento en la residencia oficial de Jaburu", indicaron en un comunicado.

21.29 | Colombia, 1.594.497 positivos y 42.171 muertos

Al menos 9594 nuevos positivos se registraron este domingo en Colombia, de manera que el total de contagiados por Covid-19 se incrementó a 1.594.497 casos, de los cuales 1.455.975 figuran como recuperados para las autoridades.

El ministerio de Salud en su informe diario aseguró que el global de fallecidos que hasta hoy deja la enfermedad aumentó a 41.171 víctimas, tras confirmarse de 228 nuevos fallecimientos.

21.17 | Chile supera los 600 mil contagiados

Chile superó las 600 mil personas infectadas luego que se reportaran 1711 casos nuevos de Covid-19. Desde el primer caso detectado el pasado 3 de marzo, se han contagiado en Chile 600.105 personas, de las cuales 13.745 se mantienen activas con el virus.

El Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) confirmó que en las últimas 24 horas se reportaron 39 fallecidos por causas asociadas al Covid-19, por lo que el número total de víctimas asciende a 16.443 en el país.

20.58 | Uruguay alcanzó un récord de 11 muertes en un día

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) uruguayo confirmó 512 nuevos casos de coronavirus y 11 muertes en las últimas 24 horas, un nuevo récord en este último rubro para el país. El reporte, recogido por el diario montevideano El País, indicó además que hay contagios en los 19 departamentos del país.

18.49 | Se registraron 5030 nuevos casos en las últimas 24 horas

El gobierno nacional informó que en las últimas 24 horas fueron confirmados 5030 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros, suman 1.583.927 los positivos en el país. Además, se notificaron 149 muertes, de las cuales 97 eran hombres y 52 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.650

Del total de casos positivos acumulados, se detalló en la página web oficial donde se publican los reportes diarios para el acceso público, 1.407.926 son pacientes recuperados y 132.721 son casos confirmados activos, informó un nuevo parte del Ministerio de Salud nacional.

13.13 | Tras las fiestas

El principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió de un "repunte" de los contagios de coronavirus tras las fiestas de Navidad y pese al inicio de la campaña de vacunación hasta el punto de que considera que lo peor de la pandemia podría estar aún por llegar. "Es muy probable que haya un repunte después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo", explicó.

12.47 | En la lista

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que hay 243 mil personas inscriptas para vacunarse y adelantó que habrá un operativo presencial, además de virtual, para conseguir los turnos. Sin embargo insistió en que los primeros en recibir su dosis serán los que están en la primera línea.

12.24 | En infracción

Dos fiestas clandestinas en La Plata, de las que participaban más de 200 personas, fueron desarticuladas esta madrugada por violar las normas del distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO). Los operativos fueron realizados por agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano del municipio, junto a efectivos de la Policía Bonaerense.

11.58 | Crece la curva

Las infecciones por coronavirus siguen en aumento en la ciudad de Tokio, que registró la cifra más alta para un domingo, con 708 contagios, después del récord diario establecido ayer desde el inicio de la pandemia con 749 casos. El total de positividad en la capital es de 56.559. El número de pacientes hospitalizados con síntomas graves también está aumentando, a 82, según el gobierno metropolitano.

11.36 | Nuevos positivos

Se registraron otros 22 casos de Covid-19 en China continental, incluidas 12 infecciones de transmisión local y 10 provenientes del exterior, así como 15 nuevos pacientes asintomáticos. Los datos fueron anunciados en el boletín de la Comisión Nacional de Salud. Entre los de infección de transmisión local, se notificaron 7 en la provincia de Liaoning y 5 en la capital, Pekín.

11.11 | Terapia intensiva

10.44 | Según el Presidente

Alberto Fernández aseguró que "si el Estado no hubiese estado presente la pobreza hubiera sido 10 puntos mayor" por el impacto de la pandemia de coronavirus en la Argentina y, por esa razón, consideró en diálogo con Radio 10: "Debemos estar bastante conformes" en cuanto a "cómo se llevaron las cosas".

10.28 | Crisis

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa afirmó que se registran en todo el país un promedio de nueve locales comerciales vacíos por cuadra. Según la entidad, "proyectando un informe de CAME a todo el país, se puede estimar un total de 90.700 locales vacíos, con el cierre de 41.200 PyMEs, lo que involucra a 185.300 empleos". Los rubros que registraron mayores cierres fueron indumentaria, calzados, decoración y textiles para el hogar.

10.00 | En la Argentina

9.24 | Economía

Las ganancias de las empresas industriales de China crecieron con fuerza en noviembre para sumar su séptimo mes de ganancias, respaldadas por la solidez de la producción y las ventas, ya que los fabricantes continúan recuperándose de la desaceleración producida por la pandemia.

8.49 | Esperanza

El grupo farmacéutico británico AstraZeneca aseguró haber encontrado, tras investigaciones adicionales, "la fórmula ganadora" para su vacuna contra el Covid-19 desarrollada con la Universidad de Oxford, sobre la que el regulador británico debe pronunciarse en los próximos días. "Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás", declaró el director general Pascal Soriot y añadió que su vacuna aseguraba una "protección de 100%" contra las formas graves de la enfermedad.

8.21 | CABA

403 nuevos casos y 3 fallecimientos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 169.522 el número de contagiados y a 5826 el de fallecidos en el distrito desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era hoy del 22,8%: en el sistema de salud pública están en uso 103 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles.

7.57 | Omán

El sultanato lanzó su campaña de vacunación contra el Covid-19, dos días antes del levantamiento del cierre de sus fronteras por la aparición de una variante del coronavirus. Omán, que recibió las vacunas de Pfizer y BioNTech, es el último país del Consejo de Cooperación del Golfo en emprender este proceso.

7.33 | Cepa

La nueva variante del coronavirus vinculada a un rápido aumento de las infecciones en Reino Unido fue detectada en la isla portuguesa de Madeira, según dijo la autoridad regional de protección civil. En un comunicado, indicó que fue "detectada en viajeros que llegaron a Madeira desde Reino Unido", pero no precisó cuántas personas estaban infectadas.

7.04 | Este es el plan

6.38 | Fiesta clandestina

El jugador brasileño del Paris Saint-Germain Neymar Junior organizó una fiesta para despedir el año en Río de Janeiro con 500 asistentes, saltándose todas las normas impuestas por el gobierno de su país para prevenir el contagio del coronavirus en plena pandemia, con 191.000 fallecidos en el país. La fiesta se celebró en Mangaratiba, una localidad del sur del Estado de Río, donde el exjugador del FC Barcelona mandó preparar un local subterráneo, insonorizado acústicamente, para evitar molestar a los vecinos, según informa el diario O Globo en su edición digital.

6.06 | Distinta

Una nueva cepa de coronavirus, distinta a las detectadas recientemente en Sudáfrica y en el Reino Unido, pero que "comparte algunas mutaciones" con esta última, fue descubierta en Nigeria, el país más poblado de África, con 200 millones de habitantes, informó el Centro Africano de Excelencia para la Genómica de las Enfermedades Infecciosas.

5.40 | La primera

Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, de 96 años, residente en un centro de personas mayores de Guadalajara, en el centro de España, se convirtió en la primera persona del país en ser vacunada contra el coronavirus. "No hace nada", dijo, sonriente, la anciana incorporándose lentamente tras recibir la inyección y caminando con ayuda de un andador, según imágenes difundidas por la televisión. Tras ella, fue vacunada Mónica Tapias, que trabaja como auxiliar en la misma residencia de personas mayores.

5.16 | Aumentar la producción

El director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, dijo que su compañía estaría dispuesta a cooperar con otras, ya que busca aumentar la capacidad de producción de su vacuna desarrollada con Pfizer, e indicó que estaba considerando abrir una sede en Turquía. Sahin sostuvo que BioNTech aspiraba a distribuir 1.300 millones de dosis de su producto para fines de 2021 y que el 70% del mundo necesitaba estar vacunado antes del próximo invierno para volver a la "vida normal". "Queremos producir más de mil millones de dosis con Pfizer el próximo año. Necesitamos distribuirlas a más de 80 países", dijo. "Esto no es fácil. Las vacunas se fabrican de manera compleja. Volveremos a cooperar con otras empresas".

4.45 | En alza

Autoridades mexicanas reportaron 189 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 122.026, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el cuarto con más decesos a causa del virus en el mundo. El brote dejaba además 1.377.217 infectados. Ayer México recibió el segundo lote de vacunas de Pfizer y BioNTech, que empezará a aplicar a partir de mañana.

4.19 | En Irán

119 iraníes murieron por coronavirus y más de 5500 fueron registrados como contagiados en las últimas 24 horas en la república islámica, hasta un total de 1.200.465 casos y 54.693 fallecidos, según la portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari. De los 5502 nuevos casos de infección por Covid-19, un total de 530 fueron hospitalizados. Asimismo, la portavoz señaló que 951.860 pacientes se recuperaron o fueron dados de alta de los hospitales.

3.53 | Pedido

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, solicitó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, prohibir el ingreso al país y "sobre todo" a su ciudad, a quienes hayan estado en el Reino Unido los últimos diez días. "He enviado al Presidente de la República, @Lenin, la solicitud formal de prohibir el ingreso al Ecuador, y sobre todo a Guayaquil, de ciudadanos que hayan estado los últimos 10 días en el Reino Unido", publicó en Twitter.

3.21 | Por tercera vez

Israel inicia un tercer confinamiento casi general y de al menos dos semanas para frenar el aumento de casos de coronavirus, al tiempo que sigue adelante con la campaña nacional de vacunación, lanzada la semana pasada. Las medidas de confinamiento podrían extenderse a un mes si el número de contaminaciones diarias se mantiene por encima de los 1000 casos.

2.48 | Mayores de 60

Los mayores de 60 años residentes en Moscú podrán solicitar a partir de mañana turnos para vacunarse contra el coronavirus, anunció el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. "El Ministerio de Salud de Rusia ha dado su visto bueno para que las personas mayores puedan inocularse contra el Covid-19 con la Sputnik V. Es formidable, dado que los mayores son el principal grupo de riesgo, el que peor pasa esa enfermedad. A partir del lunes podrán inscribirse para recibir la vacuna", apuntó.

2.25 | Alerta

2.00 | A la espera

Corea del Sur decidirá en unas horas si aplica medidas más estrictas de distanciamiento social debido a un incremento de los casos de coronavirus con 970 infecciones adicionales en las últimas horas. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades dijo que los nuevos contagios elevaron el total de casos en el país a 56.872, incluidas 808 muertes. Se efectuaron menos pruebas el fin de semana y las autoridades tienen dificultades para controlar el incremento más reciente.

1.34 | Pruebas masivas

Pekín puso en marcha un programa de pruebas masivas para controlar el rebrote, donde se registraron cinco nuevos casos. Las autoridades locales endurecieron así "las medidas de prevención y control" y realizaron numerosas pruebas de detección en la zona tras detectar dos casos el viernes.

1.06 | Campaña de vacunación

A menos de una semana de que la Unión Europea autorizara el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la mayoría de países del bloque empieza sus campañas de vacunación contra el coronavirus. Las primeras dosis llegaron ayer a los países miembros, escoltadas por fuerzas de seguridad.

00.39 | Restricciones en Japón

El gobierno prohibirá temporalmente el ingreso de todos los extranjeros no residentes como medida de precaución contra la nueva, y potencialmente más contagiosa, variante del coronavirus que se propagó en Reino Unido. La prohibición comenzará el lunes y estará en vigor hasta el 31 de enero por el momento, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores.

00.06 | Uno de cada 1000

Según cálculos realizados con el barómetro de la Universidad Johns Hopkins, uno de cada 1000 estadounidenses murió por coronavirus. La primera víctima falleció el 6 de febrero. Estados Unidos cuenta con una población de 330.753.142 millones de personas según el censo, mientras que el número de fallecidos en lo que va de pandemia es de 331.116. Los fallecimientos allí son superiores a las de Brasil e India juntas.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

