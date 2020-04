Tapabocas obligatorio en la ciudad para viajar en los medios de transporte públicos Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 07:40

Ya no queda a criterio de los vecinos. Desde hoy, las personas que permanezcan o ingresen a comercios y dependencias de atención al público públicas o privadas en la ciudad deberán usar tapabocas sí o sí. La misma obligatoriedad rige para viajar en el transporte público que circule por el distrito porteño .

Quienes no respeten la medida porteña serán penados con una multa económica que oscila entre los $10.700 y $80.000 . Según pudo saber LA NACION , inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) se ocuparán de la fiscalización en los comercios, mientras que la Policía de la Ciudad, los Agentes de Prevención y los de Tránsito serán los encargados hacer cumplir la reglamentación para la gente que esté en el trasporte público.

Cuando se detecte alguna persona que no posea el tapaboca en los lugares donde su uso es obligatorio - no hace falta utilizarlo para circular de a pie ni en vehículos particulares - se procederá a labrarle un acta de infracción por incumplimiento del Artículo 1.2.4 Código de Faltas que sanciona a "el/la que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores".

Coronavirus: tapabocas obligatorio en la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Como tapabocas sirve cualquier elemento de fabricación casera que cubra nariz, boca y mentón. Desde el gobierno porteño alientan que los barbijos profesionales queden a disposición sólo para el personal sanitario, por lo que se prohibió la comercialización de los modelos N95 .