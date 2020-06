Giuseppe Remuzzi consideró que 80 días de cuarentena le parecía "demasiado" y también habló al tiempo que deberían permanecer cerradas las escuelas Fuente: Archivo

El virólogo italiano Giuseppe Remuzzi es uno d e los más importantes especialistas mundiales en el estudio y la lucha contra el coronavirus. Hace poco fue noticia al señalar que el virus que produjo la pandemia estaba menos agresivo que cuatro semanas atrás, y que posiblemente la vacuna llegará a distribuirse después de finalizada la epidemia.

Hoy, el experto, que además es Director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán , opinó sobre la cuarentena, y señaló que "no debería superar los 15 días" y que un aislamiento social de más de 80 días como el que vive la Argentina le parecía "demasiado" porque pude traer "un impacto muy grande sobre la economía".

Remuzzi realizó sus declaraciones esta mañana en diálogo con Luis Novaresio en su programa de radio La Red. Allí repitió el concepto sobre la menor agresividad que tiene hoy el virus del Covid-19. "La enfermedad como la habíamos visto hace unas semanas no se ve más. La llegada de personas a los hospitales con falta de respiración, tos, fiebre, pérdida de olfato, ya no se ve. La enfermedad ya no viene tan fuerte como antes", señaló.

Luego, indicó que para él lo más probable es que esta reducción de la peligrosidad del SARS-CoV-2 no tiene que ver con un debilitamiento del virus en sí, sino con la disminución de la "carga viral".

"La cantidad de virus que se transmite de una persona a la otra está disminuida, es la explicación más probable -dijo el experto-. En comparación a lo que sucedía cuatro semanas atrás, los especialistas de dieron cuenta que estaba disminuyendo mucho la carga viral".

Remuzzi también dijo que había una disminución de la fuerza de la epidemia con el paso del tiempo "como pasa con todas las epidemias".

Cuando se le consultó acerca de si para él la vacuna va a estar lista luego de concluida la pandemia -o al menos su peor parte-, el virólogo respondió que "es muy probable que sí". Aclaró que todos los procesos que requiere la prueba, aprobación y producción de una vacuna muy probablemente lleven más tiempo que lo que tarde en llegar "el fin de la epidemia".

Duración de la cuarentena

Luego, se refirió a la utilidad de realizar un aislamiento social para combatir la pandemia, pero con ciertos límites de tiempo. "La cuarentena que se hizo en Italia y en Wuhan (China) fue importante y probablemente responsable de la reducción de la carga viral. También es importante que las personas mantengan la distancia social y el uso de barbijo. Creo que todo esto fue la razón para una situación de relativa tranquilidad", explicó.

Pero luego el experto italiano señaló que, para él, "La cuarentena no debería superar los 15 días". "(La cuarentena) Tiene un impacto muy grande sobre la economía y esto se traduce en otras causas de enfermedad y muerte, porque la pobreza es una de las mayores causas de enfermedad y conflictos sociales", explicó.

Al referirse a la duración del aislamiento en la Argentina, que alcanza casi los 80 días hasta el momento y va a continuar, el italiano declaró que esa cantidad de tiempo le parecía "demasiado" y que luego de eso "hay que ver el impacto que pueda tener eso en la actividad productiva".

A su vez, en referencia a la suspensión de las clases y el cierre de las escuelas, Remuzzi señaló que "la escuela cerrada" fue "lógica" al comienzo de la pandemia, pero que luego de pasado un mes "no tiene sentido". Para el virólogo, los menores de 15 pueden ir a la escuela porque "no se enferman" y los mayores "pueden ir a la escuela con distancia social, barbijos y precauciones".

Remuzzi es uno de los especialistas en virus más respetados de Italia y trabajó en la lucha contra el coronavirus en Milán, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia de su país y también del mundo. Por ello, su opinión y sus estudios son altamente valorados en el mundo de la medicina.