El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió hoy al cortocircuito en el Gobierno tras los dichos de Carla Vizzotti sobre el esquema de vacunación de la Sputnik V contra el coronavirus y tildó de "poco prudente" el cortocircuito generado. En ese sentido, dijo que "la comunicación a la población debe ser clara" sobre las metodologías de aplicación de las vacunas.

"Las vacunas, en general, han sido experimentadas en una fase tres, en una manera muy acelerada y con cortes interinos que aún hoy están corriendo", señaló el funcionario al ser consultado sobre los dichos de Vizzotti en el marco del reporte de la evolución del Covid-19 en la Ciudad. "Me parece poco prudente no seguir con la metodología de aplicación realizada por los laboratorios en esas fases", explicó sin referirse en concreto a la subsecretaria de Salud de la Nación.

Además, adelantó que la semana que viene la Ciudad recibirá una segunda partida de dosis de Sputnik V, de las primeras 24 mil dosis que estaban destinadas para trabajadores de la salud. "La aceptación en los hospitales y clínicas es heterogénea, hay hospitales que la han aceptado al 100% y otros no tanto, pero la aplicación es voluntaria", comentó.

Dióxido de Cloro

Por otra parte, Quirós fue consultado por el polémico fallo de la Justicia que ordenó que se le administre dióxido de cloro a un hombre en estado grave con Covid-19 que finalmente murió. "Ese tratamiento no está aprobado por la Anmat, nuestra posición es si la Anmat no aprueba un medicamento, no debe ser aplicado a los humanos en el país", dijo tajante.

El tratamiento alternativo había sido solicitado ante la Justicia Federal por los hijos y el médico de Oscar García Rúa, de 93 años.

Comienzo de clases

Sobre el comienzo de clases en la Ciudad, que previsto para el 17 de febrero, Quirós manifestó: "Decididamente debemos empezar las clases con la mayor presencialidad posible". El funcionario señaló que se está trabajando desde Salud conjuntamente con el Ministerio de Educación porteño en una estrategia para que en las escuelas la asistencia de los alumnos sea segura.

"Estamos adaptando todos los sistemas de filtración de aire para que los espacios estén aireados", aseguró, y puntualizó que cuando las escuelas estén debidamente acondicionadas, "se presentará a la sociedad la estrategia" para una vuelta segura a la escuela.

Quirós estuvo acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

Las cifras en la Ciudad

Casos totales (residentes): 188.613

Casos reportados ayer: 1522

Altas epidemiológicas: 157.358

Altas reportadas ayer: 936

Muertes totales: 6.016

Muertes reportadas ayer: 24

Tasa de letalidad CABA: 3,19%

Testeos

Personas testeadas con PCR: 670.293 (residentes)

No residentes y residentes: 1.113.645

Test positivos totales: 29,5%

Tasa de positividad (residentes): 38,6%

Tasa de test de PCR cada mil habitantes: 17

Ocupación de camas en el sistema público de Salud

Graves: 31,1% (140 de 450 camas)

Moderados: 17,6% (265 de 1500)

Leves: 7,4% (372 de 5.000)

Cifras en Barrios Populares

Total positivos: 17.933

Reportados ayer: 26

Altas totales: 16.647

Altas de ayer: 15

Fallecidos: 287

Muertes reportadas ayer: 0

Tasa de letalidad: 1,59%

