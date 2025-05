Quirós atribuyó el brote de sarampión a una familia rusa y habló de la fiebre tifoidea

Tal como informó LA NACION hace semanas, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, confirmó este miércoles que el brote de sarampión en territorio porteño tuvo su origen en una familia rusa que vino al país. En ese marco, el funcionario porteño indicó que bajó la tasa de vacunación para el virus. Además, habló de los casos de fiebre tifoidea que se desataron en Ciudadela.

“[El sarampión] es una enfermedad viral de las más contagiosas que conocemos. Podés entrar a una habitación donde estuvo una persona con sarampión hace 20 minutos, y si está mal ventilada, sólo por respirar te podés contagiar. Ese es el nivel”, advirtió Quirós.

Vacuna contra el sarampión. (AP Foto/Mary Conlon) Mary Conlon - AP

En esa línea, destacó que la principal herramienta de prevención es la vacunación, que consiste en una dosis al primer año y una segunda a los cinco. “En la práctica, en todo el mundo y en la Argentina y la Ciudad, bajaron las tasas de vacunación. Se pide que el cumplimiento de sarampión esté arriba del 93% o 95% para que la enfermedad no entre al país. Y lo que pasó es que bajamos más de 15 puntos desde antes de la pandemia”, sostuvo el funcionario en diálogo con CNN Radio.

Fue tras ello que habló del origen del brote, que ya suma 21 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde febrero. “Ha reentrado el virus por una familia rusa que vino a Buenos Aires. Eso generó un foco de contagio porque bajó la vacunación”, expresó el ministro porteño.

Quirós reveló además que se desplegó un fuerte operativo del Gobierno de la Ciudad para vacunar a los menores. “Estamos pidiendo a todas las escuelas que se revisen uno por uno que estén bien vacunados. Desde hace un mes vamos a cuatro escuelas por día para vacunar”, insistió.

Campaña de vacunación contra el sarampión en la Escuela Amadeo Jaques, Soler 3929, CABA. Pilar Camacho

El primer caso de este nuevo brote de sarampión fue identificado en un PH del barrio porteño de Palermo conocido a principios de febrero pasado. Era una menor de cinco años, de la familia rusa mencionada que acababa de volver de viaje de ese país con varias escalas. Luego, enfermó su hermana menor, de 20 meses, que necesitó internación por neumonía en uno de los hospitales pediátricos porteños. A partir de eso, se expandió el brote en la Ciudad. En tanto, en la Provincia, los ocho casos confirmados viven en Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Guernica y Moreno.

Fiebre tifoidea

Respecto al brote de fiebre tifoidea, que se originó en dos edificios de Ciudadela y fueron 15 los casos confirmados, Quirós explicó la forma de contagio.

Vecinos de ciudadela afectados por un brote de fiebre tifoidea Nicolas Suarez

“En la Argentina es una enfermedad que hace brotes, no es algo que esté continuamente en el país. Se detectó en los hospitales en la Ciudad porque atendimos al brote que se dio en el conurbano. Estuvo vinculado a contaminación del tanque de agua, una de las maneas de contagio. Es una bacteria que no es tan común en nuestro medio. Es fecal-oral, es decir, sale por las heces y cuando no te lavás o el agua se contamina, el que toma el agua o come el alimento que tocaste se puede contagiar”, describió.

Los vecinos afectados tuvieron que ser controlados por padecer síntomas compatibles con esa enfermedad, potencialmente mortal, causada por la bacteria del género Salmonella Typhi (S. Typhi), que suele transmitirse a través del agua o alimentos contaminados. El último brote confirmado registrado en el país fue en el año 2004.