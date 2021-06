Coronavirus: Mendoza abre la vacunación para los mayores de 35 años sin enfermedades

MENDOZA.- Mientras el país aguarda expectante la llegada del segundo componente de la vacuna rusa contra el Covid-19, la provincia del oeste argentino avanza con el plan de inoculación de la población objetivo con las primeras dosis. Por eso, en las últimas horas abrió la inscripción para que los mayores de 35 años sin comorbilidades accedan a la vacuna contra el coronavirus.

De esta manera, con el arribo de nuevas dosis del laboratorio AstraZeneca, el Ejecutivo local decidió avanzar con la campaña para aquellas personas que no tienen afecciones de base. Esta medida era muy esperada por la población local, aunque persisten algunas dudas y reparos, sobre todo de mujeres, por las contraindicaciones del suero británico, entre ellos la posibilidad de desarrollar una trombosis. Por esto, también se explican los “faltazos” registrados en las últimas semanas.

Sin embargo, son cada vez más las personas que reclaman “cualquier vacuna” para intentar ganarle al virus. Por eso, celebran la decisión del Ejecutivo mendocino de abrir un nuevo “quinquenio” para vacunar, luego de que la semana pasada se hizo lo propio con los mayores de 40 años.

De esta manera, desde este jueves ya se pueden inscribir las personas de más de 35 años sin enfermedades preexistentes, luego del arribo de un cargamento con casi 50.000 vacunas de AstraZeneca. Así, el nuevo grupo etario de mendocinos habilitados para vacunarse deben inscribirse a través de la página www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19. Una vez finalizado el trámite, deben guardar el comprobante con el número de ticket que se emite y esperar el mail o el sms correspondiente, donde se indicará día, hora y lugar, indicaron desde el Ministerio de Salud.

Asimismo, desde la cartera sanitaria insistieron en que sólo se puede faltar ante situaciones de exclusiva urgencia. “Solo en caso de emergencias puede asistir otro día. Únicamente se recibirán excepciones”, señalaron. De esta manera, si se respeta el turno otorgado, se evitan aglomeraciones e inconvenientes en los centros de vacunación y se puede continuar de manera ordenada con el operativo de vacunación.

“La preocupación por la falta de segundas dosis de Sputnik es creciente y tratamos de llevar calma a la población. No podemos hacer otra cosa que esperar la gestión de Nación y las decisiones que se tomen, que contemplan ahora también la combinación con los sueros de otros laboratorios. Lo que sí, les pedimos a los ciudadanos que respeten la fecha y hora del turno asignado para no generar aglomeraciones y posibles contagios”, indicaron a LA NACIÓN desde la cartera sanitaria, expectantes de los envíos que realiza la Casa Rosada, con la posibilidad de que en los próximos días arriben más vacunas rusas, según informó hoy el Gobierno nacional.

Según el Monitor de Vacunación Nacional, la provincia ya recibió 974.402 dosis, y ya aplicó 844.746, de las cuales 676.037 corresponden al primer componente, lo que representa más del 30% de la población, según las proyecciones del censo del 2010. Por su parte, solo 168.709 personas completaron el esquema de inoculación, lo que representa 7,5% de la población.

Mendoza atraviesa por estos días una “meseta” de contagios con una leve tendencia a la baja. De hecho, la tasa de positividad promedio experimentó una reducción pero con oscilaciones: pasó del 34% en las últimas semanas al 27% días atrás, para volver al 30% actual. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra por encima del 80%. Desde que el coronavirus llegó a esta tierra se detectaron más de 135.000 contagios y más de 3.100 muertes.

“Han llegado vacunas al país. Por lo tanto, al recibirlas seguiremos anunciando inscripciones y así bajando la edad de vacunación por quinquenio hasta llegar al límite”, dijo al inicio de semana la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para tener una capacidad operativa de aplicación de vacunas lo más rápido posible, lo más intensiva posible, de manera de poder cubrir lo que más podamos con la vacunación a todas las personas”, destacó la funcionaria.

En cuanto a la aplicación de las segundas dosis, Nadal explicó que lo importante es tener los esquemas completos para una mayor protección frente a las nuevas variantes, como la Delta, de la India. “La segunda dosis aumenta el tiempo de inmunidad, lo que no significa que al superar los tres meses, si se toma contacto con el virus, el cuerpo no se pueda defender”, indicó la titular de la cartera sanitaria. “En cuanto a quienes recibieron Sputnik, no hay pruebas en el resto del mundo de compatibilidad con la aplicación de otras vacunas para completar esquemas, por lo que se sigue esperando las segundas dosis”, agregó, y aclaró que “les están llegando turnos a algunas personas que ya recibieron la primera vacuna porque hay un remanente pequeño de esta marca”.

