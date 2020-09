El sistema de salud se muestra cada vez más estresado, con máxima ocupación de camas de terapia intensiva. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- La crisis sanitaria no se detiene en la provincia del oeste argentino, con las camas de terapia de intensiva casi al 100% en los principales hospitales del área metropolitana. En tanto, las muertes sigue creciendo y en menos de un mes se duplicaron. Así, a fines de agosto, los fallecimientos estaban por debajo de los 130, mientras que hoy la cifra roza los 250 decesos.

Al mismo tiempo, los contagios no paran de incrementarse: en tan corto período, las transmisiones pasaron de unos 7.000 infectados a los más de 21.000 en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 200%. En tanto, la tasa de positividad se ubica por encima del 40%, con marcados picos que llegan al 50%.

En el medio, el Gobierno busca contener el impacto del virus, pero con resultados no muy alentadores. Las quejas de los pacientes se incrementan al ritmo del avance de la enfermedad, sobre todo porque ya no hay lugar para todos. De hecho, los principales cuestionamientos tienen que ver con los mendocinos que deben transitar la enfermedad en sus casas, siempre y cuando no sean del grupo de riesgo y no presenten complicaciones.

Las disposiciones oficiales establecen hoy que con solo dos síntomas, un conviviente de un positivo ya es considerado enfermo de Covid-19. El problema aparece cuando los afectados no encuentran respuestas en el sistema sanitario. "Estamos desesperados, porque hay más de siete enfermos en casa, con una persona mayor de 80 años, positiva, con graves problemas respiratorios, pero no la quieren internar. Además, desde el gobierno aseguran que hacen un seguimiento domiciliario, pero nadie se comunica para saber cómo estamos", contó a este diario un empresario mendocino, preocupado además por varias familias de sus empleados que se encuentran en condiciones críticas.

"Estamos desbordados y muy cansados. Es una situación muy compleja, con personas internadas en consultorios de guardia, y algunos esperando en pasillos. Vivimos la cresta COVID, con gran preocupación. Esperamos que empiece a bajar algo en los próximos días", contó a este diario un especialista en infectología de un hospital de la comuna de Godoy Cruz.

Desde el Ministerio de Salud admiten que el sistema se encuentra al límite y con ciertas complicaciones pero insisten en que se trabaja en el control profesional de quienes se encuentran en sus domicilios. Por su parte, tal como contó LA NACION, el Comité de Bioética ya puso a disposición de las terapias intensivas la guía de procedimiento para determinar cómo priorizar la asistencia.

En cuanto a la controversia por las cifras de muertos, que se incrementaron notablemente en la provincia de Buenos Aires por las demoras en la carga de datos, desde el gobierno local indicaron que los reportes en Mendoza están actualizados, y que la tardanza en informar los decesos en el sistema no supera las 72 horas.

Los últimos fallecimientos en tierra cuyana, que ya son 248 desde el inicio de la pandemia, corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, todos mayores de 50 años. En tanto, los contagios ya alcanzan a 20.978 personas, de las cuales 10.681 ya se recuperaron. En menos de un mes, el 29 de agosto, Mendoza contaba con 124 muertos y 6.848 casos positivos confirmados.

