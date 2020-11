El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anticipó cuál será la estrategia con los extranjeros en la nueva etapa del coronavirus 01:25

Video

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió a los requisitos que deberán cumplir los extranjeros a la hora de ingresar a la Capital, en el contexto de la pandemia de coronavirus, y adelantó que se solicitará "una PCR en el puerto de llegada, por trabajo, o turismo".

Al repasar la evolución del virus en el distrito, el funcionario señaló que "en el caso de que den positivo, de acuerdo a su cobertura", sean extranjeros o ciudadanos de otras provincias, podrán ser atendidos en los centros de salud preparados para ello. Y advirtió que si la persona "está en condiciones clínicas para volver" a su lugar de origen, "podrá optar por volverse con sus propios medios".

La aplicación de la vacuna

Por otra parte, consultado acerca de las vacunas que llegarían al país en diciembre, Quirós volvió a sentar posición y explicó: "Desde la Ciudad acompañamos la política de vacunación nacional (...) Nuestra posición será vacunar a los grupos de riesgo con las vacunas que nos dé Nación".

Al mismo tiempo y ante la pregunta de si confiaba en la vacuna rusa, en torno a la cual Elisa Carrióaconsejó no aplicársela, fue cauto. "No sé lo que dijo Elisa, así que no voy a opinar". Pero destacó: "No podemos aconsejar ninguna vacuna [en referencia a la proveniente de Rusia y la del laboratorio Pzifer] porque aún no accedimos a la información científica".

Quirós profundizó en que aún falta que los laboratorios presenten documentos científicos de análisis de los cortes interinos, es decir, aquellos que constatarían sus niveles de eficacia.

El ministro estuvo acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

Las cifras en la Ciudad

Casos totales (residentes): 152.516

Casos reportados ayer: 509

Altas epidemiológicas: 129.586 personas

Altas reportadas ayer: 561

Muertes totales: 5.401

Muertes reportadas ayer: 17

Tasa de letalidad CABA: 3,54%

Personas testeadas con PCR: 737.103

Test positivos totales: 36,6%

Conferencia de la ciudad sobre la situación frente al nuevo coronavirus (13/11/2020) 05:37

Video

Ocupación de camas en el Sistema Público

Terapia intensiva, casos graves: 26,8% (121 camas de 450)

Casos moderados: 16,6% (241 camas de 1500)

Casos leves: 6,7% (335 camas de 5.000)

Dispositivo detectar en los 28 centros

150.172 testeados

32.326 casos positivos

28 centros de testeos

Geriátricos

23.481 PCR a residentes o trabajadores (a partir de un caso confirmado)

5407 casos confirmados como positivos

4284 altas

1007 muertes

Las cifras del Plan Detectar en Barrios Crédito: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

