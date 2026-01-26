Recorrido extendido: estas son las nuevas paradas del bus eléctrico que conecta el sur de la ciudad con Retiro
A continuación, estos son los nuevos puntos para subirse a este medio de transporte ecológico de la ciudad de Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
El servicio de bus eléctrico incorporó ocho nuevas paradas, por lo que habrá nuevas estaciones para los pasajeros que utilizan este medio de transporte. Así lo anunció el gobierno porteño este mes.
“Este cambio implica que ahora sean 43 las paradas del primer sistema de transporte 100% eléctrico de la ciudad, que además tendrá su estación cabecera en la Terminal de Cruceros”, indica el comunicado oficial del gobierno porteño.
Anteriormente, el circuito contaba con 36 paradas, con una cada tres cuadras aproximadamente. Este recorrido abarca, ahora, 14,9 kilómetros.
Con la incorporación de las nuevas paradas, los pasajeros tienen una mejor conexión en los barrios porteños de San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca, de acuerdo a las previsiones oficiales.
Este cambio apunta a continuar con la política de movilidad sostenible y la optimización del transporte público urbano, con unidades sin emisiones de carbono.
Cuáles son las paradas sentido Retiro
- Av. Martín García y Defensa
- Ituzaingó y Perú
- Piedras y Av. Caseros
- Brasil y Chacabuco
- Perú y Av. Juan de Garay
- Perú y Av. San Juan
- Perú y Carlos Calvo
- Perú y Av. Independencia
- Perú y México
- Av. Belgrano entre Perú y Chacabuco
- Moreno y Piedras
- Piedras e Hipólito Yrigoyen
- Esmeralda y Av. Corrientes
- Esmeralda y Tucumán
- Esmeralda y Av. Córdoba
- Esmeralda y Av. Santa Fe
- Crucero Gral. Belgrano y Arenales
- Crucero Gral. Belgrano y Av. del Libertador
- Estación Retiro (FFCC Línea Mitre)
- Estación Retiro (FFCC Línea San Martín)
- Av. Antártida Argentina y Av. de los Inmigrantes
- Av. Pres. Ramón S. Castillo y Av. Antártida Argentina
Las paradas de los buses eléctricos sentido La Boca
- Av. Pres. Ramón S. Castillo y Av. de los Inmigrantes
- Av. de los Inmigrantes y C. Pedro Zanni
- Estación Retiro (FFCC Línea San Martín)
- Estación Retiro (FFCC Línea Mitre)
- Av. Santa Fe y Maipú
- Maipú y Av. Córdoba
- Maipú y Tucumán
- Maipú y Av. Corrientes
- Maipú y Juan Domingo Perón
- Maipú y Av. Rivadavia
- Chacabuco y Adolfo Alsina
- Chacabuco y Av. Belgrano
- Chacabuco y México
- Chacabuco y Av. Independencia
- Chacabuco y Carlos Calvo
- Chacabuco y Av. San Juan
- Chacabuco y Av. Juan de Garay
- Brasil y Bolívar
- Brasil y Balcarce
- Brasil y Azopardo
Cómo son los buses eléctricos
El servicio funciona todos los días entre las cinco de la mañana y la una de la madrugada, y tiene paradas en los barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca.
La empresa DOTA es la responsable de operar la flota; la autonomía de estos buses es de 200 kilómetros con carga completa y los vehículos pueden alcanzar hasta 60 kilómetros por hora.
A su vez, los buses eléctricos son conducidos exclusivamente por mujeres; cada unidad tiene capacidad para 30 pasajeros, con 13 asientos y espacio para 17 personas de pie.
