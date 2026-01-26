Recorrido extendido: estas son las nuevas paradas del bus eléctrico que conecta el sur de la ciudad con Retiro

El servicio de bus eléctrico incorporó ocho nuevas paradas, por lo que habrá nuevas estaciones para los pasajeros que utilizan este medio de transporte. Así lo anunció el gobierno porteño este mes.

El bus eléctrico cuenta con nuevas paradas en su recorrido

“Este cambio implica que ahora sean 43 las paradas del primer sistema de transporte 100% eléctrico de la ciudad, que además tendrá su estación cabecera en la Terminal de Cruceros”, indica el comunicado oficial del gobierno porteño.

Anteriormente, el circuito contaba con 36 paradas, con una cada tres cuadras aproximadamente. Este recorrido abarca, ahora, 14,9 kilómetros.

Con la incorporación de las nuevas paradas, los pasajeros tienen una mejor conexión en los barrios porteños de San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca, de acuerdo a las previsiones oficiales.

Este cambio apunta a continuar con la política de movilidad sostenible y la optimización del transporte público urbano, con unidades sin emisiones de carbono.

Cuáles son las paradas sentido Retiro

Av. Martín García y Defensa

Ituzaingó y Perú

Piedras y Av. Caseros

Brasil y Chacabuco

Perú y Av. Juan de Garay

Perú y Av. San Juan

Perú y Carlos Calvo

Perú y Av. Independencia

Perú y México

Av. Belgrano entre Perú y Chacabuco

Moreno y Piedras

Piedras e Hipólito Yrigoyen

Esmeralda y Av. Corrientes

Esmeralda y Tucumán

Esmeralda y Av. Córdoba

Esmeralda y Av. Santa Fe

Crucero Gral. Belgrano y Arenales

Crucero Gral. Belgrano y Av. del Libertador

Estación Retiro (FFCC Línea Mitre)

Estación Retiro (FFCC Línea San Martín)

Av. Antártida Argentina y Av. de los Inmigrantes

Av. Pres. Ramón S. Castillo y Av. Antártida Argentina

Las paradas de los buses eléctricos sentido La Boca

Av. Pres. Ramón S. Castillo y Av. de los Inmigrantes

Av. de los Inmigrantes y C. Pedro Zanni

Estación Retiro (FFCC Línea San Martín)

Estación Retiro (FFCC Línea Mitre)

Av. Santa Fe y Maipú

Maipú y Av. Córdoba

Maipú y Tucumán

Maipú y Av. Corrientes

Maipú y Juan Domingo Perón

Maipú y Av. Rivadavia

Chacabuco y Adolfo Alsina

Chacabuco y Av. Belgrano

Chacabuco y México

Chacabuco y Av. Independencia

Chacabuco y Carlos Calvo

Chacabuco y Av. San Juan

Chacabuco y Av. Juan de Garay

Brasil y Bolívar

Brasil y Balcarce

Brasil y Azopardo

El nuevo recorrido del bus eléctrico de la Ciudad

Cómo son los buses eléctricos

El servicio funciona todos los días entre las cinco de la mañana y la una de la madrugada, y tiene paradas en los barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca.

La empresa DOTA es la responsable de operar la flota; la autonomía de estos buses es de 200 kilómetros con carga completa y los vehículos pueden alcanzar hasta 60 kilómetros por hora.

A su vez, los buses eléctricos son conducidos exclusivamente por mujeres; cada unidad tiene capacidad para 30 pasajeros, con 13 asientos y espacio para 17 personas de pie.