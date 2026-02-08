Hay alerta amarilla por tormentas para este domingo 8 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 8 de febrero y advirtió que seis provincias estarán alcanzadas por fenómenos que podrían generar inconvenientes. De acuerdo con el parte oficial, el nivel amarillo implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, precisó que la advertencia por tormentas rige para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de San Luis, el sudeste de Mendoza, Río Negro y Chubut. En esa franja del país se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que podrían superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 8 de febrero SMN

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar traslados innecesarios y permanecer en lugares seguros. También aconsejó no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Entre otras medidas preventivas, sugirió desconectar electrodomésticos ante posibles anegamientos, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Para quienes se encuentren al aire libre, la indicación es buscar refugio inmediato en construcciones cerradas o vehículos.

El clima en el AMBA

Para este domingo, el pronóstico anticipa que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 31°C. Durante la primera mitad del día el cielo se presentará despejado; hacia la tarde se espera nubosidad leve y por la noche estará algo nublado, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. En el comienzo de la semana se mantendrían condiciones estables, mientras que para el miércoles se prevén precipitaciones en la primera parte de la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se aguarda una mínima de 19°C y una máxima de 30°C, con un panorama similar: cielo despejado por la mañana, leve aumento de la nubosidad por la tarde y mayor cobertura hacia la noche. Para el lunes se anuncian ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y la probabilidad de chaparrones aparece recién hacia el miércoles.

En el resto del país, las temperaturas previstas ubican a Córdoba entre 17°C y 33°C y a Tucumán entre 21°C y 30°C. Santa Fe y Entre Ríos tendrán marcas de entre 20°C y 36°C, mientras que en Jujuy y Salta se moverán entre 18°C y 27°C. Misiones registrará valores de 21°C a 35°C y La Rioja, de 21°C a 32°C.

En tanto, Santiago del Estero presentará una mínima de 23°C y una máxima de 34°C; San Luis, de 21°C a 31°C; y San Juan, de 23°C a 36°C. En Mendoza se esperan entre 21°C y 30°C, en Río Negro entre 19°C y 30°C y en Chubut entre 16°C y 29°C, mientras que Santa Cruz tendrá un rango térmico estimado entre 8°C y 17°C.