Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave

Una tragedia ocurrió este sábado en Santa Fe. Dos motos chocaron en la Ruta Nacional 11 y el accidente dejó un saldo de dos muertos y un herido en estado crítico.

El choque ocurrió alrededor de las 6.05, cuando los vehículos, una Keller 110cc y una Honda 190cc, impactaron de frente a la altura del kilómetro 455, en la zona conocida como ex Fiat, en las inmediaciones del Aeropuerto de Sauce Viejo, detallaron desde el medio local El Litoral.

Una persona que se encontraba en la zona llamó al 911 para notificar de lo ocurrido. Las víctimas quedaron acostadas en el pavimento, mientras que restos de las motos se desperdigaban a su alrededor.

Se presentaron efectivos de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, personal del servicio de emergencias 107, peritos especializados y agentes de la dependencia con jurisdicción, reportaron desde el medio local.

Los efectivos constataron que murieron dos hombres de 21 y 43 años, como consecuencia del impacto, reportó Aire de Santa Fe. Uno de ellos fue hallado sin signos vitales sobre la cinta asfáltica, a la vera de la banquina. En tanto, el otro se encontraba en el cantero central.

El único sobreviviente sufrió heridas de enorme gravedad, por lo que requirió asistencia médica. Una unidad sanitaria se acercó al sitio del incidente desde Santo Tomé y lo trasladó de urgencia al Hospital José María Cullen.

Las motos quedaron completamente detrozadas

La víctima ingresó intubada y en estado precario, señalaron desde El Litoral. Por ello, el hombre fue internado bajo cuidados intensivos. Desde Aire de Santa Fe aseguraron que la víctima presenta un politraumatismo grave, que incluye una fractura de cráneo y facial, una hemorragia cerebral, una contusión pulmonar y traumatismo en la pierna derecha.

En paralelo, debido a la gran cantidad de restos de los vehículos que quedaron sobre la ruta, las autoridades debieron reducir la calzada y, por ende, generar desvíos a los conductores que pasaban por la zona. Esto generó demoras y complicaciones en la circulación.

El personal presente realizó tareas para avanzar en el esclarecimiento de las causas del incidente.