Coronavirus. Qué dicen los infectólogos argentinos sobre la transmisión por aire

La transmisión del coronavirus a través del aire no era una posibilidad previsible cuando la enfermedad se desató por el mundo hasta alcanzar la calificación de pandemia . Pero la evidencia emergente que un grupo de científicos presentó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría introducir cambios en las guías sobre la contagiosidad del Covid-19 .

Está comprobado, hasta aquí, que el virus que causa la enfermedad respiratoria se propaga, sobre todo, a través de pequeñas gotas eyectadas desde la nariz y la boca de una persona infectada que caen rápidamente al suelo. Sin embargo una carta abierta firmada por 239 científicos de 32 países aporta las primeras evidencias de que las partículas flotantes en aerosol podrían infectar a las personas que las inhalan.

Pero para un grupo de infectólogos locales consultados por LA NACION esta hipótesis debe manejarse con mesura ya que sólo se trata de un primer indicio que deberá ser investigado para ser comprobado o no. Además, si se produce un giro en la forma de transmisión a través del aire, ésto sólo ocurriría en espacios cerrados , con poca ventilación y con hacinamiento , de la misma forma que se propagan otras enfermedades como la gripe.

"Aún no hay evidencia científica suficiente como para avalar esta situación, que comprueben esta transmisión. La OMS dice que debemos repensarlo, que no se puede descartar que haya transmisión aérea. Si es así, se deben cambiar las guías de cuidado , pero la posibilidad se encuentra en estado inicial, hay que estudiarlo un poco más", sostuvo el médico infectólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo, Eduardo López .

En documento firmado por los científicos de diversos países se coló en la conferencia de prensa matutina que realiza el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós , en su reporte diario sobre la evolución de la pandemia. "En las ciencias médicas hay dos cuestiones que parecen similares, pero no lo son. No tener demostración de que algo no ocurre y tener demostración de que algo ocurre", advirtió el funcionario, en línea con lo que sostiene la OMS.

"Hasta el momento, sabemos que las macrogotitas pueden viajar de metro a metro y medio. Se sabe que el virus puede viajar en gotitas más pequeñas que flotan en el aire más tiempo -agregó-. Luego hay hipótesis sobre cómo en habitaciones muy cerradas o donde hay un split que recircule el aire, esas gotitas que exhala una persona al toser pueden quedar flotando en el aire".

Ayer tanto Maria Van Kerkhove , jefa técnica de la OMS para el Covid-19, y Benedetta Allegranzi , jefa técnica de prevención y control de enfermedades del organismo, sostuvieron que las evidencias emergentes sobre la transmisión por vía aérea del coronavirus se deben estudiar, pero no son definitivas.

"El desafío es demostrar si esto ocurre o no, hacer una evaluación para saber cómo es la transmisión porque no era lo que se creía hasta el momento", opinó Lautaro de Vedia , médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) . "A veces en las salas de terapia intensiva, en pacientes con respirador o con maniobras invasivas puede haber una aerosolización del virus, pero son situaciones puntuales y no del día a día. Hay que ser cautos con esta posibilidad", añadió.

Mayores cuidados

Los especialistas consultados insistieron en la misma idea: si se comprueba la transmisión a través del aire se deberán tomar mayores recaudos en espacios cerrados, con poca ventilación y hacinados, los que hace referencia el documento elaborado por los científicos y elevado a la OMS. En los espacios públicos, el virus tiene mayor posibilidad de diluirse y el riesgo de contagio por las partículas más pequeñas en aerosol.

"Los virus respiratorios se transmiten por las macrogotas . El virus viaja dentro de una burbuja de agua y se elimina a 80 cm o un metro de quien lo desprende. Ese es el mecanismo de transmisión más importante del Covid-19. Otros, como la influenza, son eliminados en microparticulas suspendidas en el aire", explicó López.

"Todavía no hay trabajos categóricos publicados sobre la posibilidad que el coronavirus se transmita a través del aire, pero si se comprueba será una alternativa de contagio en ambientes cerrados, mal ventilados, no en el común de la actividad ni en espacios público", agregó López.

En la misma línea opinó su colega, Ricardo Teijeiro . "La permanencia del virus en el aire no está demostrada, está en discusión. Sin embargo hay que tener en cuenta que si estamos hacinados en una habitación, con poca ventilación y sin circulación de aire habrá mucho más riesgo que en un espacio más ventilado. Pero eso no es solo para esta enfermedad, para otras patologías", desarrolló el experto.

Ventilar los espacios , limitar el transporte público y utilizarlo con las ventanillas abiertas , usar el tapaboca y respetar aún más el distanciamiento social serían las medidas más efectivas para combatir la transmisión del virus en ambientes cerrados, de comprobarse que es una vía de contagio efectiva. "En el espacio público no habría riesgo, el virus queda diluido, flota en el aire y es mucho menor el riesgo. En una gran concentración de gente, podría ser peligroso", agregó De Vedia.