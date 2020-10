"Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos", indicaron Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Cuando los números de la pandemia de coronavirus Covid-19 en la Argentina sitúan al país entre los cinco países con más contagios y dentro de los 20 con más muertos totales y por millón de habitantes, una de las instituciones de medición más prestigiosas decidió eliminar de su ranking al país por posible sesgo en la "tasa de positividad".

"Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data sobre la Covid-19, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos", escribió en su cuenta de Twitter Edouard Mathieu, que integra el equipo de datos de la organización.

En otro mensaje, Mathieu explicó que la decisión se debe a un posible "sesgo" en la tasa de positividad de los contagios en el país, que en los últimos días llegó a ser del 76%. "Muchas pruebas negativas no se estaban registrando en varias provincias, incluidas las grandes, como Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad", explicó.

Luego agregó: "El gobierno de Argentina anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente".

En otros dos mensajes, Mathieu dijo: "Lamentablemente, esto no significa que la situación de la Covid-19 no sea mala en Argentina; lo es y mucho. Al principio de la pandemia le fue un poco mejor que a algunos de sus vecinos (aunque mucho peor que a otros), pero ahora se está 'poniendo al día' con el terrible número de muertos que tienen en Bolivia, Chile y Brasil".

Para cerrar la explicación, agregó: "Como explicamos en nuestro sitio, las pruebas son nuestra ventana a la pandemia y cómo se está propagando. Esperamos que los datos corregidos para Argentina se publiquen muy pronto, en cuyo caso los incluiremos nuevamente en nuestro conjunto de datos".

Nuevo sistema de medición

El viernes pasado, tras una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el Ministerio de Salud a cargo de Ginés González García emitió un comunicado en el que "advirtió" que, atento a la expansión de la estrategia del Detectar Federal, que implica una ampliación de los diagnósticos realizados, muchos de ellos en operativos territoriales, se observó que en algunas jurisdicciones la carga de datos al sistema nacional de vigilancia de la salud (SNVS) se realizó priorizando los casos positivos.

"Ante el aumento en el número de casos contagiados en distintas provincias en las últimas semanas, la carga de datos en el SNVS se concentró prioritariamente en los casos confirmados, debido a que los diagnósticos negativos que no requieren acciones inmediatas de atención o cuidado no son registrados o se registran con demoras", explicaron en el texto difundido a los medios.

Luego detallaron las acciones que se tomarían ante esta tendencia: "Para revertir esta situación, se ha implementado un mecanismo simplificado de registro de casos testeados que permite determinar con exactitud la cantidad de diagnósticos realizados y el porcentaje de positividad real de cada semana epidemiológica. Es decir, todos los casos sospechosos estudiados deberán continuar cargándose de manera nominal e individual, tal como se viene realizando a la fecha, y los responsables provinciales de la carga al SNVS deberán cargar además el volumen total de diagnósticos realizados de manera agrupada en la provincia incluyendo tanto la detección del genoma viral por PCR, los test rápidos de detección de antígenos y las determinaciones de anticuerpos IgG por técnicas serológicas".

