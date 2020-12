Evitar las mesas largas y armar distintos sectores con mesas chicas, por edades, usar vajilla descartable o lavar los vasos a la mitad del festejo son solo algunas de las recomendaciones que hacen los expertos para evitar el contagio de coronavirus durante las reuniones Crédito: Shutterstock

Evangelina Himitian Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 09:00

Sentar al nieto de 22 años lejos de la abuela. Evitar las mesas largas y preferir armar distintos sectores con mesas chicas, por edades. Usar vajilla descartable, que cada uno se lleve la suya o lavar los vasos a la mitad del festejo, cuando ya se le perdió el rastro al propio. Sentar a las personas mayores juntas, al aire libre y en contra del viento, o con el viento en la espalda, para evitar que les lleguen gotitas bucales de otras personas. Reemplazar los besos por abrazos fugaces y con barbijo puesto. Cuidar la higiene del baño y limpiarlo un par de veces con lavandina durante el encuentro. No poner toalla sino rollo de papel. Dar por terminado el festejo, después del brindis y antes de que el alcohol y la alegría del reencuentro haga tomar malas decisiones.

Estas son algunas de las recomendaciones que dan los expertos consultados por LA NACION para que las Fiestas transcurran en paz. Aunque no son medidas que figuran en los protocolos oficiales, son cuidados que se pueden sumar a las indicaciones que dan las autoridades para evitar la propagación del virus, sobre todo en un momento en el que los contagios comunitarios volvieron a crecer.

"Es importante que la gente se deje el barbijo puesto durante todo el encuentro. No que se lo saquen al llegar y se lo vuelvan a poner al irse. Solo deberíamos sacárnoslo para comer", dice Eduardo López, infectólogo y epidemiólogo de referencia del Gobierno nacional.

"Y si no nos vamos a dejar el barbijo puesto, como suele ocurrir, respetar los dos metros de distancia. Y a las personas mayores, pedirles que se lo dejen puesto", dice Elena Obieta, infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) en cuya web se publican una serie de recomendaciones tanto para las fiestas como para las vacaciones.

"Las recomendaciones existen, pero la gente se relaja y no debería hacerlo en este momento", agrega López. El número de asistentes varía según la jurisdicción. A nivel nacional, se autorizaron encuentros de hasta 20 personas en lugares al aire libre, pero algunos municipios establecieron un máximo de 10. López recomienda ser los menos posible. "El número que a mí me gusta es entre 10 y 15 personas. El riesgo baja bastante", dice.

El protocolo que publicó en estos días el Ministerio de Salud de la Nación apunta que a la hora de reunirse es preferible hacerlo con las personas que se mantuvo una "burbuja". Y si se suman personas a las que no se las vio frecuentemente, es prudencial que se ubiquen todos juntos en la mesa.

"Los adolescentes y jóvenes de hasta 22 años son los que representan un mayor riesgo de contagio para las personas mayores. Porque son los que más salieron en este tiempo y los que con más frecuencia incumplieron las pautas de cuidado. Por eso, no es conveniente sentarlos juntos. Si se pueden armar varias mesas por edades es lo ideal. La otra opción es armar una mesa tipo buffet y que la gente no se siente a la mesa sino en sillas o de pie. La circulación disminuye los riesgos, porque con menos muebles es más sencillo mantener la distancia", dice López.

Obieta comenta que es de gran utilidad que el anfitrión calcule de antemano los movimientos. Quién se sienta dónde, rotular los vasos de antemano. "Incluso sirve que cada familia lleve su vajilla. Después, que los platos lleguen a la mesa servidos, para evitar el contacto de 'pasame la ensalada o el vittel toné'", dice. En el baño también hay que tomar recaudos. Dejar un alcohol en gel a mano, para que al ingresar, la persona limpie el picaporte y antes de irse, desinfecte la canilla y lo que tocó. No usar toallas de tela sino reemplazarla por rollo de papel, propone.

No hay que tener vergüenza de preguntar antes de juntarse, si los demás restringieron los contactos sociales durante los 15 días anteriores o incluso si tienen síntomas, por más leves que sean, proponen los especialistas. "Aunque sea un simple dolor de garganta, esa persona no debería participar del encuentro", dice López.

Factores de riesgo

Los mayores de 60 años y las personas con factores de riesgo solo deberían participar de encuentros en entornos seguros. "Tenemos que cuidarlos y, si el reencuentro es muy fuerte y queremos abrazarlos, una buena manera es abrazarlos por la espalda y no hablar en ese momento. Eso minimiza el riesgo", dice Obieta.

El momento de los regalos debe ser muy cuidado. "Evitemos juntarnos todos para abrir los regalos, abrazarnos y besarnos. Tal vez se puede organizar una búsqueda del tesoro u organizar distintos sectores de regalos para evitar las conglomeraciones. También evitar ir a comprarlos a lugares concurridos", dice López.

Los expertos aconsejan mantener el barbijo durante toda la reunión y solo sacárselo para comer Crédito: Shutterstock

"Si viene Papá Noel, que mantenga la distancia y no abrace a los chicos. Y el trencito de la alegría, lo dejamos para la Navidad 2021", propone la especialista.

Las reuniones deben ser al aire libre, en patios, terrazas o veredas. "De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas y asegurar buena ventilación y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente para minimizar el contacto entre los asistentes", dice el protocolo de Navidad del Ministerio de Salud.

Hay que estar muy atentos para que no se mezclen los vasos. Se les pueden escribir los nombres e incluso recurrir a lavarlos a mitad de la fiesta. "Es importante no intercambiar copas o vasos. En el brindis, en el momento en que uno ya está más entusiasta, no tomar malas decisiones", dice López.

Otra recomendación que aporta Obieta es no poner la música muy fuerte, porque eso nos obliga a hablar más fuerte y las gotitas de saliva llegan más lejos.

Respecto de cuánto tiempo debería durar el encuentro, López dice que si son más de 15 minutos, el distanciamiento ya se rompió. Pero, esto significa que de lo mismo que la reunión dure tres horas o se extienda hasta la madrugada. "Menos tiempo, menos riesgo", sintetiza.

Y cuando se van las visitas, y toca el momento del lavado de la vajilla, cubiertos y vasos, es recomendable no dejarlos para el día siguiente sino lavarlos en el momento, usando agua y jabón o detergente y agregándole un poco de lavandina para que la desinfección sea completa.

Conforme a los criterios de Más información