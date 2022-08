Corría una picada, dobló a toda velocidad y atropelló a una mujer que caminaba por la calle

La imprudencia de dos conductores estuvo a punto de provocar una tragedia en la localidad bonaerense de Castelar. Todo ocurrió a plena luz del día, cuando ambos disputaron una picada en medio de la cual uno perdió el control del auto y atropelló a una mujer que caminaba por la calle.

El impactante incidente vial ocurrió este lunes al mediodía y fue registrado por una de las cámaras de seguridad del barrio San Juan, que grabó el momento exacto en el que el auto modelo Fiat Uno dio un brusco giro en Eduardo Cogliati al 3800. Según consignaron testigos, el vehículo hizo la maniobra tras doblar a toda velocidad en la esquina de la cuadra y, como consecuencia de la misma, embistió de frente a la mujer, que no circulaba por la vereda sino por la vía de los vehículos.

En la secuencia se observa cómo la víctima del choque, identificada como Karina, salió despedida varios metros y quedó tendida sobre la vereda. Inmediatamente después, varios vecinos se acercaron al lugar para asistirla.

“Al perder el control del auto, el conductor quiso frenar y se llevó puesta a la mujer. Ella voló y lamentablemente está en el hospital internada”, le dijo a Telefé una testigo, en tanto que otra agregó: “El golpe fue tan fuerte que la tiró contra la pared. Fue un golpe impresionante”.

De acuerdo con el relato de los vecinos, al ver el daño que acababa de ocasionar uno de los conductores que participaban de la picada escapó de inmediato. En tanto, quien manejaba el Fiat Uno quiso hacer lo propio, pero fue retenido por las personas que llegaron para ayudar a la víctima.

“Él se quería dar a la fuga, pero nosotros salimos y lo retuvimos hasta que vino la Policía. Supuestamente iba solo”, señaló una mujer y agregó: “En el auto encontraron un revólver y drogas, pero lo dejaron libre”.

La hija de Karina había pasado por el mismo lugar junto a sus hijos segundos antes

Por su parte, Karen, la hija Karina, dijo con relación al estado de salud de su madre: “Ella sigue internada. Tiene un hematoma, varios golpes y no puede caminar bien”. Y reveló: “Gracias a Dios lo que le pasó a mí mamá por desgracia no me pasó a mí con los nenes, con quienes habíamos pasado por ahí dos segundos antes”.