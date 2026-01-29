Cortan esta noche la avenida Cantilo por obras en el Puente Labruna

Esta noche, la circulación por uno de los corredores más transitados del norte porteño sufrirá una interrupción total que impactará de lleno en el movimiento vehicular de la zona. Desde las 22 de este jueves 29 y hasta las 7 del viernes, la avenida Cantilo permanecerá cerrada a la altura de Udaondo por los trabajos de ampliación del Puente Labruna, una obra que busca mejorar la conexión entre Lugones, Cantilo y el área de Ciudad Universitaria.

Mapa del operativo previsto para esta noche, con el tramo de Cantilo cerrado a la altura de Udaondo y los desvíos habilitados entre las 22 y las 7 por las obras del Puente Labruna

El cierre responde a un operativo técnico de gran escala que requiere detener por completo el tránsito para avanzar con una de las etapas más delicadas del proyecto: el montaje de siete vigas de gran porte que formarán parte de la nueva estructura del puente. Se trata de piezas de 32,50 metros de largo, con un peso individual de 45 toneladas, que serán colocadas sobre las pilas ya construidas a ambos lados de la traza. La magnitud del procedimiento obliga a liberar el área y trabajar sin circulación vehicular durante varias horas consecutivas.

Según lo informado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, mientras dure el corte todo el tránsito que circule por Cantilo será desviado hacia la salida de la avenida Udaondo, en dirección a Ciudad Universitaria. Desde allí, los vehículos podrán reingresar a Cantilo por el acceso ubicado después del Puente Labruna. Ese acceso, que se encuentra habitualmente cerrado por el avance de las obras, será habilitado de manera excepcional durante esta noche para permitir el esquema de desvíos previsto.

El operativo estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y contará con la presencia de personal de Seguridad Vial, además de señalización específica y mensajes en los carteles electrónicos instalados en la autopista. El objetivo es ordenar la circulación y advertir a los automovilistas sobre las restricciones vigentes, en una franja horaria que, si bien corresponde a la noche, suele concentrar un flujo constante de vehículos.

La intervención de esta noche se inscribe en el proceso de ampliación del Puente Labruna, una conexión estratégica que actualmente cuenta con un solo carril por sentido y que, una vez finalizada la obra, duplicará su capacidad. El nuevo esquema permitirá pasar de un carril en cada mano a dos carriles por sentido, una modificación pensada para agilizar el tránsito y responder al crecimiento sostenido de la circulación en esta zona del norte de la ciudad.

En paralelo a este corte nocturno, desde el lunes permanece cerrada la salida de la avenida Lugones hacia Udaondo, una restricción que se extenderá durante aproximadamente tres semanas. Como alternativas, las autoridades recomiendan utilizar la salida hacia la avenida del Libertador, ubicada a la altura de la avenida General Paz, o continuar por Lugones hasta la salida de La Pampa, lo que ya genera cambios en los recorridos habituales de quienes transitan el área a diario.

El proyecto no se limita a la circulación vehicular. Entre ambas manos se construirá una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho, acompañada por una bicisenda de 2,40 metros, separada por un cordón montable. Esta intervención apunta a integrar distintos modos de movilidad en un área donde conviven peatones, ciclistas y un intenso tránsito automotor.

La ampliación del puente también permitirá ordenar y fortalecer los vínculos con una zona de alta concentración de actividades deportivas, educativas y recreativas. En su entorno inmediato se ubican el estadio River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, el Club Universitario Buenos Aires, Ciudad Universitaria, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria. La obra busca mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en un sector que concentra un flujo permanente de personas y vehículos.

En términos urbanos, el proyecto incorpora espacios públicos asociados al cruce elevado. El ingreso al puente desde el Parque de la Innovación se resolverá mediante pendientes suaves y explanadas pensadas como áreas de descanso y recreación. En los sectores donde el desnivel es mayor, se prevé un aterrazado verde que funcionará como espacio de permanencia y anfiteatro, junto con áreas de juegos para niños. En la zona central de acceso a la pasarela elevada se proyectan sectores destinados a actividades deportivas, áreas gastronómicas y espacios de descanso, mientras que a lo largo de todo el puente se incorporará un cantero que aportará verde al recorrido.

La intervención se inscribe en un proceso más amplio de transformación urbana del sector, impulsado por el desarrollo del Parque de la Innovación y la creciente integración de los distintos polos educativos, deportivos y recreativos del norte porteño.