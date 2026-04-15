Metrogas: dos pesos pesados se disputan el negocio del gas que vende YPF

La venta de la participación mayoritaria de YPF en Metrogas empieza a tomar forma y ya tiene interesados concretos. La petrolera busca desprenderse del 70% del capital de la principal distribuidora de gas del país, un paquete por el cual podría recibir US$560 millones dentro de una valoración total de la empresa cercana a los US$800 millones. La operación, sin embargo, no es directa: quien adquiera ese bloque accionario deberá contar con el respaldo financiero suficiente para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones.

El proceso es conducido por el banco Citi, que ya finalizó el informe detallado sobre la compañía y comenzó a distribuirlo entre los potenciales oferentes que participarán de la instancia vinculante. En ese escenario, emergen al menos dos jugadores con interés firme, en una puja que combina capital local con fondos internacionales.

Uno de los grupos que ya se posicionó es el encabezado por la familia Neuss. Los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, participan a través de Neuss Capital en un consorcio que suma socios internacionales de peso como Mubadala Capital y SIA Capital.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas en la Argentina

El armado no es menor. Mubadala Capital, brazo inversor del fondo soberano de Abu Dabi, administra activos por unos US$330.000 millones y tiene presencia en más de 50 países, con inversiones en sectores estratégicos que van desde energía e infraestructura hasta tecnología e inteligencia artificial. En paralelo, la española SIA Capital, liderada por Javier López Madrid, aporta experiencia industrial global a través de su vínculo con el grupo Villar Mir y su rol en Ferroglobe, una compañía listada en Nasdaq y referente mundial en la producción de silicio metálico.

Desde el plano local, Neuss Capital —conducida por Germán Neuss— suma conocimiento del mercado argentino y trayectoria en sectores regulados. El grupo ya participó en adquisiciones de activos energéticos en los últimos dos años, como las distribuidoras eléctricas EDET (Tucumán) y Ejesa (Jujuy), la transportista Litsa y las centrales hidroeléctricas Potrerillos, Alicurá y Cerros Colorados. Ahora presentó también una oferta para quedarse con Transener.

En todas esas operaciones se presentó bajo el paraguas de Edison Energía, junto a los socios del fondo Inverlat (Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai), propietario de compañías como Havanna y Aspro, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan. Sin embargo, en esta ocasión, Neuss Capital se asoció con los dos jugadores internacionales.

“Creemos que el sector energético en la Argentina será muy próspero, especialmente petróleo y gas. Si el país tiene una moneda estable, es una buena oportunidad”, dijeron fuentes cercanas a Neuss Capital.

Central Puerto avanza en su estrategia de diversificación y analiza ingresar al negocio de distribución de gas

El segundo interesado confirmado es Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país. Controlada por accionistas como Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y el banquero Eduardo Escasany, la compañía atraviesa un agresivo proceso de diversificación, que incluye la reciente oferta para quedarse con Transener.

Central Puerto también avanzó en su ingreso a Vaca Muerta, exploró proyectos mineros de litio, oro y plata en el norte del país y proyecta la construcción de un megaserradero en Corrientes. A la par, desarrolla iniciativas en almacenamiento energético, como baterías por 210 MW dentro del programa AlmaGBA, y evalúa nuevas ofertas en el esquema AlmaSADI. En ese contexto, la compra de Metrogas encaja en su estrategia de expansión hacia toda la cadena energética.

Más allá del interés empresario, la operación está atada a definiciones regulatorias clave. Metrogas, que cuenta con 2,5 millones de clientes —cerca del 28% del total nacional—, y tiene su licencia de distribución vigente hasta diciembre de 2027, tras 35 años de concesión.

La extensión de ese permiso es uno de los puntos críticos. La normativa original contemplaba una prórroga de 10 años, pero la ley de Bases amplió ese plazo a 20. Aunque en mayo de 2025 se realizó la audiencia pública para discutir la extensión, la definición aún no llegó. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ya elevó su recomendación al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si otorga la prórroga. Para los potenciales compradores, esa resolución es central, ya que impacta directamente en la previsibilidad de ingresos del negocio.

YPF busca vender su participación mayoritaria antes de 2028, en línea con los cambios previstos en el mercado del gas Enrique Villega

Con relación al esquema tarifario, desde 2025, el Enargas implementó una fórmula de actualización mensual que combina inflación mayorista y minorista, buscando evitar el atraso de ingresos en un contexto de alta nominalidad.

YPF, por su parte, tiene margen temporal para concretar la venta: puede hacerlo hasta diciembre de 2028, cuando vencen los contratos del Plan Gas. A partir de 2029, el mercado prevé una mayor liberalización en la negociación de precios entre productoras y distribuidoras, lo que refuerza la conveniencia de separar ambos segmentos.

Hoy, además del 70% en manos de YPF, el capital de Metrogas se distribuye entre Integra —vinculada a José Luis Manzano— con un 9%, la Anses con un 8% y un 13% que cotiza en la Bolsa. La definición del futuro controlante, en ese tablero, será una de las operaciones más relevantes del sector energético en los próximos meses.