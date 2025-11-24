Corte total en Colegiales: una obra clave en el tren Mitre complicará el tránsito hasta el martes

Hasta por lo menos este martes, la circulación vehicular en la avenida Elcano, en su cruce con Cramer en el barrio porteño de Colegiales, estará interrumpida debido a una obra de renovación del puente ferroviario del tren Mitre cercano a la estación Belgrano R. A raíz de estos trabajos, las formaciones de los ramales Retiro-J. L. Suárez y Retiro-Bartolomé Mitre operan con un recorrido limitado entre esa parada y las respectivas cabeceras.

La obra, encabezada por Trenes Argentinos Operaciones, apunta a reforzar una estructura que solía ser impactada por camiones que circulaban sin respetar la altura permitida. La empresa informó a LA NACION que la intervención busca recuperar la capacidad estructural del puente, deteriorada tanto por la corrosión como por sucesivas colisiones de vehículos pesados.

22 11 2025 PAÑO PUENTE EL CANO

Los trabajos incluyen el reemplazo de los tableros metálicos que sostienen las vías, el recambio del tendido ferroviario y la adecuación del tercer riel y del sistema de señalización. Una vez finalizada la renovación, se instalará sobre la calzada un pórtico limitador de altura para impedir que camiones de gran porte vuelvan a golpear la estructura.

Con el objetivo de evitar interrupciones prolongadas en la prestación ferroviaria, los trabajos que implicaban la afectación del servicio se concentraron en cuatro jornadas. Comenzaron este viernes y se extenderán hasta mañana. Desde mayo se estaban haciendo tareas previas para avanzar con esta obra, agregaron las fuentes consultadas.

Renuevan un puente ferroviario sobre la avenida Elcano: los camiones solían chocarlo. Trenes Argentinos

Próximas afectaciones

Los próximos 29 y 30 de noviembre, el ramal diésel Victoria-Capilla del Señor circulará limitado entre Victoria y Matheu. Se realizarán trabajos de acondicionamiento de las vías en proximidades de la estación Los Cardales, entre los kilómetros 63,9 y 64,7.

Al mismo tiempo, durante el fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre continuarán las obras de renovación de vías en el ramal Tigre y trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro. Por ello, los ramales J. L. Suárez y Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las cabeceras bonaerenses, mientras que el ramal Tigre quedará interrumpido.