Cortes de calle por las marchas por el 24 de marzo: a qué hora y dónde es el acto central

Este martes 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria y a 50 años del último golpe de Estado, más de una decena de movilizaciones se desplegarán por la ciudad de Buenos Aires y tendrán como punto de encuentro la Plaza de Mayo. Con presencia de columnas de agrupaciones de derechos humanos, organizaciones políticas peronistas, radicales y de izquierda, se espera una nutrida asistencia, lo que derivará en cortes y desvíos del tránsito.

Según indicaron fuentes del gobierno porteño a LA NACION, personal de Seguridad efectuará un cierre total del perímetro comprendido entre la avenida Corrientes, avenida Leandro N. Alem/avenida Paseo Colón, avenida Belgrano y Bernardo de Irigoyen/Carlos Pellegrini. Todo esto “sin afectar las mencionadas arterias”, consignaron.

El cierre del Bajo Porteño se extenderá desde las 10 hasta las 19 de este martes, aproximadamente, cuando se estima que comenzarán las desconcentraciones de las manifestaciones.

El área que será mayormente afectada por los cortes de este martes. GCBA

Asimismo, el cierre del perímetro y el avance de las columnas implicarán desvíos de algunas líneas de colectivos. Los recorridos afectados serán los de las rutas 7-56-105-8-24-86-22-64-91-22-28-126-29-111-91-103, tal como consignaron desde el gobierno porteño.

Los nuevos recorridos de las líneas de colectivos. GCBA

Las columnas hacia Plaza de Mayo

En tanto, los actos comenzaron desde este lunes por la noche con una vigilia en la Plaza de Mayo. El escenario en donde se desarrollará el acto principal fue montado de espaldas a la Casa Rosada.

Desde las 9, militantes de La Cámpora se comenzaron a reunir frente a la ex-ESMA y desde allí dan inicio a su habitual marcha hacia la Plaza de Mayo, pero este año le añadirán una parada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde está el departamento en el que la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena a seis años por el caso Vialidad. Será “un recorrido que busca unir memoria histórica, presente político y defensa de la democracia”, indicó la agrupación que conduce Máximo Kirchner en un comunicado.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, en tanto, convocó para las 13 en la sede de la Casa de las Madres, ubicada en Yrigoyen 1584. Realizará un acto político y luego marchará hacia la Plaza de Mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, citó a su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el mismo punto de concentración y al mismo horario.

La lectura del documento principal, del Encuentro Memoria Verdad y Justicia y la Mesa de Organizaciones de Derechos Humanos, está prevista para las 16.30, aproximadamente. Esa columna prevé hacer su ingreso a la Plaza de Mayo desde la avenida de Mayo.

Con la lectura del documento principal, confluirá la mayoría de las organizaciones que se manifestarán. En ese momento, estarán presentes organizaciones de izquierda que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Pero la izquierda mostrará divisiones y, luego del documento principal, se leerá otro, alrededor de las 17.30, que rubricarán otras organizaciones políticas del FIT, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) o el Partido Obrero (PO). Este último documento, según pudo saber LA NACION, contendrá duras críticas contra la CGT.

También habrá movilizaciones de El Nuevo Más, sello que tiene como figura principal a Manuela Castañeira; el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, se convoca en avenida de Mayo y Tacuarí, desde las 12; mientras que la UCR se reúne en la plaza Mario Abel Amaya, en Constitución, desde las 11.30 para avanzar desde allí a la Plaza de Mayo.

La Coalición Cívica, en tanto, tendrá presencia de algunos de sus dirigentes, aunque no anunció una columna propia.

La CGT convoca a marchar desde las 14, con el punto de concentración establecido en Diagonal Sur y Bolívar. Las dos vertientes de la CTA se congregarán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, desde las 12.