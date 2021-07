Covid: ¿qué pasa si cancelo el turno para vacunarme?

“¿Qué pasa si cancelo el turno para vacunarme contra el Covid?”, es una preocupación recurrente entre muchas personas que, luego de empadronarse para ser inmunizadas, no pudieron asistir al centro asignado en la fecha y hora correspondientes.

Fuentes del Ministerio de Salud consultadas por LA NACION confirmaron que el procedimiento en tales casos o frente al vencimiento de los turnos varía a nivel distrital, ya que forma parte del plan de vacunación que lleva adelante cada jurisdicción. No obstante, anticiparon que “en general, los sistemas están diseñados para reiterar la consulta días después” a través de un correo electrónico y/o mensaje de texto.

Covid en la Ciudad: ¿qué pasa si cancelo el turno para vacunarme?

En la ciudad de Buenos Aires, la regla se aplica. “En cualquier instancia en la que alguien que está empadronado no pueda asistir -ya sea porque no hizo a tiempo, tuvo que cancelar o fue al vacunatorio y había una vacuna que no podía aplicarse y no lo informó previamente-, se le vuelve a mandar la opción de del turno”, informaron desde la cartera sanitaria porteña. Y remarcaron: “No existe lo que es demanda espontánea en el distrito”.

En relación con el ordenamiento establecido para la reasignación de los turnos a personas sin comorbilidades, señalaron que “siempre el primer criterio es por edad”. De esta forma, si se toma como ejemplo el último grupo habilitado -personas entre 30 y 34 años-, la prioridad la tendrán los ciudadanos de 35 años, luego se pasará a los menores de 35 y así sucesivamente.

Covid en la Provincia: ¿qué pasa si cancelo el turno para vacunarme?

Sin embargo, la situación es distinta en la provincia de Buenos Aires, donde sí existe la llamada demanda espontánea. En caso de no poder asistir al centro de vacunación en la fecha y hora asignadas, los bonaerenses pueden concurrir a inmunizarse con el turno vencido a cualquier vacunatorio. “Los turnos no se cancelan. Si se vencen, vas a vacunarte a donde quieras”, afirmaron fuentes del Ministerio de Salud local. El único requisito para hacerlo es presentar, además del comprobante del turno que expiró, el DNI.