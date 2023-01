Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, contó qué fue lo que más le dolió saber sobre el crimen: “Es muy fuerte”

escuchar

Este 2 de enero, las calles de la localidad de Dolores se llenaron de periodistas, abogados, policías y testigos con el comienzo de uno de juicios más esperados por la sociedad, que juzgará a un grupo de ocho jóvenes acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, quien al momento de su muerte tenía 18 años. El hecho sucedido el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique, de Villa Gesell, tiene su lugar en la Justicia. En medio de una gran tristeza, Graciela Sosa habló este jueves y pidió una condena ejemplar porque “su hijo ya está encerrado en un ataúd”.

Máximo Pablo Thomsen, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Michael Viollaz, son los ocho imputados por el crimen de Fernando. “Fue una cacería humana”, afirmó Graciela esta mañana en diálogo con Leo Montero en Nosotros a la Mañana (eltrece), en la previa al inicio de la cuarta jornada del juicio, tras escuchar los detalles del crimen de su hijo en boca de los testigos del hecho que en las audiencias anteriores brindaron su testimonio.

Los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en el primer día del jucio. Alejandro Guyot - LA NACIÓN

“Sentí muchísimo dolor, la forma que le tendieron la emboscada”, detalló la mujer en medio de un doloroso llanto. En la misma línea, destacó que mientras ella escuchaba a los testigos notó que los imputados se reían, aunque trataron de ocultar sus gestos con los barbijos que se colocaron. “Parecía que se sentían seguros de que iban a salir de esto”, aseguró Graciela y agregó: “Es una vergüenza que se rían. No sé por qué, porque acá es todo dolor, no venimos a buscar venganza, si justicia y merecemos respeto”.

En cada palabra, el dolor de Graciela se hizo presente. Y demostró que los recuerdos de Fernando siguen intactos en ella, como también la idealización de todo lo que podría haber vivido junto a su hijo si estuviera vivo y no se lo hubiesen arrebatado cuando apenas tenía 18 años. “Pensé que un día iba a ver a mi hijo cuando se reciba de abogado, pero no en la situación de escuchar como lo asesinaron”, aseguró.

Habló la mamá de Fernando

Al ser consultada por Montero acerca de la actitud de los acusados del crimen frente a ella y el nulo pedido de disculpas por su accionar, la mujer indicó que ya no espera un pedido de perdón de su parte. “No tienen por qué hacerlo, porque ya pasó mucho tiempo. Que pidan perdón a Dios. No soy quien para hacerlo, pero no los perdonaría. Quiero que les den perpetua porque a mi hijo lo tengo encerrado en un ataúd de donde nunca saldrá. Yo perdí todo, sus abrazos, sus besos. Nunca tendré un nieto”, aseguró.

En busca de respuestas, Graciela reveló que en la primera jornada del juicio tras brindar su testimonio, que la colocó en el estrado cara a cara con los acusados, pasó por al lado de ellos y les habló directamente para preguntarles el por qué asesinaron a su hijo, pero la respuesta nunca llegó y continúan con el cuestionado “pacto de silencio”. “No esperaba nada igual ¿Qué me van a decir? Porque cuando sonríen pienso que no están arrepentidos porque por respeto tendrían que haber bajado la mirada”, expresó.

Graciela reveló que le dijo a los imputados

En cuanto a sus últimos días, mientras le toca revivir lo que sucedió aquel fatídico 18 de enero, Graciela señaló que ver repetidamente el ataque le genera mucha angustia. “Lo que me duele es que cuando Fer estaba arrodillado en el piso y levantaba el brazo implorando piedad, le seguían dando patadas. Pobre mi hijo, tenía ganas de salvarlo y nadie podía, porque tenían bien preparada la emboscada. Es muy fuerte ver eso”, indicó sobre el momento que más desconsuelo le genera.

Graciela sobre el gran dolor que le causó ver el video

Sin poder contener las lágrimas y bajo la atenta atención de los integrantes del programa, que no pudieron contener las lágrimas, Graciela aseguró que solo piensa en obtener Justicia para que su hijo pueda descansar en paz. “No hay vida desde el día que recibí la noticia, para mí el mundo se terminó. Tal vez me vean entera, pero por dentro estoy destrozada con un corazón herido como si sangrara todo el tiempo”, expresó mediante un desgarrador llanto y aseguró que solo el abrazo de su hijo podría sanar esa herida.

“Le pregunto (a Fer) ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no luchaste? Sé que no podía porque lo destrozaron. Nunca me voy a olvidar cuando fui a reconocer su cuerpo. Solo tenía que tocarlo despacito porque tenía mucha sangre. Es muy difícil para mí y para Silvino, pero estamos de pie, no sé qué pasará el día de mañana, quisiera hacer el duelo”, indicó sin poder contener las lágrimas.

LA NACION