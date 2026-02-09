Crimen en Mar del Plata: el fiscal reveló la causa de la muerte del joven de 30 años atacado a patadas en el piso

Este fin de semana, a la salida de un boliche en Mar del Plata y luego de un intercambio entre un grupo de mujeres, Lucas Nahuel Larroque fue ferozmente atacado a patadas mientras yacía en el piso. Por el hecho, el joven de 30 años perdió la vida. En rueda de prensa, el fiscal de la ciudad costera, Leandro Arévalo, brindó todos los detalles de la investigación y reveló el motivo de la muerte de Larroque.

LN+: hablo el fiscal Arevalo

“Hasta el momento, el parte médico indica un paro cardíaco secundario a una fractura y hemorragia craneal“, detalló Arévalo.

En palabras del fiscal, “la caída de Larroque no es el desencadenante de su muerte, sino que hay otro golpe, que sería el segundo, que es el que marca el deceso". Al mismo tiempo, Arévalo solicitó “tener cautela y esperar la confirmación de esto”.

La reconstrucción del fiscal

Consultado sobre la pelea que desencadenó la tragedia, Arévalo sostuvo: “Todo comenzó cuando la víctima, al advertir que la hija de su pareja estaba siendo agredida por un grupo de chicas, se mete para mediar”.

Arévalo brindó todas las precisiones del caso

“Una vez que él se mete, su pareja es agredida por un masculino. Luego, al intentar frenar otra agresión, el hoy imputado lo golpea de forma sorpresiva y lo tumba en el piso”, subrayó Arévalo.

“Luego, en los videos que trascendieron, se ve como el sujeto se va corriendo. Luego regresa y vuelve a pegarle: por ese motivo lo llamo a prestar declaración”, aseveró la autoridad judicial.

El momento en el que le pegan la patada mortal al hombre de 30 años

“Homicido agravado”

Consultado sobre la calificación del caso, Arévalo definió: “Homicidio agravado por la alevosía”. En consonancia, manifestó que el agresor “no tiene antecedentes”.

“Este lunes el imputado fue llamado a prestar declaración”, cerró el fiscal.