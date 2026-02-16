Cuál es el pronóstico del tiempo para los días de Carnaval

El fin de semana largo de Carnaval llega con temperaturas típicas de verano en el AMBA y alrededores. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima se mantendrá estable, con nubosidad variable, algo de sol por momentos y baja probabilidad de precipitaciones, un dato clave para quienes planean actividades al aire libre.

Durante los próximos días, el protagonismo lo tendrán el calor moderado y el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

El pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Lunes cálido, con viento y sin lluvias

Este lunes se espera una jornada con una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C. El mediodía estará marcado por un ambiente ventoso, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, el cielo se presentará nublado con algo de sol, mientras que hacia la noche habrá apenas algunas nubes. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0 %, por lo que no se prevén lluvias.

Martes con más nubosidad y chances mínimas de lluvia

El martes continuará el tiempo cálido, con temperaturas entre 22 °C y 30 °C. La madrugada comenzará nublada y el mediodía tendrá apenas algunos rayos de sol.

La tarde y la noche se mantendrán con cielo cubierto, acompañadas también por ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. Las chances de lluvia serán muy bajas, entre 0 y 10 %.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Lunes 16 Mín. 20 °C - Máx. 30 °C 0 % 13 - 22 km/h Martes 17 Mín. 22 °C - Máx. 30 °C 0 - 10 % 13 - 22 km/h

Cómo seguirá el clima en la semana

El resto de la semana mantendrá condiciones similares: calor moderado, nubosidad variable y precipitaciones poco probables. El miércoles tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C, con cielo nublado y algo de sol durante todo el día. Se esperan ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvias de apenas 0 a 10 %.

El pronóstico del tiempo extendido

El jueves repetirá prácticamente el mismo escenario, con una mínima de 23 °C y una máxima de 29 °C. Continuará el cielo mayormente nublado, con viento moderado y chances mínimas de precipitaciones.

El viernes se sentirá un leve descenso de temperatura: mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. La madrugada y la mañana serán nubladas con algo de sol, mientras que hacia la tarde y la noche se verá más sol que al comienzo del día. No se esperan lluvias y las ráfagas seguirán alcanzando los 22 kilómetros por hora.