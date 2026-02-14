Soleado, con nubes y una máxima debajo de los 30° C: así estará el clima este sábado, según el último informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se presentará como uno de los días más agradables del fin de semana extralargo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con condiciones estables y sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el último reporte, se espera una jornada marcada por el cielo parcialmente despejado desde la madrugada hasta la noche, con una temperatura mínima de 19° C y una máxima que alcanzará los 26 °C.

En tanto, el viento se mantendrá moderado, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora, lo que aportará algo de alivio durante las horas de mayor calor.

El pronostico del tiempo para el fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima durante el fin de semana extralargo

El domingo se presentará una jornada inestable con temperaturas elevadas. El SMN prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C.

Durante la madrugada y el mediodía, el tiempo se mantendrá con lluvias y tormentas, mientras que hacia el final de la tarde podrían aparecer algunas nubes y chaparrones aislados, que se extenderán también durante la noche.

Las condiciones meteorológicas para el finde XXL

El inicio de la semana llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23 °C y una máxima de 30 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Domingo 15 Mín. 20 °C - Máx. 26 °C 40 - 70 % 13 - 22 km/h Lunes 16 Mín. 22 °C - Máx. 29 °C 0 % 13 - 22 km/h Martes 17 Mín. 23 °C - Máx. 30 °C 0 % 7 - 12 km/h

Recomendaciones del SMN ante las lluvias