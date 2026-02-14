Soleado, con nubes y una máxima debajo de los 30° C: así estará el clima este sábado, según el último informe del SMN

El organismo nacional anticipó una jornada con buen tiempo durante todo el día; el viento soplará con ráfagas leves y el fin de semana seguirá con condiciones inestables
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se presentará como uno de los días más agradables del fin de semana extralargo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con condiciones estables y sin probabilidades de lluvia.
De acuerdo con el último reporte, se espera una jornada marcada por el cielo parcialmente despejado desde la madrugada hasta la noche, con una temperatura mínima de 19° C y una máxima que alcanzará los 26 °C.
En tanto, el viento se mantendrá moderado, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora, lo que aportará algo de alivio durante las horas de mayor calor.
Cómo estará el clima durante el fin de semana extralargo
El domingo se presentará una jornada inestable con temperaturas elevadas. El SMN prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C.
Durante la madrugada y el mediodía, el tiempo se mantendrá con lluvias y tormentas, mientras que hacia el final de la tarde podrían aparecer algunas nubes y chaparrones aislados, que se extenderán también durante la noche.
El inicio de la semana llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.
El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23 °C y una máxima de 30 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Domingo 15
Mín. 20 °C - Máx. 26 °C
40 - 70 %
13 - 22 km/h
Lunes 16
Mín. 22 °C - Máx. 29 °C
0 %
13 - 22 km/h
Martes 17
Mín. 23 °C - Máx. 30 °C
0 %
7 - 12 km/h
Recomendaciones del SMN ante las lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
