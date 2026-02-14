LA NACION

Soleado, con nubes y una máxima debajo de los 30° C: así estará el clima este sábado, según el último informe del SMN

El organismo nacional anticipó una jornada con buen tiempo durante todo el día; el viento soplará con ráfagas leves y el fin de semana seguirá con condiciones inestables

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada templada en el primer día del fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada templada en el primer día del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se presentará como uno de los días más agradables del fin de semana extralargo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con condiciones estables y sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el último reporte, se espera una jornada marcada por el cielo parcialmente despejado desde la madrugada hasta la noche, con una temperatura mínima de 19° C y una máxima que alcanzará los 26 °C.

En tanto, el viento se mantendrá moderado, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora, lo que aportará algo de alivio durante las horas de mayor calor.

El pronostico del tiempo para el fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires
El pronostico del tiempo para el fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima durante el fin de semana extralargo

El domingo se presentará una jornada inestable con temperaturas elevadas. El SMN prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C.

Durante la madrugada y el mediodía, el tiempo se mantendrá con lluvias y tormentas, mientras que hacia el final de la tarde podrían aparecer algunas nubes y chaparrones aislados, que se extenderán también durante la noche.

Las condiciones meteorológicas para el finde XXL
Las condiciones meteorológicas para el finde XXL

El inicio de la semana llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23 °C y una máxima de 30 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

DíaTemperaturaProbabilidad de precipitaciónViento
Domingo 15
Mín. 20 °C - Máx. 26 °C
40 - 70 %
13 - 22 km/h
Lunes 16
Mín. 22 °C - Máx. 29 °C
0 %
13 - 22 km/h
Martes 17
Mín. 23 °C - Máx. 30 °C
0 %
7 - 12 km/h

Recomendaciones del SMN ante las lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Cuáles son los síntomas de alarma y cómo prevenir el cáncer que padeció el actor
    1

    La muerte de James Van Der Beek: cuáles son los síntomas de alarma y cómo prevenir el cáncer que padeció el actor

  2. Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado
    2

    Hay alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 14 de febrero: las provincias afectadas

  3. Denunciaron penalmente a los dueños del Instituto Formar Futuro, que cerró sin previo aviso
    3

    Más de 300 chicos sin escuela: denunciaron penalmente a los dueños del Instituto Formar Futuro, que cerró sin previo aviso

  4. ¿Por qué se celebra hoy El Día Mundial de la Radio?
    4

    Día Mundial de la Radio: por qué se celebra hoy y cuál es el lema de este año