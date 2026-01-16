El choque frontal de un vehículo todoterreno con una camioneta en la zona de Pinamar reactivó el análisis técnico sobre las unidades recreativas que circulan por los médanos. Personal médico asistió a un niño de ocho años en el lugar y coordinó su traslado de urgencia a un centro de salud. La expansión de estas máquinas en la costa argentina motiva el análisis de sus características de seguridad frente al cuatriciclo clásico.

Cuál es la diferencia entre cuatriciclo y UTV

Un UTV, sigla de Utility Task Vehicle, presenta dimensiones superiores a las de un rodado común de cuatro ruedas. La distinción principal radica en el sistema de mandos, ya que conductor de un UTV maneja con un volante, mientras que el usuario de un cuatriciclo usa un manubrio similar al de una motocicleta.

El modelo UTV posee un volante de dirección en lugar del manubrio característico de los cuatriciclos Marcelo Aguilar López - La Nación

Los pedales de aceleración y freno también separan a ambas máquinas. Las unidades más modernas incluyen una cabina cerrada o estructuras de caño. Estas piezas otorgan una estabilidad mayor en terrenos irregulares. La protección de los ocupantes aumenta gracias a la presencia de jaulas de seguridad y cinturones. Un vehículo tradicional carece de estos elementos de contención externa.

Los fabricantes diseñan estos rodados para transitar superficies complejas como la arena. La suspensión de un UTV absorbe mejor los impactos en comparación con las unidades básicas. La disposición de los asientos también varía. En el modelo más moderno, el acompañante se ubica al lado del piloto. En la versión clásica, la persona viaja detrás del conductor.

Choque entre una camioneta y dos UTV en Pinamar

Cuánto cuesta una unidad de estas características

El mercado de estos vehículos recreativos ofrece diversas opciones de alta gama. Los precios de las unidades nuevas comienzan en los US$12.000. Los modelos con mayor equipamiento y prestaciones deportivas alcanzan los US$60.000 dólares.

Las marcas de origen estadounidense lideran este segmento comercial en la Argentina. Muchos usuarios eligen estas máquinas por su capacidad todoterreno y su robustez. El crecimiento de las ventas se mantiene firme en destinos turísticos como la costa atlántica y Costa Esmeralda.

Carreras entre camionetas, motos, autos, 4x4 y cuatriciclos

Qué categorías existen de estos vehículos recreativos

El mercado divide estas unidades en dos grandes categorías: utilitarios y deportivos. Los modelos utilitarios facilitan las tareas de transporte y carga en campos o zonas industriales. Estas máquinas priorizan la fuerza de tracción sobre la velocidad final. La segunda categoría abarca los diseños para el ocio.

Estos vehículos apuntan a la conducción recreativa en terrenos de arena o barro. Su estructura es más liviana y alcanza velocidades altas. Las marcas fabrican estas versiones con sistemas de suspensión avanzados para saltar obstáculos. La mayoría de los turistas en la costa bonaerense optan por la variante deportiva para recorrer la zona de dunas durante la temporada de verano.

Los vehículos para el ocio en los médanos carecen de una chapa patente visible en su exterior Marcelo Manera

Por qué es difícil identificar estos vehículos en la vía pública

La normativa actual exige el registro de estas unidades en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Los propietarios poseen un título de propiedad y un número de dominio. La ausencia de una chapa patente visible en el exterior del rodado genera complicaciones frecuentes.

Los agentes de tránsito encuentran obstáculos para reconocer a los conductores ante una infracción. Esta situación dificulta la identificación rápida después de un siniestro vial. La falta de placas externas es una característica común en estos modelos que circulan por los balnearios de la provincia.

