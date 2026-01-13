Qué es un UTV, el vehículo que protagonizó el choque en Pinamar

Un choque protagonizado por un UTV el lunes por la tarde en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, volvió a poner el foco en este tipo de vehículos recreativos que se utilizan para circular por los médanos de la costa atlántica. El accidente dejó a un niño de ocho años internado en estado crítico.

Según el parte policial, un UTV marca Can-Am que salía del sector de médanos colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como consecuencia del impacto, un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro, mientras que el niño fue hallado inconsciente, con un traumatismo en la cabeza.

Los UTV (Utility Task Vehicle, en inglés) son vehículos todoterreno de mayor porte y potencia que los tradicionales cuatriciclos. En los últimos años se convirtieron en una presencia habitual en destinos como Pinamar y Costa Esmeralda, donde su uso creció de manera sostenida durante las temporadas de verano.

Uno de los UTVs modelo deportivo que se venden en Pinamar

A diferencia de los cuatriciclos, los UTV cuentan con cabina, volante, pedales y estructuras de seguridad más robustas. Se los considera una evolución en términos de estabilidad y protección, lo que impulsó su rápida expansión entre los usuarios. Existen dos grandes categorías: los utilitarios, pensados para tareas de carga o trabajo, y los deportivos, orientados a la conducción recreativa y de mayor velocidad.

Se trata de vehículos de alta gama. Los modelos de las principales marcas estadounidenses —país de origen de estos rodados— tienen valores que van desde los US$12.000 hasta los US$60.000, según prestaciones y equipamiento.

Aunque la mayoría de los UTV están registrados en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y cuentan con título de propiedad y número de dominio, no poseen chapa patente visible. Esta situación dificulta la identificación de los vehículos y de sus conductores en caso de infracciones o siniestros.

El incidente

El siniestro ocurrió el lunes por la tarde en La Frontera, uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos durante la temporada, en momentos en que fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención.

Vistas del hospital de Pinamar, donde está grave un niño por un accidente en La Frontera. Familiares en el hospital de Pinamar Marcelo Aguilar

Una médica que pasaba circunstancialmente por el lugar comenzó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor de ocho años hasta la llegada de la ambulancia. Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea en estado grave. Un hombre que también resultó herido fue derivado al mismo centro de salud para su atención.

El menor fue intervenido quirúrgicamente y permanece en observación en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Pinamar. Presenta una lesión severa en el hígado que requirió la realización de un packing quirúrgico para contener la hemorragia. Los médicos evalúan una nueva intervención quirúrgica para el miércoles, en función de su evolución.

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y se encuentra bajo investigación judicial.