El ranking Times Higher Education (THE) publicó su nueva clasificación mundial y ubicó a nueve universidades argentinas entre las casi 2000 mejores del mundo. El informe analiza el desempeño académico en diversas disciplinas y pondera indicadores de enseñanza e investigación.

¿Cuáles son las nueve universidades argentinas que figuran entre las mejores del mundo?

La Argentina alcanzó el séptimo lugar en la región latinoamericana dentro de este ranking global. El reporte final incluye a nueve establecimientos educativos del país, una cifra que supera los ocho de la medición anterior y los tres de hace dos años. Las nueve universidades argentinas presentes son:

Universidad Austral

Universidad Católica Argentina (UCA)

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de San Martín

Universidad Nacional del Litoral

Universidad Nacional de Quilmes

La Universidad Católica Argentina (UCA) se ubicó entre las 500 mejores instituciones del mundo en la categoría de Derecho JHVEPhoto - Shutterstock

El rendimiento específico por áreas de estudio

La clasificación aplica una metodología rigurosa para ordenar a las instituciones. El sistema combina 18 indicadores calibrados por disciplina, parámetros que miden la calidad de la enseñanza, el entorno educativo, la calidad de la investigación, la proyección internacional y la vinculación con la industria.

Los datos desglosados muestran fortalezas puntuales en diferentes campos del conocimiento. La UCA destaca en Derecho y figura entre las 500 mejores del mundo. En Arte y Humanidades comparte el rango 601-800 con la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín. Las universidades de Córdoba, Cuyo y Rosario aparecen debajo del puesto 800 en esta categoría.

La Universidad Nacional de La Plata se posicionó en el rango 601-800 en las categorías de Educación y Arte y Humanidades

La Universidad Nacional de La Plata se ubica en el rango 601-800 en Educación, mientras que en Negocios y Ciencias de la Computación asoma luego del puesto 1000.

El rubro Salud y Ciencias exhibe otros números. La Universidad Nacional de Córdoba quedó rankeada luego del puesto 601 en Psicología; en Medicina comparte el rango 801-1000 con la Universidad Austral. Las nacionales de La Plata, Rosario y el Litoral se ubicaron por debajo del puesto 1000. En Ciencias de la Vida figuran primero La Plata y San Martín en la franja 801-1000.

El segmento de Ingeniería ubica a todas las instituciones argentinas puntuadas a partir del puesto 1251. Este grupo incluye a las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Rosario, San Martín y del Litoral. En Ciencias Sociales la situación resulta similar, donde la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de La Plata, la de Quilmes, la de Rosario y la de San Martín están ubicadas luego del puesto 1000.

La posición general y la ausencia de la UBA

El análisis global, sin distinción de materia, tiene un líder local claro. La Universidad Austral recibió el reconocimiento como la mejor de la Argentina en el ranking general por segundo año consecutivo. Su ubicación actual corresponde al rango 1201-1500. Esto marca un descenso frente a la edición previa, donde ocupaba la franja 1001-1200.

La Universidad Austral comparte el rango 801-1000 en la categoría de Medicina junto a la Universidad Nacional de Córdoba en el ranking mundial

El resto de las instituciones figura a partir del puesto 1500, pero una ausencia llama la atención: la Universidad de Buenos Aires (UBA) no aparece en la lista. La organización no recopila datos de forma directa y requiere el envío activo de información por parte de las entidades para su evaluación.

El nuevo orden geopolítico del conocimiento

Estados Unidos y el Reino Unido acaparan los primeros diez lugares de la tabla. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encabeza el listado general y ocupa el primer puesto en Artes y Humanidades, Negocios y Economía, y Ciencias Sociales. Solo tres universidades aparecen en el top 10 de las 11 clasificaciones por disciplinas: Harvard, Stanford y Cambridge.

Por otro lado, un nuevo paradigma se asoma, ya que China suma siete universidades en el top 10 y se consolida como un jugador de peso. Phil Baty, jefe de asuntos globales de THE, analizó el fenómeno: “Los datos de este año aportan nueva evidencia sólida de la emergencia de un nuevo orden mundial, en el que el dominio occidental en la educación superior y la investigación está siendo desafiado de manera sostenida por el rápido ascenso de las potencias de Asia Oriental”. Baty agregó que los países de esa región registran avances en áreas estratégicas como Ciencias de la Computación y Ciencias Físicas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucila Marin.