“No presenta cambios”: Escueto parte médico sobre Bastián, que sigue delicado tras detectarle lesiones cerebrales y cervicales severas

MAR DEL PLATA.– No hay cambios en el delicado cuadro clínico de Bastián Jerez, el niño de 8 años al que este jueves y al cabo de estudios de alta complejidad se le detectaron lesiones cerebrales y cervicales severas derivadas del accidente que protagonizó el lunes 12, cuando acompañado de su padre viajaba en el asiento trasero de un vehículo UTV que chocó de frente con una camioneta en lo más alto de una duna del parador La Frontera, en Pinamar.

Escueto, sin mayores detalles, el parte diario que el Ministerio de Salud bonaerense emite para referir novedades de este paciente solo informa que continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado e internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), de esta ciudad. “No presenta cambios en relación al último parte”, se remarcó.

“El Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informa que el paciente de 8 años internado en este hospital desde el pasado 15 de enero continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva y no presenta cambios en relación al último parte emitido", fue el comunicado completo difundido por Salud bonaerense.

Esa comunicación destacaba las complicaciones detectadas durante la práctica de una resonancia magnética sobre cerebro y tramo cervical de la columna, donde se buscaba evaluar posible daño en el sistema nervioso central del menor. Lo que surgió y se confirmó a los medios es que Bastián presentaba lesiones cerebrales y cervicales severas, consecuencia de los golpes que sufrió tras el impacto entre ambos vehículos.

Hasta el momento se conoce que en un vehículo tipo UTV, moderno y potente, preparado para traccionar sobre arena, viajaba sentado sobre las piernas de su padre, sin cinturón de seguridad y junto a otras tres personas: la conductora y otros dos menores, que también resultaron con lesiones importantes, pero ninguna de semejante gravedad.

Así quedaron el UTV, en el que Bastian iba sobre su padre y sin cinturón de seguridad, y la camioneta 4x4 tras chocar de frente en la zona de La Frontera

La primera atención que recibió fue de médicos pediatras que estaban en la playa. Los profesionales que recibieron al paciente en la guardia del Hospital Municipal de Pinamar resaltaron el valor de aquella intervención para que el paciente llegara con chances para ingresar a quirófano, donde comenzó su recuperación. Allí tuvo dos cirugías abdominales por daños muy graves en órganos internos.

Cuatro días después, recién pudo ser trasladado a Mar del Plata, donde quedó internado en terapia intensiva en el Hiemi, que es el único establecimiento público de alta complejidad que hay en la región. Recién aquí se le practicaron las tomografías que detectaron lesiones craneales e inflamación, por lo que se le colocó en dos oportunidades una válvula para monitorear la presión y eventuales sangrados.

Desde su hospitalización, el paciente permaneció sedado, en dosis que se fueron reduciendo en procura de medir su respuesta, y con asistencia mecánica respiratoria. Se le intentó retirar este equipo, pero no dio señales de poder abastecer por propios medios sus vías aéreas.

Frente a esos intentos, sin los resultados positivos esperados, los médicos avanzaron este jueves sobre la posibilidad de practicar al paciente una traqueotomía. Se incorporó a tal efecto a otorrinolaringólogos al equipo del Hiemi que ya trabajaba sobre Bastián, con neurólogos, neurocirujanos, especialistas en terapia intensiva y demás cuerpo médico del establecimiento.

Ayer, jueves 22 de enero, se realizaron pericias a los vehículos involucrados en el choque en La Frontera por el que Bastian está internado en grave estado Marcelo Manera - LA NACION

Los dos conductores y Maximiliano Jerez, padre de Bastián, están imputados por lesiones culposas agravadas, delito que impone penas de uno a tres años de prisión. Hasta el momento no han sido convocados a declarar, paso que el fiscal dará apenas considere que, con la totalidad de la prueba, tenga elementos suficientes para reconstruir lo ocurrido en aquellas dunas de La Frontera.

Una de las variables en juego para la calificación legal del delito imputado dependerá, en gran medida, de los peritajes en curso. Ese paso se daría al momento en que se cite a indagatoria a los imputados. Este jueves, en Pinamar, se completó el peritaje mecánico. Los especialistas convocados por la Justicia, con presencia también de sus pares de parte designados por los acusados, debieron relevar y brindar un diagnóstico de condiciones y estado actual de los vehículos involucrados en el choque.

“Lo que dará más claridad será la pericia accidentológica, que se hará una vez que se colecte la totalidad de la prueba”, confiaron fuentes judiciales a LA NACION. Por ende, aún no tiene fecha prevista.

Aparece ahora como paso inmediato y más importante el próximo peritaje, que es el toxicológico, programado para el próximo lunes. Refiere al análisis de muestras de sangre tomadas a los acusados y en los que se determinará si al momento de protagonizar el choque estaban bajo efectos de consumo de alcohol u otra sustancia.